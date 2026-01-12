Perombakan pajak Nigeria memperumit rencana penjualan saham MTN Group yang telah lama direncanakan

Rencana MTN Group yang telah lama dibicarakan untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di MTN Nigeria tidak lagi dalam jadwal segera. Meskipun unit Nigeria telah kembali ke profitabilitas dan melanjutkan pembayaran dividen, dinamika pajak yang berubah telah memperumit jalur untuk penjualan saham publik.

Berbicara selama earnings call Q3 2025 perusahaan pada November, presiden dan CEO MTN Group Ralph Mupita menyatakan bahwa perubahan terbaru terhadap rezim pajak capital gains (CGT) Nigeria telah membuat pengurangan kepemilikan Grup dalam jangka pendek menjadi tidak menarik secara komersial. Akibatnya, rencana untuk mendilusi kepemilikan demi investor lokal secara efektif ditunda.

"Hal itu telah diperumit oleh perubahan dalam kode pajak," kata Mupita, menurut transkrip yang dirilis pada Desember. "Ada beberapa perubahan pada CGT; saat ini, ini bukan sesuatu yang kami dorong. Kami agak mundur dan menahan diri. Kami tidak menetapkan jadwal yang ketat untuk diri kami sendiri, tetapi dengan perkembangan kode pajak, itu membuatnya sedikit tidak menarik bagi kami untuk melakukannya sekarang, jadi kami agak menghentikan inisiatif itu, terutama didorong oleh perubahan dalam kode pajak atas capital gains."

Penundaan ini menandai pergeseran dari rencana yang telah lama dinyatakan raksasa telco untuk memperdalam kepemilikan lokal atas bisnis Nigeria-nya setelah kembali ke profitabilitas. Meskipun perusahaan telah melewati hambatan keuangan utama, tarif CGT yang lebih tinggi telah mengubah ekonomi penjualan saham besar, memperkuat kekhawatiran investor bahwa rezim pajak baru dapat memperlambat transaksi pasar modal besar.

MTN Group merespons permintaan komentar pada saat publikasi.

Sebagai bagian dari reformasi pajak terbaru, Nigeria menaikkan pajak capital gains untuk perusahaan dari 10% menjadi 30%, meningkatkan biaya transaksi ekuitas besar. CGT berlaku untuk keuntungan yang direalisasikan dari penjualan saham dan sekuritas ekuitas lainnya dan dinaikkan untuk membatasi arbitrase pajak antara pendapatan perdagangan dan keuntungan yang dikenakan pajak.

Agar CGT berlaku, transaksi saham harus melebihi ₦150 juta ($105.763,40), dengan keuntungan di atas ₦10 juta ($7.050,89).

Pergeseran pajak ini terjadi pada saat MTN Nigeria telah kembali ke profitabilitas dan melanjutkan pembayaran dividen, menyelesaikan kondisi utama yang sebelumnya menunda penjualan. Unit Nigeria mencatatkan laba ₦750,19 miliar ($528,95 juta) untuk sembilan bulan yang berakhir September 2025, dari kerugian ₦514,9 miliar ($363,05 juta) pada periode yang sama tahun lalu, dan mengumumkan dividen interim sebesar ₦5 per saham.

Saham MTN Nigeria diperdagangkan pada ₦573,90 per saham pada Senin, 12 Januari 2026. MTN Group diperkirakan akan menerima dividen bruto sekitar 975 juta rand ($59,19 juta) dari anak perusahaan Nigeria-nya.

MTN Group telah lama mengatakan berniat memperdalam kepemilikan lokal atas bisnis Nigeria-nya. Pada April 2025, Mupita menegaskan kembali rencana untuk memangkas kepemilikan Grup setelah MTN Nigeria menyelesaikan posisi ekuitas negatifnya dan melanjutkan pembayaran dividen. Komitmen itu merupakan bagian dari perjanjian lokalisasi MTN dengan pemerintah Nigeria setelah penyelesaian tahun 2016 atas kartu SIM yang tidak terdaftar.

