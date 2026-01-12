Meta membatasi ratusan ribu remaja Australia di bawah undang-undang baru

Lebih dari setengah juta anak-anak Australia telah kehilangan akses ke akun Facebook dan Instagram mereka setelah Meta mengambil tindakan untuk mematuhi undang-undang baru negara tersebut yang melarang penggunaan media sosial bagi siapa pun di bawah usia 16 tahun.

Perusahaan melaporkan telah menghapus akun milik 330.000 pengguna di Instagram, 173.000 di Facebook, dan 39.000 di Threads selama minggu 4 hingga 11 Desember. Meta mulai menghapus pengguna muda seminggu sebelum larangan resmi dimulai pada 10 Desember.

Perusahaan mempertanyakan efektivitas undang-undang baru

Pemerintah Australia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Albanese, berencana untuk membagikan angka resmi minggu ini yang menunjukkan berapa banyak orang muda yang dihapus dari berbagai platform yang tercakup dalam aturan baru.

Dalam pernyataan yang dirilis semalam, Meta mengatakan larangan tersebut tidak mencapai apa yang diharapkan pemerintah Australia. Perusahaan berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak membuat kaum muda lebih aman atau meningkatkan kesejahteraan mereka seperti yang dimaksudkan.

Meta menyampaikan kekhawatiran bahwa remaja yang rentan kini terputus dari komunitas online yang bermanfaat di mana mereka menemukan dukungan. Perusahaan juga memperingatkan bahwa pengguna muda ini mungkin beralih ke aplikasi dengan aturan keamanan yang lebih sedikit dan pengawasan yang lebih minim.

Raksasa teknologi tersebut juga mempermasalahkan apa yang disebutnya sebagai cara "tidak konsisten" dalam memeriksa usia pengguna. Meta mempertanyakan gagasan dasar di balik undang-undang itu sendiri.

"Premis undang-undang, yang mencegah anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial agar mereka tidak terpapar 'pengalaman algoritmik', adalah keliru," tulis Meta dalam postingan online.

Perusahaan menjelaskan bahwa platform yang memungkinkan remaja menjelajah tanpa masuk tetap menggunakan algoritma untuk menampilkan konten yang mungkin menarik bagi mereka. Algoritma ini hanya bekerja dengan cara yang kurang personal yang dapat disesuaikan berdasarkan usia.

Meta mengatakan akan terus mematuhi hukum Australia tetapi ingin pejabat pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menemukan solusi yang berbeda.

"Kami menyerukan kepada pemerintah Australia untuk terlibat secara konstruktif dengan industri untuk menemukan cara yang lebih baik ke depan, seperti memberikan insentif kepada seluruh industri untuk meningkatkan standar dalam menyediakan pengalaman online yang aman, menjaga privasi, dan sesuai usia, daripada larangan menyeluruh," kata perusahaan.

Platform menghadapi denda jutaan dolar

Pemerintah Australia menyetujui persyaratan usia minimum pada tahun 2024, yang bertujuan untuk melindungi kaum muda dari algoritma yang ditargetkan dan konten yang merusak di platform sosial.

Perusahaan yang gagal mengambil "langkah-langkah yang wajar" untuk menjauhkan pengguna di bawah 16 tahun dari situs mereka menghadapi denda hingga $50 juta.

Larangan tersebut berlaku untuk Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch, Threads dan Kick.

Komisi eSafety, yang memastikan perusahaan mematuhi batas usia, telah mengatakan bahwa mereka dapat menambahkan platform sosial lain ke dalam daftar jika mereka memenuhi persyaratan larangan.

Situs yang terutama digunakan untuk permainan, layanan kesehatan, atau pendidikan dikecualikan dari aturan.

Perusahaan dapat memeriksa usia pengguna melalui beberapa metode, termasuk kartu identitas pemerintah, teknologi yang memperkirakan usia dari fitur wajah, atau membuat perkiraan yang berdasarkan informasi lain tentang usia.

Seorang perwakilan pemerintah membela undang-undang baru tersebut, dengan mengatakan "Pemerintah Albanese meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial atas kerugian yang mereka timbulkan kepada orang muda Australia."

Juru bicara menambahkan bahwa platform seperti Meta mengumpulkan informasi ekstensif tentang pengguna untuk menghasilkan uang, dan mereka harus menggunakan data yang sama untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Australia dan menjauhkan orang di bawah 16 tahun dari situs mereka.

