Jam Berdetak Menuju 26 Januari Dengan Fokus pada Kenaikan +1,566% BlockDAG Sementara Tron & Shiba Inu Kehilangan Momentum

Pemantau harga di seluruh ruang kripto melacak sinyal yang beragam saat nama-nama terkenal bergerak ke arah yang berbeda. Perilaku harga koin Shiba Inu saat ini mencerminkan lonjakan pergerakan bernilai besar, yang telah menyebabkan pandangan terbagi saat aksi harga menguji area support kunci. Pada saat yang sama, harga Tron terus menarik perhatian stabil, tetapi rentang prakiraan yang luas membuat arah jangka pendeknya tidak pasti.

Dalam kondisi yang tidak jelas ini, perhatian dengan cepat beralih ke BlockDAG (BDAG) karena alasan yang mudah dilacak dan diukur. Model pasar menunjuk ke zona pembukaan yang mungkin antara $0,38 dan $0,43, jauh di atas level referensi $0,05. Dengan presale berakhir pada 26 Januari, prospek ini telah mendorong BlockDAG ke dalam diskusi yang meningkat terkait kripto berikutnya yang akan meledak.

Pendanaan presale kini telah melampaui $442 juta, sementara pasokan yang tersisa telah menyempit menjadi sekitar 3,4 miliar koin. Kondisi ini telah membedakan BlockDAG dari banyak nama lain yang saat ini sedang ditinjau di seluruh pasar, menambah urgensi saat jendela presale akhir ditutup.

Harga Koin Shiba Inu Menunjukkan Sinyal On-Chain Baru

Angka on-chain terbaru menunjukkan bahwa Shiba Inu telah mencatat tingkat transfer besar tertinggi sejak awal Juni, dengan lebih dari 400 transaksi melebihi $100.000 dalam nilai. Bersamaan dengan aktivitas ini, bursa melaporkan arus masuk bersih mendekati 1,06 triliun SHIB. Setelah pergerakan ini, harga koin Shiba Inu sempat bergerak di atas struktur falling wedge sebelum mundur untuk menguji ulang area $0,00000883, mengubah zona ini menjadi level kritis untuk dipantau.

Titik data lain mengungkapkan kenaikan tajam lebih dari 1.200% dalam tingkat burn 24 jam, sementara tingkat pendanaan derivatif bergeser ke wilayah positif. Meski begitu, metrik ini saja tidak mengonfirmasi tren naik yang bertahan lama, karena pola serupa di masa lalu terkadang memudar dengan cepat.

Jika dilihat bersama-sama, analis melihat partisipasi kuat di seluruh jaringan, namun harga koin Shiba Inu mungkin tetap rentan jika tes support saat ini gagal. Setiap perubahan dalam perilaku pemegang besar dapat dengan cepat mengubah arah jangka pendek, membuat aktivitas mendatang sangat penting untuk kejelasan harga.

Prospek Harga Tron Menyoroti Rentang Prakiraan yang Luas

Proyeksi terbaru menguraikan beberapa jalur yang mungkin untuk harga Tron, menunjukkan potensi kenaikan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Perkiraan untuk 2025 menunjuk ke kemungkinan tertinggi mendekati $0,73, rentang lebih rendah sekitar $0,39, dan level rata-rata mendekati $0,56, mencerminkan ekspektasi yang luas.

Melihat lebih jauh ke 2026 dan 2027, rentang prakiraan meluas lebih banyak lagi. Target atas bergerak ke sekitar $1,10 dan $1,49, sementara perkiraan bawah berada di dekat $0,60 dan $0,77. Memperluas pandangan ini menuju akhir dekade, beberapa model jangka panjang menunjukkan harga Tron bisa mencapai setinggi $3,55 pada 2030, dengan prospek rata-rata sekitar $2,69.