"Satu-satunya lokalisasi yang kami miliki sebagai MTN Group adalah kami memiliki potensi penjualan di Nigeria pada suatu waktu, sekitar 11%," kata Mupita saat itu. "Ini adalah sesuatu yang telah kami katakan sejak lama, bahwa seiring waktu kami ingin lebih banyak orang Nigeria memiliki perusahaan, dan kami siap untuk menjual hingga 65%. Kami berada di sekitar 76%."

Transaksi yang diusulkan akan menandai penawaran umum ritel besar kedua MTN di Nigeria, menyusul penjualan saham MTN Nigeria kepada investor lokal tahun 2021. Penawaran itu oversubscribed, dengan 661,25 juta saham dialokasikan, termasuk opsi greenshoe 15%, mengurangi kepemilikan MTN Group menjadi 75,6% dari 78,8%. Lebih dari 126.000 investor berpartisipasi, termasuk dana pensiun Nigeria yang mewakili sekitar 6,5 juta kontributor.

Analis pasar menekankan bahwa tarif yang lebih tinggi telah membuat transaksi dalam skala ini lebih mahal. Tarif CGT Nigeria melebihi beberapa pasar sejenis, termasuk Amerika Serikat (21%), Afrika Selatan (21,6%), dan Kenya (15%).

Pada November 2025, ekuitas Nigeria kehilangan nilai ₦6,54 triliun ($4,61 miliar), penurunan bulanan paling tajam sejak 2020, karena investor bereaksi terhadap rencana implementasi rezim CGT baru pada Januari 2026.

Di bawah undang-undang baru, keuntungan dari penjualan saham dikenakan pajak 30%, terlepas dari periode kepemilikan, dibandingkan dengan kerangka kerja sebelumnya yang memungkinkan perdagangan jangka pendek dikenakan pajak 10% sebagai pendapatan perdagangan. Misalnya, saham yang dibeli pada ₦600 dan dijual pada ₦1.000 dalam sebulan akan dikenakan keuntungan perdagangan 10%. Sekarang, ini adalah 30% tetap atas keuntungan, mengubah ekonomi perdagangan sepenuhnya.

Menurut Mustapha Umaru, seorang analis riset industri dan ekuitas di CSL Stockbrokers Limited, sebuah perusahaan investasi berbasis di Lagos, tarif CGT yang lebih tinggi sangat signifikan untuk transaksi seperti penjualan yang diusulkan MTN.

"Dalam kasus MTN, penjualan 11% di MTN Nigeria adalah transaksi yang sangat besar," katanya. "Setelah Anda menerapkan CGT pada tarif itu, premiumnya menjadi signifikan."

Umaru menambahkan bahwa investor portofolio asing adalah yang pertama menarik diri menjelang akhir 2025. "Masih ada sikap tunggu dan lihat di pasar," katanya. "Orang ingin melihat bagaimana hukum ini berlaku dalam praktik sebelum berkomitmen modal baru."

Dia mengharapkan sikap ini akan berkurang seiring implementasi undang-undang menjadi lebih jelas.

Meskipun rezim CGT baru telah mengganggu pasar, pemerintah mempertahankan bahwa reformasi akan memperkuat pasar modal Nigeria dalam jangka panjang, dengan rencana untuk menurunkan tarif menjadi 25% segera.

Taiwo Oyedele, ketua Komite Kebijakan Fiskal dan Reformasi Pajak Presiden, mengatakan pada November bahwa kerangka kerja baru meningkatkan kejelasan dan keadilan bagi investor.

"Reformasi membuat investasi di pasar modal Nigeria lebih menarik, mengurangi risiko investasi, dan memastikan perlakuan yang adil terhadap biaya sah yang dikeluarkan oleh investor," katanya. "Intinya, reformasi mempromosikan ekuitas dan kepercayaan di pasar – bukan sebaliknya."

Namun, bagi perusahaan seperti MTN, waktu tetap menjadi kekhawatiran segera—apakah menunggu kejelasan dan tarif yang lebih lunak atau menyerap biaya yang lebih tinggi di pasar yang masih menyesuaikan diri dengan penyesuaian pajak.

