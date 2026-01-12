BursaDEX+
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/12 19:15
Tempo, blockchain Layer-1 berkinerja tinggi untuk stablecoin dan pembayaran dunia nyata, telah mengumumkan kemitraan strategisnya dengan DeepNode AI, proyek infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terdesentralisasi berbasis teknologi blockchain. Tujuan tersembunyi di balik integrasi ini adalah mengubah AI terpusat menjadi jaringan terdesentralisasi untuk data yang mudah diakses dan tervalidasi.

Pada intinya, satu-satunya tujuan dari kolaborasi ini adalah meningkatkan opsi penerimaan untuk aset kripto dengan membuat sistem sepenuhnya terdesentralisasi. Di masa lalu, AI terpusat tradisional mengkonsentrasikan kekuatan di beberapa perusahaan, membatasi akses melalui sistem yang memerlukan izin, dan memperlambat inovasi di balik platform tertutup. Iko telah mengungkapkan berita ini melalui akun media sosial resmi X-nya.

Tempo dan DeepNode AI Mendesentralisasi Masa Depan Kecerdasan Buatan

Kemitraan Tempo dan DeepNode AI sepenuhnya didasarkan pada merevolusi AI yang berpusat pada pengguna dengan jaringan terdesentralisasi terbaru.  Dalam jaringan AI terdesentralisasi, pengguna terbuka untuk mendapatkan akses ke aset mereka tanpa memerlukan izin khusus dari otoritas mana pun. Selain itu, jaringan terdesentralisasi ini mendorong partisipasi global dan mempercepat inovasi melalui integrasi.

Selain itu, aliansi ini memungkinkan peserta untuk berkontribusi model AI, memvalidasi dan mengkurasi data, menyediakan sumber daya komputasi, dan juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah. Kemajuan ini diperlukan karena dunia dengan cepat merevolusi seluruh infrastruktur mata uang kripto.

Tempo dan DeepNode AI Membuka Pintu untuk Jaringan AI Global Tanpa Izin

Penyatuan Tempo dengan DeepNode AI jauh lebih dari sekadar kemitraan; sebaliknya, ini adalah peluang bagi platform lainnya untuk memperbarui diri mereka dengan teknologi terdesentralisasi. Ada permintaan besar untuk desentralisasi di dunia ini untuk mendapatkan posisi menonjol di pasar.

 Di sisi lain, kemitraan ini akan membuka fitur aksesibilitas bagi pengguna dan membuat setiap langkah di dunia Web3 dapat diskalakan dan mudah dilacak melalui AI. Ini bukan infrastruktur sederhana; meskipun demikian, ini adalah model ekonomi baru untuk AI.

