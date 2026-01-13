Produk Investasi Aset Digital Catat Arus Keluar Bersih $454 Juta Seiring Memudarnya Harapan Pemotongan Suku Bunga

Dana aset digital mencatat arus keluar bersih $454 juta saat investor AS menarik diri di tengah ketidakpastian suku bunga.

Produk investasi aset digital menghadapi pembalikan tajam dalam permintaan investor minggu lalu karena kekhawatiran seputar kebijakan moneter AS membebani selera risiko. Data menunjukkan bahwa arus keluar baru-baru ini telah menghapus sebagian besar arus masuk kuat yang terlihat di awal tahun, meskipun minat terhadap altcoin tertentu dan pengajuan ETF baru menunjukkan keterlibatan institusional yang berkelanjutan.

Dana Aset Digital Mencatat Hari Keempat Berturut-turut Arus Keluar karena Kekhawatiran Makro

Produk investasi aset digital mencatat $454 juta dalam arus keluar bersih selama minggu lalu, menandai hari keempat berturut-turut penarikan. Arus keluar gabungan untuk periode empat hari mencapai total $1,3 miliar, hampir mengimbangi $1,5 miliar dalam arus masuk yang dicatat selama dua hari perdagangan pertama tahun ini.

Kehati-hatian investor meningkat setelah data makroekonomi terbaru mengurangi ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve AS pada bulan Maret.

Data arus mingguan dari CoinShares menunjukkan sentimen telah melemah lebih dari satu minggu. Kondisi arus masuk kuat yang terlihat sepanjang pertengahan 2025, ketika arus masuk mingguan sering berkisar antara $3 miliar dan $6 miliar, telah memberikan jalan pada pola yang lebih fluktuatif. Arus keluar selama beberapa minggu terakhir menunjukkan penarikan kepercayaan yang jelas saat pasar memasuki awal 2026.

Sumber Gambar: CoinShares

Data regional menunjukkan perbedaan tajam dalam perilaku investor terkait produk aset digital. Produk berbasis Amerika Serikat adalah satu-satunya yang mencatat arus keluar bersih, dengan total $569 juta untuk minggu ini. Wilayah lain tetap menjadi pembeli bersih, dipimpin oleh Jerman dengan $58,9 juta dalam arus masuk, diikuti oleh Kanada sebesar $24,5 juta dan Swiss sebesar $21 juta.

Pasar ETF Kripto Menunjukkan Tren yang Berbeda saat Penjualan Bitcoin Bertemu Permintaan Altcoin

Aktivitas di antara penyedia produk aset digital utama AS menunjukkan hasil yang beragam:

Fidelity memimpin arus keluar mingguan dengan $454 juta dalam penebusan.

Grayscale menyusul dengan $360 juta dalam arus keluar.

iShares mencatat $181 juta dalam arus masuk.

ProFunds Group menambahkan $180 juta, sementara Bitwise melihat $47 juta dalam arus masuk.

Sementara itu, ARK 21Shares dan Volatility Shares mencatat penarikan investasi masing-masing sebesar $84 juta dan $74 juta.

Meskipun kinerja mingguan yang lemah, arus month-to-date dan year-to-date tetap positif sebesar $229 juta, didukung oleh arus masuk sebelumnya. Total aset yang dikelola di seluruh produk aset digital mencapai $181,9 miliar.

Produk ETF yang terkait dengan BTC mencatat penarikan terbanyak, dengan arus keluar mingguan mencapai $405 juta. Selain itu, short-Bitcoin kehilangan sekitar $9,2 juta dalam investasi, memicu arah harga jangka pendek yang beragam.

Sumber Gambar: CoinShares

Mirip dengan kripto OG, produk berbasis Ethereum mencatat $116 juta dalam arus keluar, sementara produk multi-aset kehilangan $21 juta. Pada saat yang sama, produk Binance dan Aave mencatat kerugian yang sederhana.

Meski demikian, pasar ETF altcoin secara keseluruhan menutup minggu ini dengan hasil yang relatif kuat. Misalnya, produk fokus XRP menarik $45,8 juta, sementara ETF Solana menarik $32,8 juta. Sui juga bergabung dengan pemenang mingguan, mengumpulkan $7,6 juta dalam investasi.

Aset Digital Menghadapi Tekanan Jual di Tengah Kekhawatiran Risiko Global, Kata CIO Kronos

Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, menjelaskan bahwa ekspektasi yang memudar untuk pemotongan suku bunga jangka pendek dan meningkatnya risiko geopolitik telah memicu kehati-hatian investor.

"Dengan pemotongan suku bunga Q1 yang terlihat kurang mungkin dan risiko geopolitik yang meningkat, kondisi makro telah berubah menjadi risk-off. Saat trader menunggu sinyal positif yang lebih jelas, selera risiko yang berkurang merembes ke kripto."

Kata Vincent Liu dalam wawancara dengan CoinTelegraph.

Yang menarik, minat institusional belum hilang, meskipun tren pasar negatif baru-baru ini. Morgan Stanley baru-baru ini mengajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk meluncurkan ETF spot Bitcoin dan Solana. Secara terpisah, Bank of America mulai mengizinkan penasihat kekayaan untuk merekomendasikan eksposur ke ETF Bitcoin yang dipilih, menandakan minat jangka panjang yang berkelanjutan meskipun volatilitas jangka pendek.

