Coinbase Mendorong Hadiah Stablecoin Menjelang Tenggat Waktu RUU Kripto 15 Januari

Menjelang tenggat waktu 15 Januari untuk RUU kripto yang sangat ditunggu dari CLARITY Act, bursa kripto Coinbase meningkatkan upaya untuk memberikan imbalan atas kepemilikan stablecoin. CEO Brian Armstrong sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran atas pembatasan yang diusulkan dalam RUU Kripto oleh pembuat undang-undang AS. Bursa tersebut menyatakan bahwa fitur ini sangat penting bagi model bisnisnya sendiri.

Coinbase Menyampaikan Kekhawatiran atas Pembatasan RUU Kripto

Seperti dilaporkan oleh publikasi Bloomberg, Coinbase tetap khawatir bahwa pembatasan yang saat ini sedang dibahas akan menjadi bagian dari RUU struktur pasar kripto.

Perusahaan mencatat bahwa mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap RUU Kripto jika undang-undang tersebut melampaui persyaratan pengungkapan dan membawa lebih banyak pembatasan pada imbalan stablecoin.

Beberapa pembuat undang-undang AS sedang mempertimbangkan proposal untuk membatasi imbalan stablecoin kepada lembaga keuangan yang diatur. Selain itu, beberapa bank dan pelaku keuangan berpendapat bahwa mekanisme imbalan semacam itu mungkin dapat menarik simpanan dari pemberi pinjaman tradisional. Dalam surat baru-baru ini, American Bankers Association menulis:

Namun, perusahaan kripto asli menolak, memperingatkan bahwa membatasi imbalan kepada lembaga yang memiliki izin akan merusak persaingan.

Coinbase telah mengajukan piagam kepercayaan nasional, yang dapat memungkinkannya memberikan imbalan sesuai norma regulasi. Pelaku pasar lain seperti Trump's World Liberty Financial juga telah melakukan langkah serupa.

Pentingnya Stablecoin untuk Coinbase

Imbalan stablecoin mewakili aliran pendapatan yang berarti bagi Coinbase. Bursa tersebut membagi pendapatan bunga dengan Circle Internet Group dari cadangan yang mendukung stablecoin USDC USDC $1,00 Volatilitas 24j: 0,1% Kap. pasar: $74,57 M Vol. 24j: $8,37 M milik Circle. Selain itu, saldo USDC yang disimpan di Coinbase menghasilkan pendapatan yang stabil.

Untuk mendorong adopsi, Coinbase menawarkan imbalan sekitar 3,5% pada saldo USDC untuk pelanggan tertentu. Menurut perkiraan Bloomberg, pendapatan terkait stablecoin Coinbase melonjak menjadi $1,3 miliar pada tahun 2025. Jika RUU yang akan datang membatasi atau melarang insentif semacam itu, lebih sedikit pengguna yang mungkin menyimpan stablecoin di platform tersebut, yang dapat berdampak pada pendapatan bursa.

Dampak akhir akan tergantung pada kata-kata pasti dari RUU tersebut. Namun, orang-orang yang akrab dengan diskusi mengatakan pembuat undang-undang kemungkinan akan memasukkan aturan khusus tentang imbalan stablecoin. Ini telah menjadi isu kunci pembahasan antara regulator dan industri kripto.

next

Postingan Coinbase Mendorong Imbalan Stablecoin Menjelang Tenggat Waktu RUU Kripto 15 Januari pertama kali muncul di Coinspeaker.