Pasar Prediksi Menjanjikan Kebenaran Tanpa Bias, Tapi Akan Penuh dengan Manipulasi

Jika pasar prediksi seharusnya mencerminkan kebijaksanaan kolektif dari massa, mengapa mereka mulai terlihat lebih seperti tempat di mana pemain yang paling terhubung dengan baik membelokkan hasil untuk keuntungan mereka? Ketegangan itu terletak di jantung salah satu sektor Web3 yang tumbuh paling cepat.

Platform prediksi seperti Polymarket secara tak terduga telah menjadi mesin pertumbuhan pengguna, menarik petaruh sehari-hari dari Web2 ke DeFi. Tetapi semakin dalam mereka berkembang, semakin mereka mengungkapkan kontradiksi struktural. Sistem yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak bias mungkin semakin rentan terhadap manipulasi, keunggulan orang dalam, dan distorsi yang didorong modal.

Ini sebenarnya lebih buruk daripada siklus hype kripto dan spekulasi token. Ini tentang bagaimana pasar prediksi mengubah hubungan antara kepercayaan, uang, informasi, dan perilaku manusia, dan apa yang terjadi ketika insentif tersebut bertabrakan.

Transparansi Saja Tidak Cukup

Celah dalam sistem menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Pasar prediksi diperjuangkan karena kemampuan mereka untuk mengagregasi kecerdasan dari beragam peserta. Kenyataan yang muncul saat ini lebih rumit. Ketika kumpulan uang semakin dalam, perilaku strategis mengikuti.

Paus dapat menggerakkan harga sesuka hati dan asimetri informasi adalah keunggulan kompetitif daripada filter untuk akurasi. Dan tidak seperti pasar sekuritas, platform prediksi beroperasi dalam ruang regulasi di mana perilaku orang dalam lebih sulit untuk diklasifikasikan, apalagi dihukum.

Kasus Polymarket yang melibatkan trader pseudonim AlphaRaccoon mencerminkan hal ini dengan sempurna. Pada tahun 2025, trader tersebut secara akurat memprediksi hampir setiap hasil dalam serangkaian pasar yang terkait dengan hasil "Year in Search" Google, dilaporkan menghasilkan lebih dari $1 juta dalam satu hari. Rekor yang hampir sempurna itu memunculkan pertanyaan yang mengguncang fondasi pasar prediksi: apakah ini contoh analisis yang brilian, atau intelijen yang istimewa?

Aturan perdagangan orang dalam gaya SEC tidak sepenuhnya diperluas ke pasar prediksi, dan untuk itu, kecurigaan tidak terjawab dan ambiguitas itu mengancam kepercayaan publik.

Likuiditas, Bias, dan Pengaruh Paus

Bahkan tanpa penyalahgunaan informasi secara terang-terangan, distorsi struktural tetap ada. Banyak pasar prediksi kekurangan likuiditas yang dalam, sehingga harga dapat dipengaruhi secara tidak proporsional oleh segelintir trader besar. Secara teori, pasar prediksi mencerminkan realitas terdistribusi. Dalam praktiknya, itu bisa mulai mencerminkan siapa pun yang memiliki dompet terkuat.

Pembalikan dari "penemuan keyakinan kolektif" ke "pengaruh paus" adalah tempat risiko integritas meningkat. Bahayanya adalah mengikis kepercayaan pada janji bahwa pasar Web3 lebih adil daripada pendahulu terpusat mereka.

Pelajaran dari Skandal Taruhan Olahraga

Web3 bukan domain pertama yang menghadapi korupsi melalui keunggulan informasi. Dalam taruhan olahraga normal, beberapa skandal meledak pada tahun 2025 saja. Beberapa atlet, pelatih, dan orang dalam mengeksploitasi akses data dan pengaruh kinerja.

