Protokol DeFi Venus mengalami peretasan senilai $27 juta, menyebabkan penghentian operasional di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung.Protokol DeFi Venus mengalami peretasan senilai $27 juta, menyebabkan penghentian operasional di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung.

Platform DeFi Venus Protocol Dihentikan Setelah Peretasan Senilai $27 Juta

2026/01/13 02:52
Yang Perlu Diketahui:
  • Venus Protocol menghentikan operasi setelah eksploitasi senilai $27 juta melalui serangan phishing, dengan penyelidikan sedang berlangsung.
  • Balancer juga mengalami peretasan besar, kehilangan aset senilai hingga $128 juta.
  • Kekhawatiran meningkat atas kerentanan DeFi dan risiko keamanan di tahun 2026.

Venus Protocol, platform DeFi Legacy utama, kehilangan $27 juta akibat serangan phishing pada akun besar, yang menyebabkan penghentian operasional dan penyelidikan yang sedang berlangsung pada tahun 2026.

Insiden ini menyoroti kerentanan yang terus ada di DeFi, memengaruhi kepercayaan pasar dan menekankan kebutuhan akan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan di seluruh platform di tengah meningkatnya insiden peretasan.

Venus Protocol, platform DeFi terkemuka, mengalami peretasan senilai $27 juta, yang menyebabkan penghentian operasi dan penyelidikan yang sedang berlangsung pada November 2026.

Insiden ini menggarisbawahi kerentanan dalam platform DeFi, mendorong kehati-hatian keuangan dan tinjauan keamanan di seluruh entitas keuangan terkait.

Venus Protocol Menghadapi Kerugian $27 Juta dari Serangan Phishing

Peretasan Venus Protocol dimulai dari akun pengguna yang disusupi dan mengakibatkan transaksi tidak sah senilai $27 juta. Operasi dihentikan sementara penyelidikan berlanjut. Venus mengonfirmasi pelanggaran tersebut dan bekerja sama dengan tim keamanan. Tidak ada pernyataan dari pimpinan puncak yang tersedia segera.

Peretasan DeFi Meningkatkan Kekhawatiran Keamanan di 2026

Peretasan pada Venus menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan gangguan operasional. Investor dan pemangku kepentingan yang terdampak tetap tidak pasti tentang masa depan. Di tengah ini, Balancer mengalami eksploitasi senilai $116 juta hingga $128 juta, memengaruhi berbagai aset. Hal ini telah mendorong fokus industri yang lebih luas pada kerentanan keamanan DeFi.

Tim Venus Protocol, "mengonfirmasi kesadaran akan transaksi yang mencurigakan, telah menghentikan operasi, dan sedang aktif menyelidiki." (sumber)

Kasus Serupa Mengisyaratkan Kemungkinan Pemulihan Aset

Peristiwa ini menyerupai eksploitasi phishing dan kontrak pintar sebelumnya di DeFi, memperkuat kewaspadaan pengguna. Secara historis, pelanggaran seperti itu telah menyebabkan peningkatan pemeriksaan protokol. Para ahli memperingatkan adanya risiko keamanan yang persisten. Namun, pemulihan aset yang berhasil dicatat dalam kasus serupa, yang mungkin memberikan preseden untuk respons di masa depan.

