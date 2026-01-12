Mengapa memakzulkan Marcos atau Wakil Presiden Sara menjadi lebih sulit

Pembicaraan tentang upaya pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte tahun ini semakin marak.

Ini bukan pengalaman pertama Wakil Presiden Duterte, karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah mendakwanya tahun lalu, namun gagal mendapatkan penghukuman setelah Mahkamah Agung menyatakan persidangan tersebut inkonstitusional. Larangan konstitusional satu tahun berakhir pada bulan Februari, memungkinkan para anggota parlemen untuk memakzulkannya lagi jika mereka menginginkannya.

Sementara itu, Presiden Marcos belum menghadapi pengaduan pemakzulan yang sebenarnya dalam tiga tahun masa jabatannya. Pasangan Cardema mencoba mengajukan petisi tahun lalu, namun tidak berhasil.

Dewan kembali bekerja setelah musim liburan pada 26 Januari, memungkinkan setiap pengkritik Presiden untuk mengajukan pengaduan terhadapnya.

Dari mana rumor berasal

Duterte kemungkinan akan menghadapi situasi yang sama seperti tahun lalu, meskipun masih harus dilihat apakah pengaduan pemakzulan terhadapnya akan mendapatkan tingkat dukungan yang sama seperti pada tahun 2025.

Ketika Dewan memakzulkannya pada bulan Februari, majelis mengumpulkan 215 anggota untuk mendukung petisi yang mengecamnya atas tuduhan pengkhianatan kepercayaan publik, di antara alasan lainnya, terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana rahasia dan ancaman terhadap Presiden dan keluarganya.

Pengaduan itulah yang dikirimkan ke Senat, sampai Mahkamah Agung turun tangan dan melarang persidangan di majelis tinggi.

Sebelum petisi dengan 215 penandatangan melewati majelis, ada tiga petisi yang diajukan pada bulan Desember 2024 — masing-masing dipimpin oleh Akbayan, Makabayan, dan kelompok-kelompok agama. Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa petisi-petisi yang diajukan melalui "jalur panjang" (karena harus melalui komite keadilan) tidak dapat digantikan oleh pengaduan keempat (yang diajukan melalui "jalur lebih cepat" karena sudah memenuhi persyaratan tanda tangan sepertiga dan tidak harus melalui tingkat komite).

Sekutu-sekutu progresif Makabayan di luar Kongres seperti BAYAN sudah menyatakan bahwa mereka akan mengajukan kembali pengaduan pemakzulan setelah larangan satu tahun berakhir. Perwakilan Akbayan Perci Cendaña juga telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengaduan pemakzulan terhadap Duterte yang akan diajukan oleh organisasi masyarakat sipil.

Mengenai Marcos, kemungkinan pengaduan pemakzulan terhadapnya telah disinggung oleh Wakil Pemimpin Mayoritas Senior Dewan Edgar Erice, yang mengatakan bahwa kelompok pro-Duterte telah menghubunginya untuk meminta dukungannya.

Malacañang telah mengatakan pembicaraan tentang pemakzulan presiden adalah "tidak berdasar" dan merupakan produk manuver politik.

Putusan Mahkamah Agung

Siapapun yang mencoba menargetkan Marcos atau Duterte harus menghadapi kenyataan proses pemakzulan yang jauh lebih rumit.

Sara Z. Duterte v. House of Representatives et al., putusan Mahkamah Agung yang menyelamatkan Duterte dari tontonan politik lebih lanjut di Senat, memberlakukan persyaratan baru pada pemakzulan yang dilakukan melalui "jalur lebih cepat."

Konstitusi menyatakan: "Jika pengaduan atau resolusi pemakzulan yang diverifikasi diajukan oleh setidaknya sepertiga dari semua Anggota Dewan, hal yang sama akan menjadi Pasal-pasal Pemakzulan, dan persidangan oleh Senat akan segera dilanjutkan."

Putusan tersebut, yang ditulis oleh Hakim Agung Senior Marvic Leonen, mengartikulasikan standar yang harus dipenuhi dalam mengejar "jalur lebih cepat" pemakzulan ini. Ini termasuk yang berikut:

Draf pasal-pasal pemakzulan harus disertai dengan bukti.

Bukti harus cukup untuk membuktikan tuduhan.

Salinan pengaduan dan bukti harus tersedia untuk semua anggota Dewan.

Responden harus diberi kesempatan untuk didengar.

Anggota Dewan harus diberi waktu yang cukup untuk mencapai keputusan independen mereka tentang apakah akan mendukung pengaduan tersebut. Mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk meninjau apakah periode yang diberikan sudah cukup.

Dasar dari setiap tuduhan harus untuk tindakan yang dapat dimakzulkan, dan harus cukup serius.

Kritikus keputusan Mahkamah Agung mengatakan putusan tersebut menambahkan persyaratan yang tidak memiliki dasar konstitusional dan merusak pemakzulan sebagai proses untuk menuntut akuntabilitas dari pejabat yang dapat dimakzulkan.

Sebelumnya, Dewan tidak perlu mendengar sisi responden sebelum memakzulkan mereka di bawah jalan pintas yang sah secara konstitusional, karena pembelaan pejabat yang dapat dimakzulkan dapat diartikulasikan di Senat, yang bersidang sebagai pengadilan pemakzulan.

Putusan tersebut juga memaksa Dewan untuk mempertimbangkan kembali sebelum mengejar "jalur lebih cepat" pemakzulan karena risiko Mahkamah Agung kemudian akan membatalkan tindakannya.

Karena pemakzulan sebagian besar adalah proses politik yang didorong oleh urgensi, sifat kuasi-yudisial dari persyaratan juga akan memperumit upaya oleh penggerak pemakzulan di Dewan untuk mengkonsolidasikan dukungan di antara para anggota parlemen, terutama yang masih ragu-ragu.

Hambatan politik

Upaya pemakzulan yang berhasil terhadap Marcos dan Duterte juga diperumit oleh lanskap politik saat ini.

Meskipun angka persetujuan Marcos berada di titik terendah dan meskipun rumor kudeta lain di majelis masih bertahan, Dewan masih dikuasai oleh Ketua Bojie Dy, rekan partainya di Partido Federal ng Pilipinas. Di balik layar, para anggota parlemen masih memandang ke putra Presiden Sandro Marcos. Tidak ada upaya pemakzulan yang akan berhasil selama dia tetap sebagai pemimpin mayoritas.

Para anggota parlemen juga mungkin merasa lebih enggan untuk mendukung upaya pemakzulan terhadap Duterte, yang menurut survei tetap menjadi kandidat terdepan dalam pemilihan presiden 2028. Dukungan para anggota parlemen terhadap petisi melawannya menempatkan mereka pada risiko mengganggu calon penerus Presiden Marcos di Malacañang.

Memakzulkan salah satu dari keduanya bukan tidak mungkin, tetapi telah menjadi jauh lebih terbatas. – Rappler.com