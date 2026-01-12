👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Maroko mengambil alih kendali

Selamat pagi.
TechCabal sedang melakukan survei singkat untuk membantu mengaudit kinerja ekosistem teknologi Afrika, kondisi modal, pilihan, dan trade-off di tahun 2025. Anda juga dapat membagikan jajak pendapat ini kepada siapa saja yang bekerja di bidang teknologi Afrika. Kami sangat menghargai partisipasi Anda; isi formulir di sini.
Mari kita mulai.
Penjualan mobil baru di Afrika Selatan mungkin mendekati rekor tertinggi, tetapi momentum tersebut jelas tidak mengalir kembali ke pabrik lokal. Orang Afrika Selatan membeli lebih dari 590.000 kendaraan baru pada tahun 2025, namun jumlah yang diproduksi secara lokal lebih sedikit. Pada bulan November, produksi lokal hanya mencapai sedikit lebih dari 554.000 unit—hampir tidak naik dibandingkan tahun sebelumnya—sementara Maroko melewati tonggak produksi 1 juta kendaraan pada bulan Desember. Setelah hampir satu abad di puncak, Afrika Selatan telah kehilangan mahkotanya sebagai pusat manufaktur otomotif Afrika.
Apa penyebabnya? Ini tidak terjadi dalam semalam. Kebangkitan Maroko adalah hasil dari strategi industri yang panjang dan disengaja: insentif pajak yang agresif, akses perdagangan bebas ke UE, AS, dan Tiongkok, serta kesediaan untuk bertaruh lebih awal pada kendaraan listrik (EV). Renault dan Stellantis mendirikan pabrik bertahun-tahun lalu, produksi EV dimulai pada tahun 2021, dan mobil listrik buatan dalam negeri, E-NEO Dial-E oleh Neo Motors, dengan harga MAD 100.000 ($10.740), siap diproduksi pada tahun 2026. Tesla, produsen EV terbesar di AS, kini memiliki kehadiran resmi di Casablanca, Maroko, menandakan minat global.
Afrika Selatan, sebaliknya, menghabiskan sebagian besar dekade terakhir memadamkan api. Pemadaman listrik kronis meningkatkan biaya, menurunkan produktivitas, dan menakuti investasi baru tepat saat produsen mobil global memikirkan kembali lokasi penempatan pabrik generasi berikutnya mereka. Bauran energi Eskom yang bergantung pada batu bara juga tidak membantu, terutama karena pajak perbatasan karbon semakin dekat. Rabat pajak investasi EV sebesar 150% akhirnya datang, tetapi hanya mulai Maret 2026, dan bisa dibilang beberapa tahun terlambat.
Intinya: Ini bukan hanya tentang mobil. Ini tentang kredibilitas kebijakan industri. Maroko menunjukkan kepada investor konsistensi, listrik murah, dan peta jalan EV yang jelas. Afrika Selatan menawarkan ketidakpastian, risiko energi, dan kebijakan yang tidak jelas. Mengejar ketertinggalan masih mungkin—keterampilan dan infrastruktur masih ada—tetapi merebut kembali kepemimpinan akan membutuhkan lebih dari sekadar insentif. Ini akan membutuhkan listrik yang andal, eksekusi kebijakan yang lebih cepat, dan sinyal jelas bahwa manufaktur otomotif, bukan hanya konsumsi, masih penting.
Pemimpin pasar EV global menemukan jalan mereka ke Afrika Selatan karena potensi penyerapannya yang dianggap baik, tetapi antusiasme yang sama belum mengejar pengaturan manufaktur lokal.
Fincra mendukung infrastruktur pembayaran yang diandalkan bisnis untuk mengumpulkan, membayar, dan menyelesaikan transaksi di mata uang lokal dan utama Afrika dengan percaya diri. Mulai sekarang.
Mulai 1 Maret 2026, kerangka perlindungan konsumen baru akan memerlukan pengembalian dana yang hampir instan—dalam 30 detik—ketika pelanggan didebit untuk pulsa atau data yang tidak pernah mereka terima. Jika berhasil seperti yang diiklankan, ini dapat memperbaiki salah satu gangguan teknologi sehari-hari yang paling persisten di Nigeria.
Aturan ini adalah hasil dari keterlibatan selama berbulan-bulan antara Bank Sentral Nigeria (CBN), Komisi Komunikasi Nigeria (NCC), operator jaringan seluler, bank, dan penyedia layanan bernilai tambah. Itu saja sudah cukup signifikan dalam sistem di mana akuntabilitas sering terfragmentasi.
Mengapa sekarang? Menurut NCC, pembelian pulsa dan data yang gagal termasuk di antara tiga keluhan konsumen teratas di sektor telekomunikasi Nigeria. Gangguan jaringan, kesalahan sistem, nomor yang salah, dan saluran yang dipindahkan telah mengubah apa yang seharusnya menjadi pembayaran mikro tanpa hambatan menjadi gangguan harian. Meskipun secara individual kecil, kegagalan ini bertambah dalam waktu yang terbuang, kepercayaan yang terkikis, dan jutaan naira yang terperangkap dalam limbo "tertunda".
