Iran telah memutus akses online selama empat hari di tengah protes atas kenaikan harga yang melonjak, dengan ratusan pengunjuk rasa dilaporkan tewas sejak 28 DesemberIran telah memutus akses online selama empat hari di tengah protes atas kenaikan harga yang melonjak, dengan ratusan pengunjuk rasa dilaporkan tewas sejak 28 Desember

Trump mengatakan dia akan berbicara dengan Musk tentang pemulihan internet di Iran

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/12 18:14
WASHINGTON DC, AS – Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu, 11 Januari, ia berencana untuk berbicara dengan miliarder Elon Musk tentang pemulihan internet di Iran, di mana pihak berwenang telah memblokir layanan selama empat hari di tengah protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung.

"Dia sangat pandai dalam hal semacam itu, dia memiliki perusahaan yang sangat bagus," kata Trump kepada wartawan sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang apakah ia akan terlibat dengan perusahaan SpaceX milik Musk, yang menawarkan layanan internet satelit bernama Starlink yang telah digunakan di Iran.

Musk dan SpaceX tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Arus informasi dari Iran telah terhambat oleh pemadaman internet sejak hari Kamis di tengah protes paling luas terhadap pemerintahan ulama negara tersebut sejak 2022.

Musk dan Trump memiliki hubungan yang tidak menentu setelah miliarder tersebut membantu mendanai kampanye presiden Trump yang menang dan kemudian mengatur pemotongan besar-besaran terhadap pemerintah federal.

Keduanya mengalami perselisihan publik tahun lalu karena Musk menentang RUU pajak unggulan Trump, tetapi pengusaha tersebut tampaknya telah menjalin kembali hubungannya dengan pemerintahan Trump. Musk dan Trump terlihat makan malam bersama di resor Mar-a-Lago milik Trump bulan ini, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dijadwalkan mengunjungi fasilitas SpaceX di Texas pada hari Senin.

Musk telah mendukung penyediaan Starlink kepada warga Iran untuk membantu mereka menghindari pembatasan pemerintah, termasuk di tengah protes sebelumnya pada tahun 2022. Tahun itu, Gedung Putih Biden terlibat dengan Musk untuk menyiapkan Starlink di Iran setelah negara tersebut dilanda protes menyusul kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan polisi.

Layanan satelit Starlink telah digunakan di wilayah lain yang ditandai oleh kerusuhan atau konflik seperti Ukraina, di mana Musk pada tahun 2022 memerintahkan penutupan Starlink selama serangan ofensif Ukraina yang penting, demikian laporan Reuters.

Protes Iran saat ini dimulai pada 28 Desember sebagai respons terhadap kenaikan harga yang melambung tinggi, sebelum beralih menentang penguasa ulama yang telah memerintah sejak Revolusi Islam 1979.

Ratusan orang telah tewas sejak saat itu, menurut perkiraan kelompok hak asasi manusia. Organisasi berbasis AS, HRANA, mengatakan telah memverifikasi kematian 490 pengunjuk rasa dan 48 personel keamanan, dengan lebih dari 10.600 orang ditangkap dalam dua minggu kerusuhan. Iran belum memberikan jumlah resmi dan Reuters tidak dapat memverifikasi jumlah tersebut secara independen. – Rappler.com

