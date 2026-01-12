Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral agar menurunkan suku bunga.

Powell mengonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman menyerahkan surat panggilan grand jury kepada Fed pada hari Jumat, mengancam dakwaan atas kesaksiannya pada Juni 2025 mengenai renovasi multi-tahun gedung kantor pusat Federal Reserve.

"Ancaman tuduhan kriminal adalah konsekuensi dari Federal Reserve menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden," kata Powell.

Dia menggambarkan penyelidikan ini sebagai serangan terhadap independensi Fed, memperingatkan bahwa kebijakan moneter berisiko "diarahkan oleh tekanan politik atau intimidasi" daripada bukti ekonomi.

Detail Penyelidikan Muncul di Tengah Ketegangan Politik

Penyelidikan kriminal, yang disetujui pada bulan November oleh Jaksa AS Jeanine Pirro, sekutu lama Trump, berpusat pada apakah Powell menyesatkan Kongres tentang ruang lingkup dan biaya proyek renovasi kantor pusat senilai $2,5 miliar.

The New York Times melaporkan bahwa jaksa telah menghubungi staf Powell beberapa kali, meminta dokumen tentang renovasi yang dimulai pada tahun 2022 dan diperkirakan melebihi anggaran sebesar $700 juta.

Seperti yang dilaporkan Cryptonews sebelumnya, Trump mengklaim dia "tidak tahu" tentang penyelidikan tersebut tetapi mengkritik kinerja Powell.

"Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia tentu saja tidak terlalu baik di Fed, dan dia tidak terlalu baik dalam membangun gedung," kata Trump.

Dia membantah surat panggilan terkait kebijakan suku bunga, menyatakan, "Saya bahkan tidak akan berpikir untuk melakukannya dengan cara itu."

Powell menangani kontroversi renovasi secara langsung selama kesaksian Juni, membantah fitur-fitur yang dijelaskan dalam proposal sebelumnya.

"Tidak ada ruang makan VIP; tidak ada marmer baru," kesaksiannya.

"Kami menurunkan marmer lama, kami memasangnya kembali." Fed kemudian menerbitkan dokumentasi yang mendukung pernyataan Powell, mengutip kenaikan biaya dari kontaminasi asbes, masalah tanah, dan inflasi material.

Reaksi Keras Bipartisan Mengancam Nominasi Fed Trump

Penyelidikan tersebut memicu penentangan langsung dari kedua partai di Kongres.

Senator Thom Tillis, seorang Republikan dari North Carolina dan anggota Komite Perbankan, bersumpah untuk memblokir semua nominasi Fed Trump sampai masalah ini diselesaikan.

"Jika ada keraguan yang tersisa apakah penasihat dalam Pemerintahan Trump secara aktif mendorong untuk mengakhiri independensi Federal Reserve, sekarang seharusnya tidak ada lagi," kata Tillis dalam sebuah postingan X.

Senator Elizabeth Warren, Demokrat teratas komite, juga menuduh Trump "menyalahgunakan kewenangan Departemen Kehakiman seperti calon diktator sehingga Fed melayani kepentingannya, bersama dengan teman-teman miliardernya."

Dia menyerukan Senat untuk menghentikan pertimbangan semua pejabat Federal Reserve yang ditunjuk Trump, termasuk lowongan ketua yang akan datang.

Masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir pada bulan Mei, meskipun kursi Dewan Gubernurnya berlangsung hingga Januari 2028.

Trump mengatakan kepada The New York Times minggu lalu bahwa dia telah memutuskan pengganti Powell, dengan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett muncul sebagai calon terdepan.

Hassett sebelumnya mengungkapkan memiliki $1 juta hingga $5 juta dalam saham Coinbase dan menjabat di dewan penasihat regulasi bursa, sejalan dengan seruan industri untuk Ketua Fed yang pro-kripto.

Pasar Bereaksi Saat Kekhawatiran Independensi Fed Meningkat

Pasar keuangan merespons negatif terhadap konflik yang meningkat. Dolar jatuh secara luas, futures saham AS menurun, dan futures Treasury naik saat investor mencerna implikasi untuk otonomi bank sentral.

"Dengan mencoba mempengaruhi bank sentral melalui ancaman hukum agresif terhadap pejabat individu, pemerintahan dapat mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi, mengikis peran safe-haven dolar, dan memicu kenaikan tajam dalam imbal hasil obligasi jangka panjang," kata Karl Schamotta, kepala ahli strategi pasar di Corpay di Toronto, kepada Reuters.

Christopher Hodge, kepala ekonom AS di Natixis, juga memperingatkan bahwa tekanan yang berkelanjutan pada akhirnya dapat memicu pemberontakan pasar.

"Pasar telah mengabaikan begitu banyak kebisingan seputar Fed dan independensi Fed dan saya pikir mungkin akan melakukannya lagi, tetapi pada titik tertentu akan rusak," kata Hodge.

Penyelidikan ini mengikuti pola yang lebih luas dalam pemerintahan Trump yang menentang keputusan Fed dan mengejar institusi dengan tuduhan.

Bahkan, Gedung Putih mengumumkan minggu lalu sedang membuat divisi Departemen Kehakiman baru untuk penegakan penipuan, meskipun kasus-kasus kriminal sebelumnya terhadap target Trump, termasuk James Comey dan Letitia James, diberhentikan karena ketidakberesan penuntutan.

Powell mengakhiri pernyataannya dengan penentangan meskipun ada ancaman.

"Layanan publik terkadang memerlukan berdiri teguh dalam menghadapi ancaman," katanya. "Saya akan terus melakukan pekerjaan yang dikonfirmasi Senat kepada saya untuk dilakukan, dengan integritas dan komitmen untuk melayani rakyat Amerika."