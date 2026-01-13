Ketua SEC Atkins Buka Peluang Penyitaan Cadangan Bitcoin Venezuela yang Diduga

Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Paul Atkins mengakui pada hari Senin bahwa kemungkinan pemerintah AS menyita cadangan Bitcoin besar-besaran yang diduga terkait dengan Venezuela masih belum pasti, menandakan keterbukaan untuk bertindak namun belum memberikan komitmen.

Dalam sebuah wawancara, Atkins mengatakan dia tidak dapat mengonfirmasi atau menolak apakah pihak berwenang akan mengejar penyitaan sekitar 600.000 Bitcoin (bernilai sekitar $56 miliar hingga $67 miliar pada harga pasar saat ini) yang dilaporkan terkait dengan pemerintah Venezuela. Namun, dia menekankan bahwa keputusan tentang penyitaan aset tidak termasuk dalam kewenangan utama SEC dan akan ditangani oleh bagian lain dari pemerintahan AS.

"Masih harus dilihat," kata Atkins ketika ditanya apakah Washington mungkin akan mengambil alih kontrol cryptocurrency tersebut.

Kepemilikan Bitcoin yang diduga pertama kali muncul di kalangan crypto dan media menyusul meningkatnya tekanan AS terhadap pemerintah Venezuela, termasuk tindakan militer baru-baru ini dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro.

Atkins menunjukkan ketidakpastian seputar nasib kepemilikan BTC Venezuela

Saat perdebatan mengenai pernyataan Atkins terus memanas, ketua SEC mengakui bahwa masih belum pasti langkah apa yang mungkin diambil pejabat Amerika Serikat terkait 600.000 BTC yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, mengingat kemungkinan penyitaan mereka.

Pernyataan ini mendorong beberapa reporter untuk menghubungi Atkins mencari jawaban apakah pejabat-pejabat ini akan menyita cryptocurrency dari negara tersebut. Menanggapi, dia menyatakan bahwa, "Saya serahkan itu kepada orang lain di pemerintahan untuk ditangani — saya tidak terlibat dalam hal itu."

Perlu dicatat, berita mengenai kepemilikan BTC di Venezuela mulai menjadi berita utama setelah laporan mengungkapkan bahwa militer AS menangkap Nicolás Maduro, presiden Venezuela, pada 3 Januari 2026 dan membawanya ke Amerika Serikat, khususnya di New York, untuk dituntut atas perintah Donald Trump.

Menyusul pengumuman ini, analis blockchain dan platform intelijen merilis pernyataan yang menyatakan bahwa dugaan $60 miliar dalam BTC masih menunggu verifikasi. Meskipun demikian, sumber mencatat bahwa pemerintah Maduro sebelumnya telah terlibat dalam ekosistem crypto. Untuk mendukung klaim ini, mereka menyoroti pengenalan Petro oleh negara Amerika Selatan tersebut, mata uang digital yang didukung minyak pada tahun 2018.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa ketua SEC membagikan pendapatnya tentang keputusan militer AS untuk memberhentikan presiden Venezuela dari posisinya dan menahannya sesaat sebelum Komite Perbankan Senat AS mengungkapkan niatnya untuk meninjau "CLARITY", Digital Asset Market Clarity Act tahun 2025 (CLARITY Act).

Demokrat mengadvokasi pedoman yang jelas tentang keuangan terdesentralisasi

CLARITY Act telah ditinjau oleh Senat selama beberapa bulan. RUU ini menerima persetujuan dari pembuat undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli setelah beberapa pertimbangan. Perlambatan ini dikaitkan dengan penutupan pemerintah yang baru-baru ini diadakan, yang dimulai pada 1 Oktober dan berakhir pada 12 November, berlangsung total 43 hari.

Meskipun demikian, laporan menyebutkan bahwa beberapa bank dan perusahaan crypto telah menunjukkan masalah dengan bagian-bagian dari rancangan undang-undang yang terkait dengan imbalan stablecoin. Di sisi lain, sumber mengklaim bahwa proses persetujuan terjadi pada saat beberapa Demokrat mengadvokasi regulasi etika yang lebih baik dan pedoman yang jelas tentang keuangan terdesentralisasi.

Analis juga mengomentari situasi tersebut. Mereka mencatat kemungkinan RUU tersebut ditunda karena kemungkinan penutupan pemerintah lainnya pada akhir Januari dan kampanye pemilihan paruh waktu 2026 yang akan datang.

Menyusul kekhawatiran ini, laporan mencatat bahwa versi awal dari undang-undang menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berusaha meningkatkan kemampuan Commodity Futures Trading Commission sehingga dapat meningkatkan pengawasannya terhadap aset digital.

Terlihat di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun crypto yang paling tajam.