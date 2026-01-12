👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Maroko mengambil alih kendali

Model tiga pintu pertama Neo Motors. Sumber Gambar: Neo Motors via Bloomberg.

Penjualan mobil baru di Afrika Selatan mungkin mendekati rekor tertinggi, tetapi momentum tersebut jelas tidak mengalir kembali ke pabrik lokal. Orang Afrika Selatan membeli lebih dari 590.000 kendaraan baru pada tahun 2025, namun jumlah yang diproduksi secara lokal lebih sedikit. Pada bulan November, produksi lokal hanya mencapai sedikit lebih dari 554.000 unit—hampir tidak naik dibandingkan tahun sebelumnya—sementara Maroko melewati tonggak produksi 1 juta kendaraan pada bulan Desember. Setelah hampir satu abad di puncak, Afrika Selatan telah kehilangan mahkotanya sebagai pusat manufaktur otomotif Afrika.

Apa penyebabnya? Ini tidak terjadi dalam semalam. Kebangkitan Maroko adalah hasil dari strategi industri yang panjang dan disengaja: insentif pajak yang agresif, akses perdagangan bebas ke UE, AS, dan Tiongkok, serta kesediaan untuk bertaruh lebih awal pada kendaraan listrik (EV). Renault dan Stellantis mendirikan pabrik bertahun-tahun lalu, produksi EV dimulai pada tahun 2021, dan mobil listrik buatan dalam negeri, E-NEO Dial-E oleh Neo Motors, dengan harga MAD 100.000 ($10.740), siap diproduksi pada tahun 2026. Tesla, produsen EV terbesar di AS, kini memiliki kehadiran resmi di Casablanca, Maroko, menandakan minat global.

Afrika Selatan, sebaliknya, menghabiskan sebagian besar dekade terakhir memadamkan api. Pemadaman listrik kronis meningkatkan biaya, menurunkan produktivitas, dan menakuti investasi baru tepat saat produsen mobil global memikirkan kembali lokasi penempatan pabrik generasi berikutnya mereka. Bauran energi Eskom yang bergantung pada batu bara juga tidak membantu, terutama karena pajak perbatasan karbon semakin dekat. Rabat pajak investasi EV sebesar 150% akhirnya datang, tetapi hanya mulai Maret 2026, dan bisa dibilang beberapa tahun terlambat.

Intinya: Ini bukan hanya tentang mobil. Ini tentang kredibilitas kebijakan industri. Maroko menunjukkan kepada investor konsistensi, listrik murah, dan peta jalan EV yang jelas. Afrika Selatan menawarkan ketidakpastian, risiko energi, dan kebijakan yang tidak jelas. Mengejar ketertinggalan masih mungkin—keterampilan dan infrastruktur masih ada—tetapi merebut kembali kepemimpinan akan membutuhkan lebih dari sekadar insentif. Ini akan membutuhkan listrik yang andal, eksekusi kebijakan yang lebih cepat, dan sinyal jelas bahwa manufaktur otomotif, bukan hanya konsumsi, masih penting.

Pemimpin pasar EV global menemukan jalan mereka ke Afrika Selatan karena potensi penyerapannya yang dianggap baik, tetapi antusiasme yang sama belum mengejar pengaturan manufaktur lokal.