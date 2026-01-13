Lebih dari Setengah Token Kripto Kini Mati: CoinGecko

Lebih dari separuh semua mata uang kripto yang dilacak di GeckoTerminal milik CoinGecko kini telah gagal. Volume keruntuhan yang signifikan dalam kelangsungan hidup token ini sebagian besar didorong oleh spekulasi berlebihan dan ketidakstabilan pasar.

Menurut laporan terbaru agregator kripto tersebut, 53,2% dari semua mata uang kripto yang terdaftar di GeckoTerminal diklasifikasikan sebagai mati, dan sebagian besar kegagalan terjadi pada tahun 2025.

Kegagalan Proyek Kripto

Sekitar 11,6 juta token runtuh, yang menyumbang 86,3% dari semua kegagalan mata uang kripto yang tercatat antara tahun 2021 dan 2025. Skala kerugian ini merupakan perubahan tajam dari tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan kerapuhan yang semakin meningkat dari pasar yang semakin jenuh dengan proyek-proyek berumur pendek, terutama dalam segmen koin meme.

CoinGecko menyatakan bahwa kuartal keempat tahun 2025 sangat merusak. Selama periode tiga bulan saja, terdapat 7,7 juta token yang gagal, yang mewakili 34,9% dari semua keruntuhan proyek yang tercatat. Menariknya, lonjakan kegagalan ini bertepatan dengan peningkatan tekanan sistemik setelah likuidasi bertingkat pada 10 Oktober, ketika sekitar $19 miliar posisi berleverage terhapus dalam 24 jam, yang menjadikannya peristiwa deleveraging satu hari terbesar dalam sejarah pasar kripto.

Sementara volatilitas pasar meningkat pada tahun 2025, jumlah proyek mata uang kripto terus berkembang pesat. Jumlah total proyek yang terdaftar di GeckoTerminal tumbuh dari hanya 428.383 pada tahun 2021 menjadi hampir 20,2 juta pada tahun 2025. Laporan tersebut mengaitkan pertumbuhan eksplosif ini dengan semakin mudahnya pembuatan token melalui launchpad, yang telah menurunkan hambatan masuk dan mendorong gelombang koin meme berbiaya rendah dan proyek eksperimental.

Tingkat Kegagalan Melonjak Setelah 2023

Data kegagalan tahunan mengungkapkan betapa tajamnya kondisi memburuk. Pada tahun 2021, hanya 2.584 proyek yang gagal. Angka tersebut meningkat menjadi 213.075 pada tahun 2022 dan 245.049 pada tahun 2023. Kegagalan meningkat secara signifikan pada tahun 2024 dan mencapai sekitar 1,38 juta sebelum melonjak menjadi lebih dari 11,56 juta pada tahun 2025.

Meskipun tahun 2024 mencatat lebih dari 3 juta peluncuran baru dan jumlah penutupan proyek tertinggi kedua, masih menyumbang hanya 10,3% dari total kegagalan selama lima tahun. CoinGecko menemukan bahwa sebelum tahun 2024, dan sebelum platform seperti launchpad koin meme berbasis Solana Pump.fun mendapatkan daya tarik, kegagalan proyek kripto tahunan tetap berada di angka enam digit rendah, sementara kegagalan gabungan dari tahun 2021 hingga 2023 hanya mewakili 3,4% dari semua penutupan sejak tahun 2021.

Postingan Lebih dari Separuh Semua Token Kripto Kini Telah Mati: CoinGecko muncul pertama kali di CryptoPotato.