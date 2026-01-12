BursaDEX+
Etihad ungkap rekor jumlah penumpang untuk 2025

Penulis: Agbi
2026/01/12 19:59
Jumlah penumpang yang diangkut oleh Etihad Airways pada tahun 2025 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, didorong oleh perluasan armada dan jaringan rutenya.

Maskapai yang berbasis di Abu Dhabi ini mengangkut 22,4 juta penumpang tahun lalu, meningkat 21 persen secara tahunan, didukung oleh peningkatan kapasitas armada sebesar 30 persen dan peluncuran 16 destinasi baru.

Faktor muat penumpang mencapai 88,3 persen, naik 2 poin persentase dari tahun 2024, demikian disampaikan maskapai tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pada akhir tahun, armada operasional Etihad berjumlah 127 pesawat, setelah penambahan 29 jet – ekspansi armada satu tahun terbesar dalam sejarahnya.

Maskapai ini mengklaim bahwa ekspansi tersebut menyumbang sekitar setengah dari total pertumbuhan penumpang UEA tahun lalu, mengacu pada proyeksi angka lalu lintas maskapai nasional.

"Etihad berada dalam posisi yang lebih baik dari sebelumnya untuk menyambut lebih banyak pengunjung ke Abu Dhabi di tengah jaringan yang berkembang pesat," kata CEO Antonoaldo Neves dalam pernyataan tersebut.

  • Penerbangan Teluk siap menghadapi tahun pemecahan rekor lainnya
  • Etihad beralih ke pasar sekunder untuk mengatasi kekurangan pesawat
  • Etihad Airways berkomitmen $15 miliar untuk 28 jet Boeing

Pada bulan November, Neves mengatakan bahwa maskapai tersebut berencana untuk meningkatkan ukuran armadanya menjadi 200 pesawat pada akhir dekade ini. Maskapai ini melakukan pemesanan 32 jet berbadan lebar Airbus di Dubai Airshow.

Laba bersih Etihad untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 naik menjadi $463 juta, meningkat 25 persen secara tahunan. Pendapatan penumpang meningkat 20 persen menjadi hampir $5 miliar setelah menerbangkan 16 juta penumpang selama periode tersebut.

Rincian keuangan untuk tahun penuh 2025 tidak diungkapkan.

