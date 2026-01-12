Dar Global akan membangun hotel dan lapangan golf Trump di Riyadh

Nilai gabungan $10 miliar

Pengembang terbesar yang terdaftar di Arab Saudi telah mengumumkan kesepakatan untuk membangun dua proyek bermerek Trump di Riyadh dengan nilai gabungan $10 miliar.

Dar Al Arkan dan anak perusahaannya yang terdaftar di London, DarGlobal, berencana membangun Trump International Golf Club bersama dengan Trump International Hotel di ibu kota Saudi bekerja sama dengan Trump Organization, sebuah konglomerat AS yang dimiliki oleh Presiden Donald Trump dan dioperasikan oleh anak-anaknya.

Pengembangan yang diberi nama Rayana ini akan berada di Wadi Safar, bagian dari proyek giga Diriyah di tepi barat Riyadh. Ini adalah usaha pertama Trump Organization di ibu kota.

Menurut materi promosi, lokasi seluas 2,6 juta meter persegi akan mencakup lapangan golf 18 hole dan residensi bermerek Trump Mansions dalam komunitas berpagar.

Diriyah pada akhirnya berharap dapat menampung 100.000 orang dan telah menerbitkan kontrak senilai $27 miliar hingga saat ini. Pada bulan November, seorang eksekutif senior mengatakan kepada AGBI bahwa proyek tersebut sedang berupaya meningkatkan kemitraan dengan pengembang dan investor swasta.

Rayana adalah ekspansi terbaru Trump Organization di Teluk dalam dua tahun terakhir. Secara terpisah, mereka telah bermitra dengan Dar Global untuk membangun Trump Tower setinggi 350 meter di Dubai, yang mereka katakan akan menampilkan kolam renang tertinggi di dunia, serta Trump Tower 47 lantai dan Trump Plaza senilai $1 miliar di Jeddah.

Trump Organization dan Dar Global juga telah mengumumkan rencana untuk membangun "pengembangan hotel tokenisasi pertama di dunia" di Maladewa.