Kripto Tanpa Arah Meskipun Ada Ancaman Baru terhadap Independensi The Fed

Setelah memulai dengan kuat tahun ini, harga Bitcoin mendingin pada hari Senin, karena sedikit yang berubah untuk pemimpin pasar.

Setelah mengalami pullback dari puncak akhir 2025, token teratas telah berosilasi dalam sesi perdagangan terkini antara pertengahan $80.000-an dan rendah $90.000-an.

Pembeli secara aktif memasuki pasar saat penurunan, sementara penjual dengan kuat mempertahankan level resistance.

Setelah gagal mempertahankan level $91.500, harga Bitcoin mulai menurun. Bitcoin telah memasuki wilayah negatif jangka pendek setelah jatuh di bawah $92.000 dan $91.200.

Token terakhir diperdagangkan sekitar angka $90.500.

Menurut analisis TradingView, nilainya bahkan turun di bawah $90.500 dan mendekati $90.000. Harga telah menetapkan posisi terendah di $89.225 dan saat ini berupaya memulai pergerakan naik baru.

Harga telah melampaui $90.500 dan naik di atas level retracement Fibonacci 23,6% setelah penurunan terkini dari puncak $93.770 ke palung $89.225.

Bitcoin & Ancaman terhadap Fed

Setelah perkembangan hukum baru yang melibatkan Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Bitcoin melonjak melampaui penghalang $92.000 pada akhir hari Minggu.

Powell melakukan langkah tegas ketika dia memutuskan untuk secara publik menanggapi panggilan pengadilan dari DOJ dan penyelidikan kriminal, yang dia karakterisasi sebagai campur tangan politik terkait preferensi suku bunga pemerintahan.

"Kemungkinan tuduhan kriminal berasal dari Fed yang membuat keputusan tentang suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami tentang apa yang melayani publik, bukan mengikuti preferensi Presiden," kata Powell dalam video yang diposting pada Minggu malam, berbicara langsung kepada Presiden AS Donald Trump."

Namun, berbicara kepada wartawan, Trump menyangkal mengetahui penyelidikan grand jury.

Lonjakan tajam terjadi pada harga Bitcoin dan sektor kripto secara keseluruhan sebagai respons.

Waktu sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan kripto: Fed mendekati pertemuannya pada 28 Januari, dengan pasar menunjukkan ekspektasi yang berkembang untuk jeda dalam pemotongan suku bunga, meningkatkan kesadaran akan indikasi bahwa kebijakan moneter mungkin dipengaruhi oleh perselisihan politik.

Perhatian yang diperbarui pada Bitcoin sebagai aset risiko non-sovereign bisa menguntungkan, terutama mengingat penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung melibatkan Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell.

Jaksa federal telah memulai penyelidikan kriminal mengenai kesaksian Powell di hadapan komite Senat tentang renovasi gedung Fed.

Grafik harga yang menunjukkan lari Bitcoin terkini melampaui $92.000 mendukung cerita ini, tetapi faktor hukum dan politik yang sama yang memberikan kredibilitas pada ide "uang netral" juga dapat meningkatkan volatilitas.

Grafik per jam pasangan BTC/USD menunjukkan breakout di atas garis tren turun, menghadapi resistance di $90.750.

Jika harga bertahan stabil di atas $90.500, mungkin ada peluang untuk pergerakan naik baru.

Resistance saat ini dekat dengan angka $92.000 dan sejajar dengan level retracement Fibonacci 50% dari penurunan terkini, yang dimulai pada puncak $93.770 dan jatuh ke palung $89.225.

Penghalang signifikan awal sekitar angka $92.650.

Di sisi lain, support utama pertama berada di dekat penghalang $90.500.

Sekitar angka $90.000 adalah level support berikutnya. Jika harga terus turun, kemungkinan akan mencapai level support $89.250 segera. Level support utama berada di $88.000; penurunan lebih cepat dalam jangka pendek mungkin terjadi jika BTC jatuh di bawah level ini.

Penyelidikan grand jury menghadirkan tantangan politik langsung untuk semua aset berisiko, terutama saham AS.

Meskipun demikian, penyesuaian signifikan di pasar saham dapat menyebabkan peningkatan minat pada karakteristik unik Bitcoin yang independen dari pengaruh pemerintah.

