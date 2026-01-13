BursaDEX+
Komite Pertanian Senat AS akan membahas rancangan undang-undang struktur pasar mata uang kripto hingga minggu terakhir bulan Januari.

Penulis: PANews
2026/01/13 07:43
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut jurnalis kripto Eleanor Terrett, Senator John Boozman, ketua Komite Pertanian Senat, menyatakan bahwa komite akan menunda revisi RUU tentang struktur pasar cryptocurrency hingga minggu terakhir Januari, alih-alih mengadakannya bersamaan dengan Komite Perbankan Senat seperti yang direncanakan pada hari Kamis. Boozman mengatakan lebih banyak waktu diperlukan untuk mempertahankan dukungan bipartisan.

