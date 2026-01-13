Dua Bursa Kripto Terdaftar di Inggris Dikenai Sanksi karena Afiliasi dengan IRGC Iran

Dua bursa pertukaran mata uang kripto di Inggris beroperasi secara diam-diam selama bertahun-tahun sambil memproses transaksi stablecoin dalam jumlah besar yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.

Menurut laporan analisis terperinci yang dibagikan oleh TRM Labs, kedua platform tersebut menyamar sebagai platform pertukaran kripto standar, tetapi selama penyelidikan, kemudian ditemukan bahwa aktivitas utama mereka terkait erat dengan membantu salah satu organisasi militer yang paling banyak dikenai sanksi di dunia untuk memproses dan mentransfer uang tanpa jejak.

Bagaimana Kedua Bursa Kripto Menggunakan Struktur Koperatif untuk Menghindari Deteksi

Berdasarkan laporan tersebut, ada dua bursa yang berbeda, dan meskipun mereka beroperasi sebagai satu kesatuan, mereka terlihat di atas kertas sebagai perusahaan terpisah. Zedcex dan Zedxion (kedua bursa tersebut) memiliki direktur yang sama, detail pendaftaran yang sama, dan juga perubahan korporat yang sama.

Struktur dan koneksi ini memungkinkan bisnis tersebut terlihat seperti bisnis yang sah di permukaan. Namun, mereka diam-diam memindahkan sejumlah besar uang tanpa menarik perhatian dari pihak berwenang.



Detail yang dibagikan juga menunjukkan bahwa ada peningkatan besar dalam jumlah aktivitas yang terkait dengan dompet yang berhubungan dengan IRGC dalam waktu singkat. Pada tahun 2023, misalnya, berbagai alamat yang terhubung dengan IRGC berkontribusi pada jumlah yang masuk ke kedua platform.

Sumber: TRM Labs

Angka tersebut meningkat secara signifikan pada tahun berikutnya, karena terdapat catatan ratusan bahkan jutaan dolar dalam pertukaran komunitas, membuat platform kripto lain yang telah dikenai sanksi bertanggung jawab atas semua aktivitas yang tercatat selama periode tersebut. Meskipun proporsinya kemudian menurun pada tahun 2025, volume keseluruhan tetap sangat tinggi.



Kedua bursa tersebut juga terkait dengan seorang pemodal Iran yang sebelumnya telah dikenai sanksi oleh otoritas Barat karena mencuci pendapatan minyak atas nama entitas negara. Data on-chain juga menghubungkan kedua bursa tersebut secara langsung ke alamat yang disita oleh otoritas Israel dan masuk daftar hitam oleh penerbit stablecoin utama.

Sebagian besar transfer dilakukan menggunakan USDT pada blockchain TRON, dan dana dialihkan antara berbagai perantara luar negeri dan platform domestik Iran. Dengan ini, mereka mampu menciptakan aliran melingkar yang membantu mereka melewati kontrol keuangan tradisional.



Operasi tersebut melampaui perdagangan kripto saja, karena mereka terintegrasi dengan pemroses pembayaran berbasis Turki yang menyediakan akses ke saluran penyelesaian fiat dan juga kemampuan pembayaran dunia nyata. Di hampir semua platform, kedua bursa yang terkait memiliki sanksi regulasi sebelumnya atau yang sedang berlangsung.