Sementara itu, analis menunjukkan peningkatan stabil dalam pandangan investor kripto, menunjukkan kemungkinan lebih tinggi untuk rebound di pasar kripto.

Breakout Segera?

Yang patut dicatat, pembacaan teknis saat ini mencerminkan pola yang ditetapkan Bitcoin sebelum lonjakan sebelumnya yang akhirnya mendorong harganya ke rekor tertinggi sepanjang masa di atas $126.000.

Analisis terperinci oleh TradingView dari grafik candlestick harian fluktuasi harga BTC menunjukkan bahwa token terkemuka menunjukkan perilaku serupa dengan apa yang terlihat dari Maret hingga Mei 2025.

Pada awalnya, Bitcoin sangat stagnan, menghabiskan berminggu-minggu dalam kisaran sekitar $76.000 hingga $86.000 tanpa pernah berhasil menembus level tersebut.

Selama waktu itu, harga Bitcoin terjebak di atas level support dan membuat lower lows di dalam kisaran secara teratur, menunjukkan bahwa tidak ada banyak ruang untuk kenaikan cepat.

Perdagangan dalam kisaran akhirnya menunjukkan dirinya sebagai fondasi.

Setelah Bitcoin melampaui batas atas kisaran tersebut di $86.000, sentimen berubah dengan cepat, mengatur panggung untuk pergerakan naik signifikan yang akhirnya mendorong Bitcoin.

Kerangka kerja yang ada menunjukkan ciri-ciri serupa, hanya ditinggikan ke level yang lebih besar.

Harga Bitcoin saat ini berfluktuasi antara sekitar $84.000 dan $94.000, menunjukkan pola kompresi yang mengingatkan pada awal 2025.

Sekarang tampak bahwa level $94.000 adalah zona kritis yang mempengaruhi tren harga lebih tinggi berkelanjutan Bitcoin.

Harga Bitcoin mendekati area ini selama kenaikan awal Januari; pada 5 Januari, secara singkat mencapai $94.500 sebelum menghadapi resistance dan menarik kembali ke dalam penurunan.

Sekarang setelah kami mengatasi penolakan terakhir, kami dapat mengalihkan perhatian kami ke apa yang dapat dilakukan Bitcoin setelah menembus melewati level penghalang ini.

Kinerja masa lalu berfungsi sebagai tolok ukur berharga untuk mengantisipasi hasil potensial setelah breakout yang dikonfirmasi.

Setelah terobosan Bitcoin melewati $86.000 selama fase konsolidasi tahun lalu, ia mengalami lintasan naik yang signifikan selama beberapa bulan, akhirnya mencapai harga puncak sekitar $126.080.

Tindakan tersebut menghasilkan peningkatan sekitar 46% dari titik breakout.

Meskipun setiap pergerakan harga adalah unik, kesamaan antara situasi saat ini dan kerangka kerja tahun lalu menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin mengumpulkan momentum di bawah level resistance sekali lagi.

Jika Bitcoin mengalami lintasan pertumbuhan serupa setelah melampaui $94.000, target kenaikan yang diantisipasi bisa mencapai sedikit melampaui $126.000, berpotensi menghasilkan rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Pembacaan Teknis Lainnya

Ikhtisar analisis teknis TradingView berdasarkan data kunci dari moving average, osilator, dan pivot, menunjukkan sikap jual untuk minggu mendatang.

Secara terpisah, analisis keseluruhan algoritmik InvestTech menunjukkan negatif lemah.

Perusahaan tersebut mengatakan, "Bitcoin menunjukkan perkembangan kuat dalam saluran tren naik dalam jangka pendek. Ini menandakan optimisme yang meningkat di antara investor dan menunjukkan kenaikan berkelanjutan. Token mendekati resistance di $93.400, yang mungkin memberikan reaksi negatif."



InvestTech menambahkan, "Namun, penembusan ke atas melalui $934,00 akan menjadi sinyal positif. Kurva RSI menunjukkan tren naik, yang mendukung tren positif. Token secara keseluruhan dinilai sebagai netral secara teknis untuk jangka pendek."

Rekomendasi keseluruhan dalam satu hingga enam minggu menunjukkan sikap tahan.

