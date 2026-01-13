BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Top Four Altcoins To Buy Before the Crypto Market Recovery pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Pasar kripto telah memulai tahun 2026 dengan catatan yang lebih kuatPostingan Top Four Altcoins To Buy Before the Crypto Market Recovery pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Pasar kripto telah memulai tahun 2026 dengan catatan yang lebih kuat

Empat Altcoin Teratas yang Harus Dibeli Sebelum Pemulihan Pasar Kripto

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/13 02:01
TOP Network
TOP$0.000096--%
Union
U$0.003+5.33%
Altcoin season

Postingan Empat Altcoin Teratas yang Harus Dibeli Sebelum Pemulihan Pasar Kripto pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto telah memulai tahun 2026 dengan lebih kuat setelah akhir tahun lalu yang sulit, dibantu oleh membaiknya kondisi global dan minat institusional yang kembali meningkat. Analis mengatakan pelonggaran kondisi keuangan, ekspektasi pemotongan suku bunga, dan arus masuk segar ke ETF kripto yang terdaftar di AS memberikan dukungan pada aset digital. Secara historis, kekuatan di awal Januari sering kali menentukan nada untuk bulan-bulan ke depan.

Namun, pasar telah sedikit mengalami penarikan dan seorang ahli mengatakan bahwa altcoin dengan fundamental yang kuat dapat diuntungkan jika pemulihan berlanjut. Berikut adalah empat proyek yang perlu diperhatikan:

Chainlink menarik minat karena perannya sebagai infrastruktur kritis untuk industri kripto. Jaringan ini menyediakan layanan data yang digunakan oleh banyak blockchain dan aplikasi keuangan, membuat permintaannya kurang spekulatif dibandingkan banyak token lainnya. Chainlink baru-baru ini mengamankan paten baru yang terkait dengan teknologi lintas rantainya, dan persetujuan regulasi ETF spot yang terkait dengan token tersebut telah menambah visibilitas. LINK telah diperdagangkan di kisaran rendah hingga menengah belasan, level yang dilihat beberapa analis sebagai menarik dibandingkan dengan siklus sebelumnya.

Sui mendapatkan daya tarik seiring meningkatnya permintaan privasi

Sui telah menunjukkan aksi harga yang kuat di awal tahun ini setelah rebound tajam selama reli pasar sebelumnya. Jaringan ini berfokus pada transaksi cepat dan privasi yang dapat diprogram, area yang mendapatkan daya tarik seiring regulasi yang semakin ketat. Sui juga telah menguraikan rencana untuk fitur terkait stablecoin, yang dapat mendukung penggunaan lebih lanjut jika adopsi meluas.

Bittensor mengikuti tema AI

Bittensor tetap menjadi salah satu proyek yang paling banyak diperhatikan di ruang kripto-AI. Jaringan ini mendukung pengembangan kecerdasan buatan terdesentralisasi, sektor yang diharapkan banyak orang akan tumbuh pesat pada tahun 2026. TAO telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, mencerminkan meningkatnya minat pada token terkait AI saat institusi mengeksplorasi kasus penggunaan baru.

Render mendapat manfaat dari meningkatnya permintaan GPU

Render telah mencatat beberapa keuntungan terkuat di antara altcoin utama bulan ini. Proyek ini menyediakan akses terdesentralisasi ke daya komputasi GPU, yang semakin dibutuhkan untuk pelatihan AI, desain 3D, dan lingkungan virtual. Seiring permintaan sumber daya komputasi meluas, model berbasis utilitas Render telah menjadi berita utama.

Peluang Pasar
Logo TOP Network
Harga TOP Network(TOP)
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%
USD
Grafik Harga Live TOP Network (TOP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06