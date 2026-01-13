Tom Lee's BitMine Menambah 24.266 Ethereum Sebelum Batas Waktu Pemungutan Suara BMNR

BitMine milik Tom Lee menambah 24.266 Ethereum menjelang pemungutan suara BMNR, bertujuan untuk memperluas kepemilikannya dan mempertahankan dominasi Ethereum.

BitMine, yang dipimpin oleh ketua Tom Lee, telah melakukan akuisisi penting sebanyak 24.266 token Ethereum (ETH) menjelang pemungutan suara pemegang saham yang penting.

Pembelian ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat perbendaharaan Ethereum-nya.

Berdasarkan laporan terbaru, BitMine mengendalikan sekitar 3,45% dari total pasokan Ethereum, menjadikannya pemegang Ethereum terbesar di dunia.

Akuisisi ini datang beberapa hari sebelum pemungutan suara pemegang saham perusahaan, yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Januari 2026.

Kepemilikan Ethereum BitMine yang Terus Bertumbuh

Kepemilikan Ethereum BitMine terus meningkat secara stabil. Hanya dalam seminggu terakhir, perusahaan membeli 24.266 ETH, menambah total menjadi 4,17 juta ETH.

Ini menyusul pembelian yang lebih besar lagi sebesar 32.977 ETH minggu sebelumnya.

Perusahaan juga telah membangun program staking Ethereum yang kuat, dengan lebih dari 1,25 juta ETH yang di-stake. Ini semakin memperkuat posisi BitMine dalam ekosistem Ethereum.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ETH per saham, meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan.

Akuisisi BitMine bukan hanya tentang memegang Ethereum; mereka juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan staking dan apresiasi aset untuk meningkatkan nilai kepemilikannya. Strategi ini menempatkan BitMine sebagai pemain utama di pasar cryptocurrency.

Pemungutan Suara Pemegang Saham dan Potensi Pergeseran Strategi ETH

Pemungutan suara pemegang saham yang krusial pada 15 Januari akan memutuskan apakah BitMine dapat terus mengakuisisi Ethereum. Pemungutan suara tersebut akan mengotorisasi penerbitan saham tambahan yang diperlukan untuk pembelian ETH di masa depan.

Tanpa persetujuan pemegang saham, BitMine akan terbatas dalam kemampuannya untuk mengakuisisi lebih banyak Ethereum.

Tom Lee, ketua BitMine, telah mendorong pemegang saham untuk mendukung proposal tersebut.

Dia menekankan bahwa persetujuan diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat terus memperluas perbendaharaan Ethereum-nya.

Lee juga menekankan bahwa penerbitan saham BitMine dilakukan dengan harga premium, yang melindungi pemegang saham.

Pemungutan suara akan memainkan peran kunci dalam strategi akuisisi Ethereum BitMine yang sedang berjalan.

Jika pemegang saham menyetujui proposal tersebut, perusahaan akan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk membeli Ethereum di masa depan.

Ini akan memungkinkan BitMine untuk melanjutkan akumulasi Ethereum yang agresif, memperkuat posisinya di pasar.

Minat Institusional dan Akumulasi Ethereum di Masa Depan

Minat institusional terhadap Ethereum terus tumbuh, didorong oleh imbalan staking dan peningkatan penggunaan dalam produk keuangan.

Matthew Sigel dari VanEck telah menunjukkan pentingnya partisipasi pemegang saham dalam pemungutan suara. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dapat mengakibatkan penundaan atau pembatalan proposal.

Sigel mengingatkan pemegang saham BitMine bahwa persetujuan untuk pembelian ETH lebih lanjut tidak akan terjadi secara otomatis.

Dia menekankan bahwa partisipasi aktif diperlukan agar perusahaan dapat melanjutkan akumulasi Ethereum-nya.

Investor institusional dengan cermat mengamati hasil pemungutan suara, karena hal itu akan mempengaruhi kemampuan BitMine untuk menumbuhkan kepemilikan Ethereum-nya.

Jika proposal tersebut disetujui, BitMine kemungkinan akan melanjutkan akuisisi Ethereum di bulan-bulan mendatang.

Ini akan memperkuat posisinya sebagai pemegang institusional dominan di pasar Ethereum.

Pemungutan suara ini sangat penting bagi BitMine dan Ethereum, karena dapat menjadi panggung untuk pertumbuhan dan ekspansi di masa depan.