Apa yang berubah dalam praktik: Jika transaksi pulsa atau data gagal dan akun Anda didebit, pengembalian dana harus masuk dalam 30 detik. Jika transaksi tetap tertunda, operator memiliki waktu hingga 24 jam untuk menyelesaikannya. Operator telekomunikasi juga harus mengirimkan notifikasi SMS yang mengonfirmasi apakah pembelian berhasil atau gagal, sementara dashboard pemantauan pusat akan melacak kegagalan dan pengembalian dana secara real-time.
Intinya: Aturan pengembalian dana 30 detik adalah bagian dari upaya regulasi berkelanjutan untuk menjaga akuntabilitas industri telekomunikasi. Pada Mei 2025, NCC meluncurkan portal yang melacak gangguan layanan dari penyedia utama di berbagai kota dan negara bagian di Nigeria. Arahan baru ini akan memaksa koordinasi dan pengungkapan.
Sanksi untuk melewatkan jendela 30 detik belum dirinci, dan implementasi penuh masih bergantung pada persetujuan regulasi dan penyelesaian infrastruktur teknis bersama. Sampai saat itu, janjinya jelas, tetapi buktinya akan terlihat dalam pelaksanaan.
Regulator Kredit Nasional (NCR) Afrika Selatan telah diserang siber, dengan kelompok ransomware-as-a-service DragonForce mengklaim telah mencuri dan mempublikasikan lebih dari 42GB data di dark web. File yang diduga bocor adalah catatan data pelanggan yang dipegang oleh NCR, lembaga yang bertugas melindungi konsumen dan mengawasi pemberian pinjaman yang bertanggung jawab di seluruh industri kredit negara.
Mengapa ini penting: Sebagai regulator penyedia kredit, biro, dan konselor utang, NCR menyimpan informasi yang sangat sensitif, termasuk catatan pendaftaran pemberi pinjaman, audit kepatuhan, file investigasi dan penegakan, keluhan konsumen, dan berpotensi data pribadi yang terkait dengan penyedia kredit dan peminjam. Di tangan yang salah, data tersebut dapat dieksploitasi untuk penipuan, phishing yang ditargetkan, atau pemerasan.
Insiden itu sendiri bukanlah hal baru. NCR mengakui serangan siber pada Desember 2025 setelah beberapa sistemnya terganggu. Yang belum jelas pada saat itu adalah skala kompromi tersebut. Itu baru menjadi jelas beberapa bulan kemudian, setelah DragonForce muncul dengan apa yang mereka klaim sebagai file internal yang bocor.
Siapa itu DragonForce? Kelompok ini beroperasi sebagai ransomware-as-a-service, menawarkan afiliasi alat untuk otomatisasi serangan, manajemen kampanye, dan hingga 80% dari hasil tebusan. Pada tahun 2025, kelompok ini memposisikan diri sebagai "kartel" ransomware, menambahkan analisis data dan layanan situs kebocoran publik yang dirancang untuk meningkatkan tekanan pada korban. Kelompok ini sebelumnya telah dikaitkan dengan serangan terhadap pengecer besar Inggris.
Intinya: Dalam tahun terakhir, Afrika Selatan telah melihat serangkaian insiden siber yang terus-menerus. Pelanggaran NCR cocok dengan pola yang lebih luas dari serangan berulang terhadap institusi publik dan swasta, menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang ketahanan siber, praktik pengungkapan, dan apakah regulator sama siapnya dengan entitas yang mereka awasi.
Sumber:
|
Nama Koin
|
Nilai Saat Ini
|
Hari
|
Bulan
|Bitcoin
|$92.099
|
+ 1,56%
|
+ 1,80%
|Ether
|$3.155
|
+ 2,06%
|
+ 2,03%
|Yooldo
|$0,4314
|
+ 1,99%
|
+ 5,44%
|Solana
|$143,74
|
+ 5,04%
|
+ 7,36%
* Data per pukul 11.45 WIB, 12 Januari 2026.
Ada lebih banyak pekerjaan di papan lowongan kerja TechCabal. Jika Anda memiliki peluang kerja untuk dibagikan, silakan kirimkan di bit.ly/tcxjobs.
Ditulis oleh: Emmanuel Nwosu dan Opeyemi Kareem
Diedit oleh: Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade
Daftar untuk buletin kami yang penuh wawasan tentang bisnis dan ekonomi teknologi di Afrika.
Catatan: Jika Anda sering melewatkan TC Daily di kotak masuk Anda, periksa folder Promosi Anda dan pindahkan edisi TC Daily mana pun dari "Promosi" ke folder "Utama" atau "Utama" Anda dan TC Daily akan selalu sampai kepada Anda.