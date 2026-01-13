Dana Kripto Terkena Arus Keluar $454 Juta Mingguan saat Harapan Pemotongan Suku Bunga Fed Memudar

Produk investasi aset digital mencatat arus keluar bersih sebesar $454 juta selama seminggu terakhir karena posisi investor berubah dengan cepat di awal Januari. Pasar mengalami empat hari berturut-turut penarikan bersih, yang melonjak hingga sekitar $1,3 miliar, menghapus $1,5 miliar yang masuk ke produk selama dua hari perdagangan pertama di bulan Januari.

CoinShares mengaitkan perubahan arah ini sebagian besar pada kekhawatiran yang berkembang bahwa Federal Reserve cenderung tidak akan melakukan pemotongan suku bunga pada bulan Maret, menyusul data makroekonomi terbaru yang lebih kuat dari perkiraan.

XRP, Solana Melawan Penurunan yang Lebih Luas

Dalam edisi terbaru Laporan Mingguan Arus Dana Aset Digital, CoinShares mengungkapkan bahwa Bitcoin adalah aset yang paling terdampak, karena produk yang terkait dengan cryptocurrency tersebut mengalami arus keluar $405 juta selama seminggu. Pada saat yang sama, produk short-Bitcoin juga mencatat arus keluar $9,2 juta, yang menunjukkan kurangnya konsensus di antara investor mengenai arah harga jangka pendek.

Produk berbasis Ethereum juga menghadapi tekanan jual yang signifikan, dengan arus keluar $116 juta, sementara strategi multi-aset mengalami arus keluar $21 juta.

Penurunan yang lebih kecil diamati pada produk yang terkait dengan Binance dan Aave, yang masing-masing mengalami arus keluar $3,7 juta dan $1,7 juta.

Di sisi lain, beberapa produk investasi altcoin terus menarik modal segar. XRP memimpin kelompok ini dengan menarik $45,8 juta, diikuti oleh Solana dengan $32,8 juta dan Sui dengan $7,6 juta. Chainlink juga mengalami minat baru dan menambah $3 juta selama seminggu terakhir.

Dari perspektif regional, penarikan terbaru dalam produk investasi aset digital sebagian besar didorong oleh Amerika Serikat, sementara aktivitas investor di luar AS tetap positif bersih, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. AS mengalami arus keluar $569 juta dari produk aset digital.

Sebaliknya, Jerman mencatat arus masuk terkuat sebesar $58,9 juta, diikuti oleh Kanada dengan $24,5 juta dan Swiss dengan $21 juta. Keuntungan yang lebih kecil dilaporkan di Australia dengan $4,7 juta, Belanda dengan $3,2 juta, Prancis dengan $1,4 juta, Swedia dengan $0,4 juta, dan Selandia Baru dengan $0,3 juta.

"Penundaan Ekspektasi Bullish"

Pendekatan hati-hati ini terlihat dalam aksi harga terbaru. QCP Capital, misalnya, mengatakan aksi harga Bitcoin terbaru mencerminkan tekanan yang berkelanjutan dan kenaikan yang terbatas dalam jangka pendek. Meskipun aset tersebut awalnya naik bersama emas dan perak selama perdagangan Asia awal karena dolar AS melemah, pergerakan tersebut dengan cepat memudar.

Bitcoin gagal mempertahankan level di atas $92.000 dan mundur selama sesi Eropa. Dengan melakukan itu, kripto tersebut akhirnya mengulangi pola yang terlihat beberapa kali di kuartal keempat tahun lalu.

Menurut QCP, BTC berulang kali kesulitan mempertahankan keuntungan bahkan ketika didukung oleh narasi yang biasanya dianggap positif. Perusahaan tersebut juga mengidentifikasi perubahan di pasar opsi, di mana trader mengurangi beberapa posisi call bullish jangka panjang dan mengalihkan yang lain ke masa berlaku yang lebih lama. Ini berarti ekspektasi untuk harga yang lebih tinggi telah tertunda.

Penjualan yang berkelanjutan selama jam perdagangan AS, tekanan pasokan yang masih ada, dan ketidakpastian makro yang meningkat masih membebani harga, karena risiko volatilitas jangka pendek tetap tinggi menjelang perkembangan ekonomi dan hukum AS.

Postingan Dana Kripto Tertekan $454 Juta Eksodus Mingguan karena Harapan Pemotongan Suku Bunga Fed Memudar muncul pertama kali di CryptoPotato.