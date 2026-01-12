Qwen menduduki peringkat teratas AI global dengan 700 juta pengguna

Model kecerdasan buatan Qwen dari Alibaba Cloud telah mencapai 700 juta unduhan di Hugging Face hingga Januari, menjadikannya sistem AI sumber terbuka paling populer di seluruh dunia.

Riset dari konsultan AIBase, yang dirilis Jumat, menunjukkan bahwa unduhan Qwen pada bulan Desember saja melebihi gabungan unduhan dari delapan model terkemuka berikutnya di platform tersebut. Model-model pesaing ini berasal dari perusahaan seperti Meta Platforms dan OpenAI, bersama dengan perusahaan China seperti Zhipu AI, Moonshot AI dan MiniMax.

Memimpin pasar sumber terbuka global

Alibaba Cloud menangani operasi AI dan komputasi awan untuk Alibaba Group Holding, yang memiliki South China Morning Post.

Angka unduhan di Hugging Face mengonfirmasi posisi Qwen sebagai platform sumber terbuka teratas secara global.

"Puluhan ribu aplikasi dunia nyata di seluruh dunia telah dibangun berdasarkan Qwen, menandai puncak bersejarah untuk [China] model besar sumber terbuka dalam komunitas pengembang internasional," demikian laporan AIBase.

Riset sebelumnya dari Oktober menemukan bahwa Qwen2.5-1.5B-Instruct milik Alibaba Cloud, versi model yang lebih kecil, adalah model AI yang paling banyak diunduh di Hugging Face.

Pada Senin sore, harga saham Alibaba di Hong Kong naik lebih dari 5 persen.

Perusahaan mengaitkan kesuksesan Qwen dengan pendekatannya dalam merilis berbagai model dengan ukuran berbeda. Ukurannya berkisar dari model kecil dengan 600 juta parameter hingga yang jauh lebih besar dengan puluhan miliar parameter.

Parameter adalah elemen yang memberikan kemampuan kepada sistem AI, dengan lebih banyak parameter biasanya berarti kinerja yang lebih baik. Dengan menyediakan model berukuran berbeda, pengembang dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Membawa AI ke produk konsumen

Alibaba, yang dikenal dengan bisnis e-commerce-nya, juga telah menerapkan model Qwen dalam produk yang ditujukan untuk pengguna sehari-hari. Ini termasuk asisten AI Qwen yang memiliki nama yang sama dengan modelnya dan A-Fu, aplikasi kesehatan dari Ant Group.

Pada bulan Desember, chatbot Qwen naik empat posisi untuk mencapai peringkat kedelapan di Apple China App Store. Selama periode yang sama, aplikasi kesehatan A-Fu mengalami lonjakan unduhan yang mengesankan, bergerak dari posisi ke-94 hingga ke-5 dalam kategorinya.

Bulan lalu, Alibaba, yang beroperasi dari Hangzhou, membuat divisi baru bernama Qwen Consumer Business Group. Wakil presiden perusahaan Wu Jia memimpin unit ini, yang mengelola aplikasi chatbot Qwen, asisten AI Quark dan cloud drive, produk perangkat keras AI, UC Browser dan Shuqi, platform membaca online.

