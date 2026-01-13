Shiba Inu dan Pepe Bertahan Sementara Giveaway $5 Juta Zero Knowledge Proof Menarik Perhatian Investor

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Hari-hari pembukaan tahun 2026 membawa arah baru di seluruh aset kripto berkapitalisasi kecil. Berita Shiba Inu menunjukkan kepercayaan yang tumbuh di antara pemegang menengah, mendorong harga lebih tinggi setelah berbulan-bulan pergerakan sideways.

Pada saat yang sama, prediksi harga Pepe tetap berhati-hati karena koin tersebut berusaha pulih dari pullback dalam sambil tetap bergantung pada aktivitas perdagangan ritel. Pergeseran ini mencerminkan betapa cepatnya sentimen dapat berubah di ruang meme coin.

Di samping perkembangan ini, perhatian beralih ke proyek tahap awal yang menawarkan partisipasi terstruktur. Zero Knowledge Proof mendapatkan daya tarik melalui giveaway $5 juta dan lelang presale yang diproyeksikan sebesar $1,7 miliar. Bagi banyak pelaku pasar, kombinasi ini menjadikan ZKP sebagai kripto terbaik untuk dibeli hari ini.

Berita Shiba Inu Menyoroti Lonjakan Harga 30%

Berita Shiba Inu terbaru mengkonfirmasi awal yang kuat untuk tahun 2026. SHIB telah naik hampir 30 persen, melampaui zona konsolidasi sebelumnya dan menguji level resistance yang lebih tinggi. Tidak seperti lonjakan meme coin yang berumur pendek, pergerakan ini tampaknya didukung oleh perilaku stabil dari pemegang menengah daripada lonjakan ritel yang tiba-tiba.

Data on-chain menunjukkan dompet yang memegang antara 1.000 dan 100.000 SHIB meningkatkan saldo mereka selama beberapa bulan. Kelompok ini sering mencerminkan kepercayaan jangka panjang, karena pembelian mereka cenderung lebih konsisten dan kurang reaktif terhadap fluktuasi harga harian. Akumulasi seperti itu menunjukkan keyakinan pada stabilitas daripada hype jangka pendek.

Aktivitas di seluruh ekosistem Shiba Inu juga mendukung pergerakan harga. Shibarium terus mencatat jumlah transaksi yang stabil, sementara pembayaran biaya menggunakan BONE telah meningkat. Ini menunjukkan pengguna secara aktif menggunakan jaringan alih-alih menunggu pergerakan harga saja. Meskipun SHIB masih menghadapi resistance di sekitar $0,000009, struktur saat ini tampak lebih kuat daripada reli sebelumnya.

Prediksi Harga Pepe Menghadapi Tekanan Meskipun Aktivitas Ritel Tinggi

Prediksi harga Pepe untuk awal 2026 tetap beragam karena koin diperdagangkan di sekitar $0,00000612. Level ini menempatkan PEPE sekitar 62 persen di bawah tertingginya pada Mei 2025, membuatnya tetap berada di bawah exponential moving average kunci. Tekanan teknis terus membatasi pergerakan naik untuk saat ini.

Support terbentuk antara $0,00000455 dan $0,00000480, didukung oleh trendline naik yang dimulai pada akhir 2025. Analis memperkirakan rentang pemulihan yang mungkin antara $0,000005 dan $0,000008 jika support ini tetap utuh. Namun, konfirmasi tergantung pada pergerakan jelas di atas $0,00000600.

Keterlibatan ritel tetap menjadi pendorong utama PEPE. Lebih dari 8 persen pasokan berada di dompet yang terkait dengan Robinhood, dan volume perdagangan harian telah melampaui $932 juta. Meskipun likuiditas kuat, kurangnya fitur staking atau pendapatan membuat PEPE tetap bergantung pada perhatian viral dan arah Bitcoin yang lebih luas. Tanpa breakout, pertumbuhan harga mungkin tetap terbatas.

ZKP Menarik Perhatian Dengan Giveaway $5M dan Outlook Presale $1,7M

Minat pada kripto terbaik untuk dibeli hari ini sering berpusat pada proyek yang menawarkan akses awal dan aturan partisipasi yang jelas. Zero Knowledge Proof mendapatkan fokus karena lelang presale aktifnya dan giveaway $5 juta yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada pendukung awal.

Giveaway mengalokasikan koin ZKP senilai $500.000 untuk masing-masing dari 10 pemenang. Untuk memenuhi syarat, peserta harus memegang setidaknya $100 dalam ZKP, menyelesaikan langkah-langkah keterlibatan sosial, dan membagikan kampanye. Aktivitas referral meningkatkan peluang masuk, mendorong keterlibatan komunitas yang lebih luas. Struktur ini menghubungkan partisipasi secara langsung dengan visibilitas dan pertumbuhan selama fase awal.

Di luar giveaway, skala lelang presale menarik perhatian serius. Proyeksi memperkirakan bahwa ZKP dapat mengumpulkan lebih dari $1,7 miliar melalui model berbasis lelangnya. Angka ini mencerminkan permintaan kuat dari peserta ritel dan yang lebih besar, didorong oleh penetapan harga transparan dan batasan yang ditentukan.

Struktur lelang dirancang agar tetap dapat diakses. Entri dimulai dari $20, memungkinkan pembeli yang lebih kecil untuk berpartisipasi. Setiap putaran harian memiliki batas maksimum $50.000 per dompet, mencegah pembeli besar mengendalikan pasokan dalam satu sesi. Pendekatan ini mendukung distribusi yang lebih luas saat jaringan bersiap untuk peluncuran.

Tidak seperti banyak proyek tahap awal, ZKP menggabungkan insentif keuangan dengan kerangka partisipasi yang jelas. Giveaway menciptakan keterlibatan langsung, sementara model lelang memberikan sinyal permintaan yang terukur dari waktu ke waktu. Bersama-sama, elemen-elemen ini memposisikan Zero Knowledge Proof sebagai opsi kuat bagi mereka yang mengevaluasi kripto terbaik untuk dibeli hari ini berdasarkan akses, skala, dan struktur berbasis komunitas.

Kesimpulan

Awal 2026 menyoroti kontras yang jelas di seluruh pasar kripto. Berita Shiba Inu menunjukkan kematangan yang tumbuh karena pemegang menengah mendukung reli 30 persen yang didukung oleh penggunaan jaringan nyata. Prediksi harga Pepe tetap tidak pasti, dengan volume ritel yang kuat tidak dapat sepenuhnya mengatasi resistance teknis dan ketergantungan pada siklus perhatian.

Dengan latar belakang ini, Zero Knowledge Proof menarik minat melalui insentif langsung dan sistem presale terstruktur. Giveaway $5 juta dan lelang yang diproyeksikan sebesar $1,7 miliar membedakannya dari peluncuran biasa. Dengan entri dimulai dari $20, ZKP menurunkan hambatan akses sambil mempertahankan batasan yang jelas. Bagi mereka yang menilai kripto terbaik untuk dibeli hari ini, faktor-faktor ini membentuk keputusan saat tahun 2026 dimulai.

