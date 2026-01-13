ETF Kripto Catat Arus Masuk Mingguan yang Kuat saat Aset yang Dikelola Mencapai $137 Miliar

Dana yang diperdagangkan di bursa kripto memulai tahun 2026 dengan optimis dan data baru menunjukkan pemulihan besar dalam aliran masuk investor dan kenaikan berkelanjutan dalam aset yang dikelola. Laporan tujuh hari terbaru, per 12 Januari 2026, menunjukkan total aset ETF kripto yang dikelola mencapai sekitar $137,7 miliar, mengindikasikan bahwa institusi terus tertarik pada aset digital terlepas dari penurunan pasar yang lebih luas.

Data tersebut bermaksud menunjukkan struktur pasar yang stabil di mana kendaraan investasi kripto yang diatur semakin dipersepsikan sebagai objek portofolio jangka panjang dibandingkan dengan objek spekulatif jangka pendek.

Aset yang Dikelola Bertahan Kuat di Atas $137 Miliar

Total aset yang dikelola ETF mata uang kripto mencapai $137.696.080.971 sepanjang periode tujuh hari, tetap mendekati level tertinggi baru-baru ini. ETF Bitcoin masih menguasai industri dengan total $119,9 miliar dari total AUM dan ETF Ethereum dengan $17,7 miliar.

Tren AUM telah stabil yang menyiratkan bahwa pemegang jangka panjang tidak akan menyerah dalam perubahan pasar jangka pendek. Dapat diprediksi, AUM yang stabil dianggap oleh analis sebagai indikator bahwa investor tidak menjual tetapi malah menahan, yang memperkuat peran kripto yang berkembang di pasar keuangan konvensional.

Aliran Masuk Bersih Berubah Positif Setelah Volatilitas Baru-baru Ini

ETF Bitcoin masih menjadi pemimpin industri dalam AUM, likuiditas, dan volume perdagangan, dengan iShares Bitcoin Trust (diperdagangkan dengan ticker IBIT) memegang aset terbesar yang dikelola sebesar $70,8 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $70,0 miliar. Dana tersebut juga mencatat volume perdagangan sekitar 2,0 miliar dolar dalam periode tersebut, yang menyoroti gelarnya sebagai eksposur utama terhadap Bitcoin.

Dana khusus Bitcoin lainnya, seperti ProShares Bitcoin ETF dan Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, juga mencatat volume yang konsisten dan mempertahankan posisi kuat di pasar, menunjukkan permintaan luas terhadap dana terkait Bitcoin.

ETF Ethereum Mempertahankan Jejak Institusional yang Berkembang

Jumlah ETF Ethereum terus berkembang, dengan aliran masuk yang stabil dan permintaan institusional yang meningkat, iShares Ethereum Trust, diperdagangkan dengan nama ETHA, memiliki aset yang dikelola sebesar $10,8 miliar dan kapitalisasi pasar telah melampaui jumlah yang sama, serta volume perdagangannya, yang lebih dari $632 juta selama seminggu.

Penggunaan Ethereum sebagai basis keuangan terdesentralisasi dan aplikasi kontrak pintar tetap menjadi salah satu faktor yang membedakannya di antara aset digital lainnya. Kenaikan bertahap ETF Ethereum juga menunjukkan bahwa investor kini mengejar eksposur yang terdiversifikasi selain Bitcoin dengan transparansi regulasi.

Aktivitas Perdagangan Menyoroti Kedalaman Pasar dan Likuiditas

Volume perdagangan di ETF kripto terkemuka sehat menunjukkan bahwa pasar berpartisipasi dengan baik. Selain volume $2,0 miliar di IBIT, ProShares Bitcoin ETF mencatat sekitar $735 juta, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mencatat sekitar $311,9 juta, dan Grayscale Bitcoin Trust mencatat sekitar $259,3 juta per minggu.

Tingkat perdagangan yang biasa di banyak dana menunjukkan bahwa situasi likuiditas semakin membaik dan kepercayaan pada struktur ETF meningkat. Dengan kematangan infrastruktur pasar, analis percaya bahwa volume dan partisipasi akan meluas lebih banyak terutama ketika kondisi makroekonomi stabil.

Prospek ETF Kripto Tetap Konstruktif

Menurut snapshot tujuh hari terbaru, masa depan ETF kripto memiliki prospek menjanjikan untuk memulai tahun 2026. Aliran masuk yang berkembang, aset yang dikelola, dan volume perdagangan yang tinggi menunjukkan permintaan berkelanjutan terhadap eksposur yang diatur pada aset digital. Meskipun variasi harga jangka pendek masih dapat memengaruhi psikologi, data menunjukkan bahwa ETF kripto akan tetap ada dalam portofolio investasi global.

ETF kripto kemungkinan besar akan menjadi pusat di area persimpangan antara keuangan tradisional dan ekonomi aset digital karena kerangka regulasi terus berkembang dan produk baru muncul.