Oman mengamankan pinjaman $400 juta untuk proyek penambangan tembaga

Oman telah mendapatkan pembiayaan baru untuk pengembangan tambang tembaga terbesarnya, yang akan memulai produksi tahun depan.

Ahlibank yang berbasis di Qatar mengumpulkan pinjaman sebesar OMR154 juta ($400 juta) untuk Minerals Development Oman (MDO) yang didukung pemerintah melalui kombinasi pembiayaan konvensional dan Islam.

Pendanaan ini melibatkan Ahlibank dan Ahli Islamic, serta sekelompok lembaga keuangan lokal, kata pemberi pinjaman dalam sebuah pernyataan. Syarat-syarat pinjaman tidak diumumkan.

Pembiayaan ini menyusul peletakan batu pertama proyek tembaga Mazoon di Yanqul, yang terletak di bagian barat laut negara tersebut.

Proyek ini mencakup luas 20 kilometer persegi dan bertujuan menghasilkan sekitar 115.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan kemurnian 21,5 persen, berdasarkan cadangan terkonfirmasi sebesar 22,9 juta ton bijih tembaga.

Produksi konsentrat tembaga diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027.

Setelah beroperasi, proyek ini akan memainkan peran sentral dalam memenuhi permintaan global yang meningkat untuk tembaga dan memperkuat posisi Oman sebagai produsen utama konsentrat berkualitas tinggi.

Pada Mei 2025, anak perusahaan MDO, Mazoon Mining, mendapatkan $270 juta dari bank lokal dan regional serta menandatangani beberapa kontrak konstruksi dan layanan dengan kontraktor Oman untuk mulai mengembangkan proyek tersebut.

"MDO telah menginvestasikan lebih dari $2 miliar dalam lima tahun terakhir di 15 konsesi berbeda," kata Ahmed Al Saidi, kepala eksplorasi di Fahud Minerals Establishment, kepada AGBI saat itu.

Bacaan lebih lanjut:

Oman menawarkan empat blok baru untuk eksplorasi pertambangan

Alara Australia memenangkan izin pertambangan tembaga di Oman

Penambang Inggris membuat penemuan tembaga besar di Oman

MDO mengoperasikan 14 area konsesi di seluruh Oman dan telah menemukan hampir 500.000 ton kromit, 111 juta ton silika kemurnian tinggi, dan 242 juta ton dolomit.

Harga tembaga telah naik sekitar sepertiga dalam setahun terakhir. Kontrak tembaga yang paling banyak diperdagangkan di Shanghai Futures Exchange naik hampir 3 persen menjadi 103.200 yuan ($14.793) per ton metrik pada pukul 01:51 GMT Senin. Harga mencapai rekor tertinggi di 105.500 yuan pada 6 Januari, lapor Reuters.

Tembaga digunakan dalam listrik, konstruksi, dan manufaktur. Harga naik lebih lanjut setelah paket insentif yang dikeluarkan China minggu lalu untuk mendorong permintaan domestik dan penurunan produksi tahun lalu di operator milik negara utama di Chile.