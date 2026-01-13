Dengan $442 Juta Terkumpul, Presale BlockDAG Menuju Akhir Sementara Harga XRP & Bittensor Tetap Stabil

Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari konten editorial situs atau nasihat keuangan profesional.

Seiring meningkatnya aktivitas di pasar aset digital, perhatian mulai beralih ke proyek-proyek yang menunjukkan kemajuan jelas dan hasil yang terukur. Bittensor dan XRP terus menjadi fokus karena ukuran, penggunaan jaringan, dan perilaku harga terkini mereka. Kedua nama ini sering mencerminkan sentimen yang lebih luas dan pergerakan jangka pendek di seluruh sektor.

Pada saat yang sama, BlockDAG (BDAG) menarik perhatian yang semakin besar karena presalenya memasuki tahap akhir. Dengan presale berakhir pada 26 Januari, diskusi seputar harga Bittensor, pergeseran harga XRP USD, dan pencarian kripto terbaik untuk dibeli hari ini menunjukkan bahwa minat sedang berputar ke peluang dengan jendela penutupan. BlockDAG kini telah melampaui $442 juta dalam pendanaan presale, menempatkannya di antara presale yang paling banyak dibicarakan karena pasokan menipis dan waktu semakin singkat.

Harga Bittensor Terikat dengan Permintaan AI yang Meningkat dan Output Jaringan

Pergerakan terkini dalam harga Bittensor telah mendorongnya melampaui level $300, mencerminkan penggunaan sistem kecerdasan buatan terdesentralisasi yang lebih kuat. Selama fase ini, keuntungan harian yang stabil sekitar tujuh persen mengangkat nilai keseluruhannya menuju miliaran digit tunggal menengah. Kenaikan ini telah memperkuat perannya sebagai nama besar di mana blockchain dan AI bersinggungan.

Yang mendukung aksi harga ini adalah cara jaringan memberikan penghargaan kepada kecerdasan mesin berdasarkan kinerja nyata. Nilai terkait dengan output aktual daripada hanya hype. Struktur ini memberikan kedalaman pada harga Bittensor di luar perdagangan jangka pendek, karena terhubung dengan kerangka AI yang beroperasi dengan model pasokan tetap. Sementara harga masih bereaksi terhadap suasana pasar yang lebih luas dan berita, banyak peserta melihat Bittensor sebagai sinyal jangka panjang tentang seberapa besar bobot yang mungkin dibawa sistem blockchain yang berfokus pada AI ke depan.

Harga XRP USD Bertahan Kuat di Bawah Sinyal Pasar yang Beragam

Level harga XRP USD saat ini tetap mendekati $1,99, didukung oleh nilai pasar mendekati $120,6 miliar dan pasokan beredar sekitar 60,5 miliar koin. Angka-angka ini membuat XRP sangat terlihat karena trader memantau zona kunci di mana aktivitas pembelian dan penjualan mungkin berkumpul.

Fokus jaringan pada transfer cepat dan berbiaya rendah terus mendukung penggunaannya untuk pembayaran lintas batas. Utilitas yang stabil ini telah membantu mempertahankan keseimbangan, bahkan ketika kondisi pasar yang lebih luas bergeser. Pertumbuhan tetap bertahap, dengan banyak peserta menunggu sinyal teknis yang jelas sebelum mengambil posisi yang lebih besar. Pembaruan hukum dan sentimen keseluruhan masih memengaruhi ekspektasi, namun XRP tetap menjadi pilihan yang familiar baik untuk pemegang besar maupun trader sehari-hari yang mengelola perubahan harga jangka pendek.

Momentum Presale BlockDAG Meningkat Saat Tenggat 26 Januari Mendekat

Diskusi seputar BlockDAG semakin meningkat karena perhatian beralih ke proyek dengan kemajuan yang terlihat dan jadwal yang jelas. Di antara orang-orang yang mencari kripto terbaik untuk dibeli hari ini, BlockDAG kini muncul lebih sering karena presalenya memasuki hari-hari terakhir. Proyek ini saat ini berada di Batch 34, menawarkan koin dengan harga presale khusus $0,003 per koin. Tahap ini mewakili kesempatan terakhir sebelum presale sepenuhnya ditutup.

Dengan presale berakhir pada 26 Januari, urgensi telah meningkat. Lebih dari 3,5 miliar koin masih tersedia, dan total pendanaan presale telah melampaui $442 juta. Angka-angka ini menyoroti skala partisipasi yang sudah tercapai. BlockDAG juga telah mencatat lebih dari 312.000 pemegang individual, menunjukkan distribusi awal yang kuat di seluruh basis penggunanya. Selain itu, lebih dari 21.000 unit mining telah terjual, membantu mendukung aktivitas jaringan sejak awal.

Keterlibatan pengguna terus tumbuh di seluruh ekosistem. Lebih dari 3,5 juta pengguna aktif kini berinteraksi melalui aplikasi X1, menambah penggunaan yang stabil di samping permintaan presale. Struktur teknis dibangun untuk stabilitas dan kinerja yang lancar, menggunakan pendekatan Proof-of-Work hibrida yang dikombinasikan dengan desain blockchain-DAG yang membantu mengelola lalu lintas yang lebih tinggi tanpa perlambatan. Kompatibilitas dengan alat Ethereum dan pembuat kontrak yang mudah lebih mendukung adopsi yang lebih luas.

Pada harga presale $0,003 saat ini, BlockDAG menunjukkan kasus berbasis angka yang jelas. Bila dibandingkan dengan harga peluncuran yang direncanakan $0,05, ini mewakili perbedaan 16,67×, setara dengan potensi kenaikan +1.566%. Saat pasokan terus berkurang dan tanggal penutupan mendekat, banyak yang bertindak sekarang daripada menunggu. Setelah tahap ini berakhir, harga $0,003 dihapus secara permanen, tanpa reset atau perpanjangan.

Kesimpulan!

Fokus pasar sering bergeser antara nama-nama besar seperti harga Bittensor dan harga XRP USD, namun BlockDAG mengikuti jalur yang jelas dan terstruktur sendiri. Proyek ini bergerak melalui periode presale yang ditentukan dengan dukungan aktivitas pengguna yang berkembang dan basis teknis yang berfungsi.

Dengan lebih dari $442 juta yang sudah terkumpul, 3,5 miliar koin tersisa, dan presale berakhir pada 26 Januari, waktu telah menjadi faktor kunci. Harga masuk $0,003 saat ini dibandingkan dengan level peluncuran $0,05 menunjukkan pergerakan 16,67×, atau kenaikan +1.566%. Bagi mereka yang melacak kripto terbaik untuk dibeli hari ini, akhir dari presale menciptakan tenggat yang tegas. Ketika fase ini ditutup, harga khusus hilang selamanya, membuat hari-hari terakhir ini menjadi jendela terakhir untuk bertindak.

