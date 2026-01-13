BursaDEX+
HBAR Mempertahankan Support di Tengah Meningkatnya Volume Bullish

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/13 10:51
Hedera
HBAR$0.12166-2.99%
Bullish Degen
BULLISH$0.02028-1.98%
HBAR Mempertahankan Support di Tengah Peningkatan Volume Bullish
Poin-Poin Penting:
  • Harga HBAR mempertahankan support Fibonacci, menandakan sentimen bullish.
  • Tidak ada komentar kepemimpinan atau reaksi KOL yang teridentifikasi.
  • Dampak pasar tetap terfokus pada pergerakan harga.

HBAR mempertahankan level support Fibonacci tanpa konfirmasi kepemimpinan yang terverifikasi atau data keuangan. Tidak ada pernyataan dari pendiri Hedera atau CEO, maupun data on-chain atau pembaruan komunitas, yang mendukung klaim peningkatan volume bullish.

Harga HBAR tetap stabil terhadap support Fibonacci, menandakan sentimen bullish saat pasar Januari 2026 mengamati tren tersebut. Tidak ada komentar resmi dari kepemimpinan Hedera atau tokoh industri utama mengenai perkembangan ini hingga saat ini.

Support Fibonacci yang bertahan dan peningkatan volume bullish menunjukkan momen yang berpotensi penting bagi peran HBAR dalam tren cryptocurrency.

Harga HBAR mengalami pengujian ulang level support Fibonacci, menampilkan peningkatan volume bullish. Meskipun ada diskusi, tidak ada sumber primer yang mengkonfirmasi signifikansi perubahan ini. Data historis menunjukkan keuntungan Januari masa lalu untuk HBAR.

Tidak ada keterlibatan dari pemimpin kunci Hedera seperti Leemon Baird atau Al Sengupta yang terkonfirmasi. Kurangnya pernyataan dari tokoh industri utama dan bursa membuat pasar menafsirkan tren secara independen.

Efek langsung pengujian ulang terhadap momentum harga HBAR telah menarik perhatian, meskipun belum ada data resmi yang mendukung klaim tersebut. Pengamat mencatat implikasi potensial bagi posisi HBAR dalam pasar.

Hasil keuangan dan pasar yang potensial mungkin muncul jika tren berlanjut, meskipun tidak ada dampak regulasi atau politik yang tampak saat ini. Stabilitas ini menempatkan HBAR dalam posisi yang menguntungkan, menunggu data lebih lanjut atau konfirmasi ahli.

Analisis pasar yang berkelanjutan menunjukkan bahwa support Fibonacci HBAR dapat memengaruhi strategi trading. Pergerakan jangka panjang mungkin sejalan dengan kinerja historis Januari, tetapi tanpa data terkini dari saluran resmi Hedera, interpretasi yang hati-hati disarankan.

Peluang Pasar
Logo Hedera
Harga Hedera(HBAR)
$0.12166
$0.12166$0.12166
-3.45%
USD
Grafik Harga Live Hedera (HBAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