Pemain NBA termasuk Terry Rozier dan Chauncey Billups didakwa dalam skema taruhan curang yang diduga menggunakan wawasan non-publik. Di Major League Baseball, Emmanuel Clase dan Luis Ortiz menghadapi dakwaan yang terkait dengan manipulasi pitch untuk tujuan taruhan. Liga utama dengan cepat memberlakukan pembatasan taruhan baru, tetapi tidak sebelum integritas pasar yang diatur dipertanyakan secara nasional.

Ini menunjukkan bahwa setiap kali perilaku manusia, uang, dan ketidakpastian bersinggungan, godaan tumbuh. Jika atlet elit dapat mengambil risiko penjara untuk keuntungan dalam sistem yang diatur ketat itu, pasar prediksi yang beroperasi di bawah pengawasan yang lebih lunak menghadapi eksposur yang lebih besar lagi.

Misi Sedang Bergeser, Entah Para Pembangun Mengakuinya atau Tidak

Pasar prediksi dibayangkan sebagai oracle demokratis. Pengguna akan mengekspresikan keyakinan dengan modal, dan harga agregat akan mengungkapkan probabilitas. Tetapi realitas pasar saat ini menunjukkan bahwa ekspresi dapat menjadi pengaruh. Taruhan bukan lagi hanya cerminan keyakinan; itu dapat menggeser sentimen, mengubah narasi, atau memperkuat informasi selektif.

Transisi itu menarik pasar prediksi menuju krisis identitas. Apakah mereka pasar kebenaran? Apakah mereka permainan perdagangan? Apakah mereka platform spekulatif dengan produk sampingan informasi? Atau apakah mereka kasino tahap awal yang disamarkan sebagai teori ekonomi?

Jawaban ini penting, karena bagaimana pasar mendefinisikan dirinya sendiri akan menentukan bagaimana peserta berperilaku.

Inovasi vs Integritas

Janji pasar prediksi tetap tak terbantahkan. Mereka mendemokratisasi peramalan. Mereka membuka perilaku ekonomi baru. Mereka berbicara dalam bahasa jutaan orang yang sudah bertaruh setiap hari. Mereka adalah gerbang onboarding untuk Web3 justru karena mereka menghilangkan gesekan.

Tetapi relevansi masa depan bergantung pada kepercayaan. Platform seperti Polymarket perlu membangun mekanisme yang melampaui pelanggaran. Itu termasuk sistem oracle yang lebih kuat, arsitektur pasar yang tahan manipulasi, dan tata kelola yang merespons eksploitasi tanpa meninggalkan prinsip desentralisasi. Regulasi bukanlah ancaman jika selaras dengan pertumbuhan, itu mungkin menjadi perisai yang memungkinkan pasar-pasar ini berkembang ke adopsi arus utama.

Kesimpulan

Pasar prediksi bukan lagi proyek sampingan dalam kotak pasir eksperimental kripto. Mereka membentuk budaya kripto, mengarahkan perilaku massa, dan menguji batas antara informasi publik, keuntungan pribadi, dan kecerdasan kolektif. Pertumbuhan mereka telah menunjukkan potensi luar biasa dan kerentanan rapuh yang tidak dapat diabaikan.

Jika mereka berhasil, mereka bisa menjadi salah satu saluran pengguna Web3 yang paling kuat dan alternatif yang lebih transparan untuk pasar taruhan warisan. Jika mereka gagal merekonsiliasi insentif dengan integritas, mereka mungkin menjadi hanya bidang lain untuk konsentrasi kekuatan dan manipulasi.

Di persimpangan jalan ini, pertanyaannya bukan apakah pasar prediksi akan tumbuh, mereka sudah tumbuh. Apakah mereka dapat berkembang tanpa kehilangan kredibilitas yang membuat keberadaan mereka bermakna.

Prediction Markets Promised Unbiased Truth, But They'll be Riddled with Manipulation awalnya diterbitkan di Coinmonks di Medium, di mana orang melanjutkan percakapan dengan menyorot dan menanggapi cerita ini.