Korea Selatan akan mencabut larangan investasi kripto korporat selama 9 tahun

Regulator Korea Selatan berencana mencabut larangan selama sembilan tahun terhadap investasi kripto korporat karena negara tersebut terus menunjukkan keterbukaan terhadap ruang aset digital.

Ringkasan FSC Korea Selatan akan mengizinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk menginvestasikan hingga 5% dari ekuitas mereka dalam 20 mata uang kripto teratas.

Perdagangan korporat diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun 2026 setelah persetujuan akhir.

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan dilaporkan telah menyusun pedoman baru untuk korporasi terdaftar dan investor profesional, yang diperkirakan akan diselesaikan pada bulan Februari, seperti yang dicatat dalam laporan Seoul Economic Daily tanggal 12 Januari. Selanjutnya, korporasi akan dapat mulai melakukan investasi pada akhir tahun 2026.

Menurut proposal tersebut, kerangka kerja akan mengizinkan perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengalokasikan hingga 5% dari modal ekuitas mereka setiap tahun. Namun, investasi ini harus dibatasi pada 20 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar yang terdaftar di lima bursa besar Korea.

Sementara itu, diskusi masih berlangsung mengenai apakah stablecoin seperti USDT akan dimasukkan sebagai aset investasi yang diizinkan di bawah aturan baru.

Meskipun perubahan ini sebagian besar disambut baik di seluruh industri, beberapa pendukung khawatir bahwa batas investasi mungkin berlebihan dan dapat menempatkan Korea Selatan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, di mana tidak ada pembatasan terhadap kepemilikan kripto korporat.

"Batas investasi, yang tidak ada di luar negeri, dapat melemahkan aliran dana dan mencegah munculnya perusahaan investasi mata uang virtual khusus," kata seorang orang dalam industri.

Korea Selatan menunjukkan keterbukaan terhadap kripto

Korea Selatan melarang investasi kripto korporat dan Initial Coin Offering pada tahun 2017. Pada saat itu, regulator khawatir bahwa mata uang kripto menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas keuangan negara, dan menggambarkan investasi kripto sebagai aktivitas "spekulatif non-produktif".

Namun, selama bertahun-tahun, regulator secara bertahap melunakkan pendirian mereka, dan di bawah pemerintahan yang ramah kripto yang dipimpin oleh Presiden Lee Jae-myung, yang menjabat pada tahun 2025, otoritas telah bergerak untuk mengintegrasikan kembali aset digital ke dalam sistem keuangan.

Tahun lalu, Korea Selatan mulai mengizinkan organisasi nirlaba dan bursa kripto untuk melikuidasi kepemilikan kripto untuk tujuan manajemen keuangan.

Sementara itu, pembuatan aturan terkait kripto menghadapi penundaan. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, Undang-Undang Dasar Aset Digital, yang akan menetapkan standar komprehensif untuk penerbitan stablecoin, kustodi, dan perlindungan investor, telah ditunda hingga tahun 2026.

Regulator saat ini sedang memperdebatkan apakah pengawasan cadangan stablecoin harus diserahkan kepada FSC atau Bank of Korea, dan institusi mana yang harus diizinkan untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok won di bawah kerangka regulasi yang akan datang.