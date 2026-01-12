BursaDEX+
Postingan Tidak Ada Pemotongan Fed di 2026? Prakiraan Baru JPMorgan Menempatkan Bitcoin Kembali di Bawah Tekanan muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News JPMorgan Chase tidak lagi mengharapkan

Tidak Ada Pemotongan The Fed di 2026? Proyeksi Baru JPMorgan Membuat Bitcoin Kembali Tertekan

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/12 19:43
<img alt="Analis Menjelaskan Bagaimana JPMorgan, Vanguard dan BoA "Menyerap" Bitcoin dalam Sembilan Hari" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" height="536" src="https://image.coinpedia.org/wp-content/uploads/2025/12/03171758/Analyst-Explains-How-JPMorgan-Vanguard-and-BoA-Absorbed-Bitcoin-in-Nine-Days-1024x536.webp" style="margin-bottom:5px" width="1024">

Postingan Tidak Ada Pemotongan Suku Bunga Fed di 2026? Perkiraan Baru JPMorgan Membuat Bitcoin Kembali Tertekan pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

JPMorgan Chase tidak lagi memperkirakan adanya pemotongan suku bunga Fed di tahun 2026. Sebaliknya, bank tersebut kini memprediksi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada kuartal ketiga tahun 2027.

Ini menandai perubahan besar. JPMorgan sebelumnya memperkirakan pemotongan 25 bps pada Januari 2026. Perkiraan tersebut kini dibatalkan.

Perubahan ini terjadi setelah data pekerjaan AS hari Jumat. Pertumbuhan lapangan kerja melambat lebih dari yang diperkirakan, tetapi pengangguran turun menjadi 4,4% dan pertumbuhan upah tetap solid. Singkatnya, pasar tenaga kerja tidak melemah cukup cepat untuk memaksa Fed bertindak.

Bank Lain Menunda Perkiraan Pemotongan Suku Bunga

JPMorgan bukan satu-satunya yang menarik kembali prediksi sebelumnya.

Goldman Sachs menggeser perkiraan pemotongan suku bunganya dari Maret dan Juni menjadi Juni dan September. Bank tersebut juga memangkas peluang resesi AS 12 bulan menjadi 20% dari 30%.

Barclays dan Morgan Stanley juga memindahkan ekspektasi pemotongan suku bunga mereka ke pertengahan 2026. Morgan Stanley sebelumnya memprediksi pemotongan pada Januari dan April.

Alat CME FedWatch menunjukkan trader kini melihat peluang 95% Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari. Itu naik dari 86% sebelum laporan pekerjaan dirilis.

Apakah Trump Mengancam Powell?

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintahan Trump mengancamnya dengan dakwaan pidana. Bentrokan ini menambah lapisan ketidakpastian lain seputar independensi Fed.

Data CPI hari Selasa kini menjadi ujian besar berikutnya. Bitcoin diperdagangkan pada $90.561 setelah melepaskan keuntungan sebelumnya, dan turun 2,48% selama seminggu terakhir.

