XRP DeFi Memicu Terobosan $100 Miliar Dengan Privasi Cardano

Konsep XRP DeFi bukan lagi sebuah pemikiran abstrak, tetapi kini sedang diuji, dikembangkan, dan dibahas melalui karya salah satu builder paling vokal dalam cryptocurrency, pendiri Cardano Charles Hoskinson.

Saat berbicara dengan Scott Melker tentang Midnight, sebuah partner chain untuk Cardano yang diluncurkan akhir tahun 2025, Hoskinson merujuk Midnight sebagai contoh bagaimana XRP DeFi pada akhirnya dapat berfungsi. Midnight dirancang menggunakan kriptografi zero-knowledge. Tujuan keseluruhan Midnight sangat mudah, namun sangat penting, memberikan privasi pada smart contracts sambil mempertahankan kepatuhan regulasi. Tingkat privasi ini mungkin juga merupakan hal yang selama ini kurang dari XRP.

XRP DeFi dan Lapisan Privasi Midnight

Ide untuk membungkus XRP dalam Midnight akan memungkinkan akses ke sistem DeFi bagi pemegang xrp sambil menjaga semua transaksi tetap privat. Transaksi untuk fungsi-fungsi berikut akan selalu dijaga privasinya: Lending, Borrowing, Yield Farming

XRPL tidak dapat menyediakan ini sendiri. Midnight menjembatani kesenjangan tersebut dan menyediakan apa yang mungkin bernilai hingga $100 Miliar XRP yang saat ini duduk menganggur di dompet orang-orang. Midnight bukanlah kompetisi untuk XRPL tetapi lebih merupakan perpanjangan darinya.

Midnight disebut oleh Hoskinson sebagai connector chain, ini menyediakan cara bagi jaringan blockchain yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga memberikan privasi tambahan pada setiap tautan koneksi.

XRP DeFi dan Gelombang Baru Kolaborasi

Hoskinson memiliki beberapa kejutan untuk komunitas XRP pada bulan Desember. Pertama, dia menghubungi 15 proyek XRP teratas dan mengundang masing-masing untuk menghadiri DeFi Summit di University of Edinburgh. Jelas dari tindakannya bahwa tujuannya bukan kompetisi tetapi kerja sama.

Cara lain bahwa Input Output Global mendukung integrasi XRP asli ke dalam ekosistem Cardano adalah dengan mendukung pengembangan Lace (dompet resmi Cardano). Ini akan memudahkan orang untuk mengadopsi dan mulai menggunakan XRP dengan lebih cepat.

