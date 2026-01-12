BursaDEX+
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa KOLECT, platform infrastruktur perdagangan kuantitatif berbasis sentimen, telah menyelesaikan putaran pendanaan Pre-Seed senilai $1,2 juta

KOLECT mengumpulkan dana $1,2 juta dalam pendanaan pra-benih, dipimpin oleh amber.ac

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/12 17:20
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa KOLECT, platform infrastruktur perdagangan kuantitatif berbasis sentimen, telah menyelesaikan putaran pendanaan Pre-Seed sebesar $1,2 juta, dipimpin oleh amber.ac, dengan partisipasi dari Wonder Capital Group, GC Capital, dan lainnya. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas data sentimen, pembuat strategi tanpa kode, kemampuan backtesting, dan sistem eksekusi CEX/DEX, dengan tujuan mengubah sentimen pasar kripto dari lebih dari 3.000 KOL menjadi strategi yang dapat diinvestasikan.