Prospek ini sangat bergantung pada penggunaan jaringan yang stabil, permintaan pengguna, dan kondisi pasar yang lebih luas. Mereka juga memperhitungkan risiko seperti regulasi, kompetisi, dan perubahan pasar yang lebih luas, yang semuanya dapat mempengaruhi seberapa dekat aksi harga nyata mengikuti jalur proyeksi ini.

Presale BlockDAG Mendekati Akhir dengan Harga $0,003 Menandakan Potensi Kenaikan +1.566%

Momentum sekitar BlockDAG terus tumbuh saat presale-nya memasuki hari-hari terakhir menjelang 26 Januari. Proyek ini telah mengamankan lebih dari $442 juta dalam pendanaan presale. BlockDAG saat ini berada di Batch 34, menawarkan harga presale khusus $0,003 per koin, dengan hanya sekitar 3,4 miliar koin yang masih tersedia. Seiring pasokan mengencang dan minat tetap tinggi, BlockDAG semakin dipandang sebagai nama terkemuka yang terkait dengan kripto berikutnya yang akan meledak.

Level referensi tetap ditetapkan di $0,05, namun pelaku pasar menunjuk ke rentang pembukaan yang mungkin antara $0,38 dan $0,43. Model aliran order awal menunjukkan bahwa permintaan saat pembukaan dapat melebihi pasokan awal yang tersedia, menyiapkan panggung untuk penemuan harga yang kuat.

Karena perdagangan awal diharapkan dibentuk melalui lelang pembukaan daripada tetap pada level referensi, minat besar mendekati $0,05 dapat mendorong harga yang cocok pertama jauh lebih tinggi. Perkiraan saat ini menempatkan titik tengah mendekati $0,40, mewakili pergerakan sekitar 7,6x hingga 8,6x di atas level referensi.

Prospek ini didukung oleh tiga faktor inti. Permintaan presale tetap terkelompok ketat, pasokan beredar awal terbatas, dan dukungan likuiditas hari peluncuran telah diatur. Dengan BlockDAG tersedia di $0,003 dan level referensi $0,05, kesenjangan mencerminkan perbedaan 16,67x, sama dengan potensi kenaikan +1.566% dari harga presale hari ini ke level referensi.

Tahap presale akhir sekarang sudah aktif, dan hari-hari penutupan sudah tiba. Jendela ini tetap terbuka hanya sampai 26 Januari. Setelah tahap ini berakhir, harga $0,003 menghilang selamanya. Tidak ada reset. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada kesempatan kedua. Bagi siapa pun yang mencapai BlockDAG terlambat, periode singkat ini merupakan jendela jelas terakhir sebelum perubahan harga.

Saat batch terus ditutup lebih cepat dan tenggat waktu semakin dekat, tempat BlockDAG dalam percakapan seputar kripto berikutnya yang akan meledak mendapatkan fokus yang lebih tajam. Waktu menjelang 26 Januari kini terbatas, dan rasa urgensi jelas.

Pemikiran Akhir

Aktivitas transfer besar terus mempengaruhi harga koin Shiba Inu, membuat banyak trader tidak yakin apakah support saat ini dapat bertahan. Dengan cara yang sama, harga Tron tetap dalam peninjauan, dengan prakiraan jangka panjang menyajikan berbagai hasil yang luas dan tidak ada arah yang jelas tunggal.

Sebaliknya, BlockDAG bergerak maju dengan momentum yang tumbuh saat presale-nya menuju akhir 26 Januari. Ekspektasi pasar yang menunjuk ke rentang pembukaan antara $0,38 dan $0,43 telah mengintensifkan perhatian pada bagaimana BDAG mungkin berperilaku setelah perdagangan dimulai.

Dengan lebih dari $442 juta sudah terkumpul dan hanya sekitar 3,4 miliar koin yang tersisa, struktur sekitar BlockDAG tampak lebih ketat daripada apa yang terlihat di banyak proyek lain. Kondisi ini membentuk setup yang jelas yang sekarang banyak dikaitkan dengan kripto berikutnya yang akan meledak, menempatkan BlockDAG dalam posisi kuat saat jendela presale-nya ditutup.

