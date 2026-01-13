Perbendaharaan USDC Membakar 100 Juta USDC di Ethereum

Poin Utama: USDC Treasury membakar $100 juta di Ethereum; melibatkan USDC Treasury dan Whale Alert.

Tindakan ini mempengaruhi pasokan USDC di blockchain Ethereum.

Tidak ada pernyataan resmi dari Circle atau pergeseran pasar yang tercatat.

Pada 12 Januari, Whale Alert melacak penghancuran 100.052.150 USDC (~$100 juta) oleh USDC Treasury, yang dieksekusi di blockchain Ethereum pada pukul 22:36 waktu Beijing.

Pembakaran USDC berpotensi menandakan manajemen pasokan strategis oleh Circle, yang berdampak pada pasokan beredar stablecoin-nya, meskipun reaksi pasar langsung atau perubahan harga signifikan belum dilaporkan.

USDC Treasury Mengeksekusi Pembakaran $100 Juta di Ethereum

USDC Treasury mengeksekusi transaksi penting dengan membakar 100.052.150 USDC pada pukul 22:36 waktu Beijing tanggal 12 Januari, menggunakan blockchain Ethereum. Pembakaran tersebut, yang dipantau oleh Whale Alert, mencerminkan langkah signifikan dalam mengelola pasokan beredar USDC. Peristiwa ini tidak melibatkan peran dari eksekutif Circle atau entitas Ethereum Foundation.

Pembakaran ini akan mengurangi pasokan USDC di blockchain Ethereum sekitar $100 juta. Namun, tidak ada implikasi keuangan langsung yang dirinci, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari praktik penyesuaian pasokan standar yang biasanya terkait dengan permintaan dan penarikan.

Tanpa adanya pengumuman publik atau analisis dari tokoh kunci seperti Jeremy Allaire dari Circle atau lainnya yang terkait dengan Crypto KOLs, respons tetap minim. Kurangnya reaksi resmi, baik dari komunitas maupun analis pasar, menunjukkan pembakaran ini sebagai tindakan rutin tanpa implikasi kuat.

Hubungan Stabil: Kontrol Pasokan USDC dan Stabilitas Pasar

Tahukah Anda? Penghancuran 100 juta USDC adalah praktik reguler untuk manajemen pasokan, dengan pembakaran serupa terjadi sebelumnya, seperti 174 juta USDC pada 7 Januari, menunjukkan kontrol sirkulasi yang berkelanjutan.

Menurut CoinMarketCap, USDC saat ini diperdagangkan pada $1,00, mempertahankan kapitalisasi pasar $74,44 miliar dan volume perdagangan 24 jam meningkat 193,53% menjadi $12,28 miliar. Stablecoin ini menunjukkan fluktuasi harga yang dapat diabaikan baru-baru ini, dengan perubahan kecil 0,01% selama 24 jam dan mempertahankan stabilitas selama 7 hari, mencerminkan perannya sebagai aset yang dipatok pada dolar.

USDC(USDC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:12 UTC tanggal 12 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari riset Coincu menunjukkan pembakaran rutin adalah bagian integral dari mempertahankan patokan dan likuiditas USDC. Secara historis, tindakan ini sejalan dengan penyesuaian cadangan tanpa gangguan pasar yang terbuka kecuali disertai dengan faktor eksternal atau pengumuman. Regulasi stablecoin sering memainkan peran penting dalam perilaku pasar, menyoroti pentingnya lingkungan regulasi.