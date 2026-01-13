70 Ekonom Mendesak Uni Eropa untuk Meluncurkan Euro Digital Publik Daripada Stablecoin Swasta

Tujuh puluh ekonom Eropa telah menyerukan kepada pembuat undang-undang UE untuk memprioritaskan kepentingan publik daripada lobi sektor swasta dalam membentuk euro digital, memperingatkan bahwa pilihan desain yang buruk dapat membuat Eropa bergantung pada sistem pembayaran asing dan stablecoin yang didukung dolar.

Surat terbuka, yang dipublikasikan Minggu oleh Sustainable Finance Lab Universitas Utrecht, hadir saat Parlemen Eropa bersiap untuk menyelesaikan legislasi yang akan menentukan apakah mata uang digital tersebut menjadi alternatif yang berarti bagi uang pribadi atau "kompromi simbolis."

Para akademisi berpendapat bahwa infrastruktur pembayaran Eropa telah menjadi sangat terkonsentrasi di tangan non-Eropa, dengan tiga belas negara area euro kini sepenuhnya bergantung pada skema kartu internasional untuk transaksi ritel dasar.

"Ketergantungan pada penyedia pembayaran asing (AS) ini membuat warga, bisnis, dan pemerintah Eropa terpapar pada pengaruh geopolitik, kepentingan komersial asing, dan risiko sistemik di luar kendali Eropa," demikian pernyataan surat tersebut, menambahkan bahwa mata uang digital pribadi yang didukung AS semakin berkembang sementara Eropa masih mempertimbangkan.

Fitur Desain Kuat Penting untuk Kesuksesan Euro Digital

Surat Terbuka kepada MEP. | Sumber: Sustainable Finance Lab

Para penandatangan, termasuk mantan gubernur bank sentral dan ekonom terkemuka seperti Thomas Piketty dan Paul De Grauwe, menuntut tiga fitur inti.

Euro digital harus berfungsi sebagai "tulang punggung infrastruktur pembayaran Eropa yang berdaulat dan tangguh berdasarkan penyedia domestik yang mengadopsi standar privasi tertinggi," berfungsi sebagai "uang digital publik yang dapat diakses oleh semua orang Eropa, mendukung inklusi keuangan," dan menawarkan "penyimpan nilai yang kredibel melalui batas kepemilikan yang murah hati dan meningkat secara bertahap."

Tanpa elemen-elemen ini, para ekonom memperingatkan bahwa proyek tersebut akan gagal.

"Jika sebagian besar perusahaan Eropa dikecualikan atau diizinkan untuk menolaknya, atau jika batas kepemilikan tetap sangat rendah sehingga warga tidak dapat menggunakannya sebagai penyimpan nilai yang serius, maka euro digital akan gagal mewujudkan potensinya," tulis mereka.

Surat tersebut menggambarkan taruhannya dalam istilah yang tegas, menanyakan apakah orang Eropa akan "menegaskan kontrol atas uang mereka di era digital, atau apakah kita membiarkan orang lain mengendalikannya untuk kita?"

Pejabat ECB Memposisikan Euro Digital di Samping Ekspansi Aset Aman

Anggota Dewan Eksekutif ECB Philip Lane memperkuat argumen strategis dalam pidato 9 Januari kepada Danish Economic Society, membingkai euro digital dalam upaya yang lebih luas untuk memperkuat arsitektur keuangan Eropa.

Lane berpendapat bahwa perubahan struktural, termasuk pergeseran geopolitik, digitalisasi, dan perubahan iklim, mewakili guncangan umum yang paling baik ditangani melalui persatuan moneter, dengan euro digital menyediakan "uang bank sentral ritel dalam bentuk digital" saat sistem transaksi berkembang.

Philip Lane ECB. Sumber: CEPR

Lane juga membahas kekurangan aset aman Eropa, mencatat bahwa German Bund saja tidak dapat memenuhi permintaan global untuk sekuritas berdenominasi euro.

Dia menguraikan solusi potensial, termasuk obligasi bersama yang diperluas untuk barang publik Eropa dan reformasi "obligasi biru/obligasi merah," di mana negara-negara anggota akan memisahkan pendapatan pajak untuk mendukung sekuritas yang diterbitkan bersama.

"Keuntungan bersama akan menjadi pengurangan biaya pelayanan utang yang dihasilkan oleh layanan aset aman yang disediakan oleh stok utang bersama yang diperluas," kata Lane.

Garis Waktu Berlanjut saat Negosiasi Politik Terus Berlangsung

Persiapan teknis mendekati penyelesaian setelah keputusan ECB pada Oktober untuk beralih ke fase kesiapan.

Presiden ECB Christine Lagarde mengonfirmasi bulan lalu bahwa "kami telah melakukan pekerjaan kami, kami telah membawa airnya," menempatkan tanggung jawab pada institusi UE untuk menyelesaikan legislasi.

Anggota dewan Piero Cipollone sebelumnya mengindikasikan bahwa transaksi percontohan dapat dimulai pertengahan 2027, dengan penerbitan pertama dimungkinkan pada 2029 jika pembuat undang-undang menyetujui kerangka kerja tahun depan.

Bulan lalu, Dewan UE juga menyetujui posisi negosiasinya, menetapkan kerangka kerja yang mencakup opsi pembayaran online dan offline.

Versi offline akan memungkinkan transaksi perangkat-ke-perangkat tanpa akses internet, menawarkan privasi yang sebanding dengan uang tunai untuk pembayaran bernilai rendah sambil mempertahankan kepatuhan anti pencucian uang untuk pendanaan dompet.

Lagarde menekankan bahwa euro digital akan melengkapi mata uang fisik di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto Eropa, menggambarkan stablecoin yang patuh dengan MiCA sebagai "bentuk pembayaran alternatif" yang dapat "dianggap aman."

Penerimaan publik tetap tidak pasti, dengan survei ECB terbaru menunjukkan banyak orang Eropa melihat kebutuhan terbatas untuk opsi pembayaran baru meskipun ada jaminan resmi.