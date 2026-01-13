BursaDEX+
Volume Bursa Kripto di 2025 Melonjak Menjadi $79T Didorong oleh Futures

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/13 02:42
BingX Mencapai 40 Juta Pengguna, Menggandakan Pertumbuhan di 2025

Postingan Volume Bursa Kripto di 2025 Melonjak ke $79T Didorong oleh Futures pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bursa mata uang kripto mencatat pertumbuhan yang sehat dalam volume perdagangan di 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut laporan dari CryptoQuant, bursa kripto yang dipimpin oleh Binance dan Bybit, mencatat volume perdagangan gabungan lebih dari $79 triliun di 2025.

Perdagangan Perpetual Binance Mendorong Pertumbuhan Volume Kripto di 2025

Menurut laporan dari CryptoQuant, perdagangan kripto spot adalah sekitar $18,6 triliun di 2025. Angka ini mewakili lonjakan 9% dari volume perdagangan kripto spot tahun sebelumnya.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa volume perdagangan futures perpetual di 2025 adalah sekitar $61,8 triliun, yang mewakili lonjakan sekitar 29% dari tahun sebelumnya. 

Sumber: X

Lonjakan signifikan dalam volume perdagangan kripto di 2025 sebagian besar didorong oleh Binance. Khususnya, Binance menyumbang sekitar 41% dari volume spot 10 CEX teratas di 2025, di mana sebagian besar trader memilih Ethereum (ETH), XRP, BNB, TRX, dan Solana (SOL). 

Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Binance menangani $25,4 triliun dalam volume futures perpetual Bitcoin, setara dengan 42% dari 10 bursa teratas. Untuk stablecoin, Binance memegang cadangan $47,6 miliar dalam USDT dan USDC, yang mewakili sekitar 72% dari saldo stablecoin di antara 10 bursa teratas.

Apa Selanjutnya?

Volume perdagangan kripto di 2026 berada dalam posisi yang baik untuk tumbuh didorong oleh fundamental kumulatif. Investor institusional diperkirakan akan meningkatkan alokasi mereka dalam kripto di 2026 yang didorong oleh pandangan regulasi yang jelas.

Selanjutnya, industri kripto mengantisipasi pemberlakuan Clarity Act di 2026. Dengan Genius Act yang sudah dalam fase implementasi, bursa kripto berada dalam posisi yang baik untuk mencatat volume perdagangan yang lebih tinggi pada akhir tahun ini.

