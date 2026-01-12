Harga Pi Network membentuk pola yang mengkhawatirkan saat volume harian merosot

Harga Pi Network tetap berada dalam kisaran yang ketat hari ini, 12 Januari, melanjutkan tren yang telah berlangsung sejak minggu kedua bulan Desember.

Volume harian turun menjadi hanya $6 juta.

Telah membentuk pola rising wedge, menunjukkan lebih banyak penurunan.

Token Pi Coin (PI) diperdagangkan pada $0,2075, jauh lebih rendah dari rekor tertinggi sepanjang masa ~$3, yang dicapai tak lama setelah peluncuran mainnet.

Konsolidasi yang sedang berlangsung sebagian besar disebabkan oleh menurunnya permintaan di antara investor. Data yang dikompilasi oleh CoinMarketCap menunjukkan bahwa volumenya dalam 24 jam terakhir hanya $6 juta, jumlah yang sangat kecil untuk cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar lebih dari $1,7 miliar. Volumenya jauh lebih rendah daripada cryptocurrency lain yang lebih kecil seperti Render, Cosmos, dan Official Trump.

Volume Pi Network menurun bahkan setelah para pengembang meluncurkan alat baru untuk mempercepat pengembang dalam mengintegrasikan pembayaran ke aplikasi mereka. Alat baru tersebut mencakup Pi SDK dan API backend untuk memastikan bahwa mereka dapat mengintegrasikan pembayaran ini dalam hitungan menit.

Tim Pi juga sedang mengerjakan decentralized exchange, automated market, dan alat pembuatan token, yang akan diluncurkan akhir tahun ini. Mereka berharap alat-alat ini akan membantu meningkatkan utilitas Pi dari waktu ke waktu.

Ada beberapa alasan mengapa volume Pi Network telah turun dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, tidak seperti sebagian besar token, Pi tidak terdaftar di sebagian besar exchange mainstream seperti Coinbase dan Binance.

Kedua, ada kekhawatiran tentang token unlock harian, yang meningkatkan pasokannya. Jaringan akan membuka lebih dari 1,2 miliar token tahun ini.

Lebih lanjut, Pi adalah jaringan yang sangat tersentralisasi dalam industri crypto, dengan Pi Foundation yang tidak jelas memegang miliaran token.

Harga Pi Network berisiko mengalami penurunan yang lebih dalam

Grafik harian menunjukkan bahwa Pi Coin telah membentuk pola grafik yang sangat bearish, menunjukkan lebih banyak penurunan. Ini sedang dalam proses membentuk pola rising wedge, yang terdiri dari dua garis tren naik dan menyatu. Kedua garis ini mendekati konvergensi mereka, yang akan mengarah pada breakout bearish.

Koin ini juga telah membentuk pola bearish pennant, tanda kelanjutan yang umum. Ini tetap berada di bawah Exponential Moving Average 50 hari dan indikator Supertrend.

Oleh karena itu, prakiraan Pi yang paling mungkin adalah bearish, dengan target kunci berikutnya berada di $0,1918, level terendahnya pada bulan Desember. Penurunan di bawah target tersebut akan meningkatkan kemungkinan mencapai level terendah sepanjang masa.