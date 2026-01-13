Sony dan bolttech Meluncurkan My Sony Care+ di HK

Grup elektronik Jepang Sony telah bermitra dengan perusahaan insurtech bolttech untuk meluncurkan My Sony Care+, program perlindungan terintegrasi yang menawarkan cakupan perpanjangan untuk perangkat terpilih.

Program ini didukung oleh Tokio Marine dan dibangun berdasarkan layanan garansi perpanjangan My Sony Care yang sudah ada dari Sony.

My Sony Care+ menambahkan perlindungan kerusakan tidak disengaja dan cairan (ADLD) gratis ke perlindungan garansi standar.

Mulai pertengahan Desember, program ini tersedia di Hong Kong untuk kamera dan lensa Sony.

Cakupan akan diperluas pada tahun 2026 untuk mencakup produk tambahan seperti smartphone Xperia, televisi, pemutar musik portabel, dan headphone over-ear.

Pelanggan dapat membeli paket dalam waktu 30 hari setelah membeli produk Sony baru.

Yoshimasa Hashimoto, Direktur Divisi Keterlibatan Pelanggan di Sony Hong Kong, mengatakan:

Yoshimasa Hashimoto

Alister Musgrave, Manajer Umum Regional untuk Hong Kong, Taiwan, dan Jepang di bolttech, mengatakan:

Alister Musgrave

Program ini menyediakan garansi perpanjangan hingga satu atau dua tahun tambahan di luar garansi pabrikan asli.

Program ini memungkinkan pelanggan mengakses perbaikan tanpa batas untuk kerusakan mekanis dan elektrikal, dengan batas harga ritel yang disarankan produk, atau menerima penggantian satu kali jika perangkat dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki.

Pusat perbaikan resmi Sony melakukan perbaikan untuk perangkat yang memenuhi syarat, sementara teknisi di lokasi melayani televisi dan produk home theatre.

Program ini juga mencakup asuransi kerusakan tidak disengaja dan cairan gratis untuk pelanggan yang memenuhi syarat.

Perlindungan ini berlaku untuk perbaikan hingga harga ritel yang disarankan produk atau penggantian satu kali jika perbaikan tidak layak secara ekonomis.

Asuransi ini diklasifikasikan sebagai C2 – Bisnis Umum. Program ini menetapkan batas layanan sebanyak dua perbaikan untuk paket satu tahun dan tiga perbaikan untuk paket dua tahun.

