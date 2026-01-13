Jalur BlockDAG Menuju Keuntungan +1.566% Menarik Perhatian Sementara Ethereum & XRP Tetap Stagnan

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Saat 2025 semakin mendekati akhir tahun, para trader terus memantau aset yang menunjukkan keseimbangan, kejelasan, dan struktur yang stabil. Harga Ethereum saat ini bertahan dalam rentang yang familiar, menawarkan analis pandangan yang lebih jelas tentang sentimen jangka pendek dan mengurangi ketidakpastian di seluruh grafik. Pada saat yang sama, harga XRP perlahan maju menuju level resistensi kunci, membuat banyak peserta tetap waspada saat mereka menilai apakah kekuatan dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

Meskipun Ethereum dan XRP tetap diikuti dengan cermat, BlockDAG (BDAG) menarik fokus yang lebih tajam karena kecepatannya dan jadwal presale yang jelas. Saat ini berada di presale Batch 34, BlockDAG tersedia dengan harga presale spesial $0,003 per koin. Aktivitas terus meningkat karena proyeksi menunjuk pada kemungkinan rentang pembukaan antara $0,38 dan $0,43. Akselerasi ini telah menempatkan BlockDAG dengan kuat ke dalam perbincangan seputar koin kripto teratas, terutama karena presale berakhir pada 26 Januari dan pasokan yang tersisa sangat terbatas.

Harga Ethereum Saat Ini Mempertahankan Zona Support Penting

Sesi perdagangan terbaru menunjukkan Ethereum tetap dekat dengan rentang yang mapan, dengan pelaku pasar melacak harga Ethereum saat ini di sekitar level support utama. Pasangan ETH/BTC terus mencerminkan pergerakan yang tenang dan terukur, yang banyak analis tafsirkan sebagai tanda stabilitas mendasar. Perilaku ini telah menjaga Ethereum tetap relevan karena dominasi Bitcoin menunjukkan sinyal yang lebih lemah, memungkinkan ETH mempertahankan keseimbangan tanpa perubahan tajam.

Beberapa analis percaya Ethereum dapat memperoleh kekuatan relatif jika momentum Bitcoin melambat lebih lanjut. Mereka terus merujuk pada harga Ethereum saat ini ketika menunjuk pada berkurangnya dominasi BTC, struktur ETH/BTC yang stabil, dan posisi jangka pendek yang membaik. Bersama-sama, elemen-elemen ini menunjukkan Ethereum mungkin tetap didukung dalam waktu dekat, menawarkan konsistensi daripada perubahan harga yang tiba-tiba atau berlebihan.

Harga XRP Mendekati Uji Resistensi Kunci

Data pasar menunjukkan XRP maju menuju level $2,22 setelah berminggu-minggu pergerakan naik yang terkendali. Pengamat memperhatikan dengan cermat apakah pergerakan yang jelas menuju $2,40 dapat mengkonfirmasi kelanjutan yang lebih kuat. Hambatan sebelumnya di dekat $1,21 dan $1,54 telah berhasil dilalui, membantu menetapkan posisi terendah yang lebih tinggi yang sekarang mendukung struktur saat ini.

XRP saat ini diperdagangkan di dekat $2,15, tetapi pergerakan tegas di atas $2,22 dapat membuka jalan menuju $2,40 dan berpotensi $2,50 jika momentum tetap stabil. Analis mencatat bahwa penutupan harian di atas level-level ini akan memperkuat kepercayaan dalam kemajuan yang lebih luas. Bagaimana harga XRP berperilaku di sekitar titik resistensi ini kemungkinan akan menentukan arahnya di sesi-sesi mendatang.

Harga Presale BlockDAG $0,003 Menandakan Potensi Kenaikan +1.566%

Sinyal kuat terus membentuk ekspektasi seputar BlockDAG saat presalenya memasuki hari-hari terakhir. Sementara level referensi bursa ditetapkan pada $0,05, proyeksi menunjukkan kemungkinan rentang pembukaan antara $0,38 dan $0,43 setelah perdagangan dimulai. Kesenjangan ini mencerminkan permintaan awal yang memenuhi pasokan terbatas, di mana penemuan harga awal mungkin terjadi dengan cepat. Jika minat tetap kuat, aktivitas awal dapat mendorong harga mendekati zona $0,40 dari awal, mewakili pergerakan 7,6× hingga 8,6× berdasarkan proyeksi pembukaan saja.

Yang paling menarik perhatian adalah harga presale spesial BlockDAG saat ini sebesar $0,003 per koin. Dibandingkan dengan level referensi $0,05, ini mewakili perbedaan 16,67×, sama dengan kenaikan +1.566%. Bagi mereka yang merasa terlambat datang, tahap ini masih menawarkan jendela yang sempit namun bermakna. Setelah fase ini berakhir, harga akan hilang secara permanen. Tidak ada pengaturan ulang. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada kesempatan kedua.

Data presale lebih lanjut mendukung momentum ini. BlockDAG telah mengumpulkan lebih dari $442 juta dan tetap di Batch 34, dengan sekitar 3,4 miliar koin masih tersedia. Pasokan terus menyusut karena presale berakhir pada 26 Januari, meningkatkan urgensi di seluruh pasar. Dengan hari-hari terakhir sekarang terlihat jelas, banyak yang bergerak cepat untuk mengamankan harga $0,003 sebelum jendela ini tertutup selamanya.

Faktor-faktor gabungan ini menjelaskan mengapa momentum BlockDAG terus meningkat dan mengapa ia tetap berada dengan kuat di antara koin kripto teratas, didukung oleh waktu, permintaan, dan struktur numerik yang jelas daripada klaim luas.

Kata Akhir

Saat tahun menuju kesimpulannya, grafik pasar tetap aktif dan diamati dengan cermat. Harga Ethereum saat ini terus menunjukkan stabilitas, sementara harga XRP mendekati ujian kunci lainnya yang dapat membentuk arah berikutnya. Trader tetap perhatian, mengamati konfirmasi atau keraguan di level kritis.

Sementara itu, BlockDAG menambahkan rasa urgensi yang jelas dengan harga presale spesial $0,003 dan fase presale yang terlihat mendekati akhir. Proyeksi yang menunjuk ke rentang pembukaan $0,38 hingga $0,43 menambah tekanan lebih lanjut saat tenggat waktu 26 Januari mendekat dengan cepat. Dengan ketersediaan yang semakin ketat dan waktu yang terus berjalan, BlockDAG terus menonjol dalam diskusi seputar koin kripto teratas, didorong oleh kecepatan, angka, dan waktu yang terasa sangat layak.

