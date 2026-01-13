Hoskinson dari Cardano Menuntut Pengunduran Diri Crypto Czar Trump karena CLARITY Act Menghadapi Kegagalan

Pendiri Cardano Charles Hoskinson secara terbuka mempertanyakan masa depan Digital Asset Market Clarity Act dan menyerukan pengunduran diri penasihat kripto Presiden Donald Trump, David Sacks.

Hoskinson membuat pernyataan tersebut dalam wawancara hari Minggu di podcast The Wolf of All Streets, di mana ia mengatakan bahwa ia tidak percaya CLARITY Act akan disahkan pada kuartal ini.

Ia memperingatkan bahwa jendela untuk legislasi yang bermakna menyempit dengan cepat seiring mendekatnya pemilihan paruh waktu 2026, menambahkan bahwa pergeseran kontrol di DPR AS dapat secara efektif menghentikan RUU tersebut sepenuhnya.

Jika tidak ada kemajuan dalam beberapa minggu mendatang, Hoskinson mengatakan Sacks harus mengundurkan diri, dengan alasan bahwa industri kripto telah memburuk di bawah masa jabatannya sejak diangkat pada akhir 2024.

Hoskinson Memperingatkan Kelemahan Pasar Terkait dengan Kesenjangan Kebijakan

Kritiknya berpusat pada apa yang ia gambarkan sebagai kurangnya kejelasan regulasi, kelemahan harga yang berkelanjutan di seluruh pasar, dan tidak adanya fondasi kebijakan yang stabil bagi para pengembang.

Hoskinson menunjuk pada penurunan pasar yang lebih luas sejak Trump kembali menjabat, mencatat bahwa banyak mata uang kripto utama turun 40% hingga 50% selama periode tersebut.

Ia mengaitkan sebagian kerusakan dengan peluncuran memecoin bermerek Trump beberapa hari sebelum pelantikan, yang menurutnya menguras likuiditas dari pasar pada saat yang rapuh dan merusak kepercayaan di antara investor ritel maupun regulator.

CLARITY Act, yang diperkenalkan pada Mei 2025, telah dipandang sebagai salah satu upaya terpenting untuk mendefinisikan regulasi kripto di Amerika Serikat.

RUU ini disahkan oleh Komite Layanan Keuangan DPR dan Komite Pertanian DPR dengan dukungan bipartisan.

RUU tersebut akan menetapkan tes untuk menentukan apakah aset digital harus diperlakukan sebagai sekuritas atau komoditas, masalah yang telah lama menghantui industri.

Perhatian kini beralih ke Senat, di mana Komite Pertanian dan Perbankan sedang bersiap untuk mengadakan markup pada 15 Januari.

Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott telah membingkai pemungutan suara sebagai tenggat waktu yang keras setelah berbulan-bulan negosiasi yang mandek, dengan alasan bahwa pembuat undang-undang harus mencatatkan sikap mereka bahkan jika konsensus masih belum lengkap.

Skeptisisme Hoskinson mencerminkan ketidakpastian yang lebih luas di Washington.

Saat Pemungutan Suara Januari Mendekat, RUU Kripto Menghadapi Skeptisisme Pembuat Undang-Undang yang Meningkat

Beberapa Demokrat dan segelintir Republikan telah mengkritik jadwal yang dipercepat, mengatakan masalah yang belum terselesaikan tetap ada seputar aturan etika, konflik kepentingan, dan perlakuan terhadap keuangan terdesentralisasi.

DeFi telah menjadi salah satu poin paling kontroversial, dengan advokat industri mendorong perlindungan bagi pengembang dan perangkat lunak sumber terbuka, sementara Demokrat memperingatkan bahwa pengecualian yang terlalu luas dapat meningkatkan pencucian uang dan risiko keamanan nasional.

Regulasi stablecoin juga telah menarik kritik dari Hoskinson, khususnya GENIUS Act, yang menurutnya menguntungkan lembaga keuangan besar dengan mengorbankan peserta ritel.

Ia berargumen bahwa RUU tersebut akan mengkonsolidasikan kekuatan di antara perusahaan besar Wall Street dan membentuk kembali pasar kripto dengan cara yang merusak prinsip-prinsip aslinya.

Secara lebih luas, Hoskinson memperingatkan upaya untuk menasionalisasi kripto atau membingkainya sebagai produk Amerika murni.

Di balik layar, lobi telah meningkat saat pemungutan suara Januari mendekat.

Kelompok industri telah menerbangkan puluhan perwakilan ke Washington, termasuk bursa, penerbit token, dan penyedia infrastruktur, untuk mendesak pembuat undang-undang untuk bertindak.

Meskipun ada dorongan yang diperbarui, analis telah memperingatkan bahwa latar belakang politik tetap tidak menguntungkan, dengan pembuat undang-undang semakin waspada untuk mengambil risiko saat kampanye meningkat.

Analis TD Cowen memperingatkan beberapa minggu lalu bahwa peluang pengesahan final semakin menurun, dengan 2027 kini menjadi kemungkinan yang semakin besar.

Memperumit masalah lebih lanjut, Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman telah menunjukkan keterbukaan untuk menunda markup untuk mengamankan dukungan bipartisan yang lebih kuat, bahkan saat Gedung Putih terus mendesak tindakan cepat.