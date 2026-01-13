Williams memicu harapan terhadap pertumbuhan ekonomi AS

John Williams, Presiden dan CEO Federal Reserve Bank of New York, menyampaikan keyakinannya bahwa suku bunga saat ini sudah sesuai dengan kondisi ekonomi, memastikan bahwa hal tersebut akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus mencapai target bank sentral yaitu inflasi 2%.

Pejabat Fed tersebut membuat pernyataan ini setelah mencatat bahwa Fed memiliki kontrol yang lebih baik atas risiko yang mengancam dua tujuan utamanya menyusul keputusan Federal Open Market Committee untuk menurunkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada tahun 2025.

Williams mengobarkan harapan terhadap pertumbuhan ekonomi AS

Saat menyiapkan pidato untuk acara Council on Foreign Relations di New York City pada hari Senin, 12 Januari, Williams mengakui bahwa kebijakan moneter saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk memastikan pertumbuhan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mencapai tujuan jangka panjang FOMC yaitu inflasi 2%.

Perlu dicatat, di Federal Reserve, Williams adalah pejabat terkemuka yang mengadvokasi pendekatan hati-hati dengan menunda keputusan untuk menurunkan suku bunga kembali hingga informasi lebih lanjut tersedia.

Menyusul temuan ini, laporan dari perkiraan median menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan mengantisipasi hanya pengurangan seperempat poin tahun ini, berdasarkan proyeksi ekonomi terbaru mereka dari bulan Desember.

Sementara itu, Williams merilis pernyataan yang menekankan bahwa, "Saya memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap stabil tahun ini dan kemudian menurun secara bertahap selama beberapa tahun ke depan." Pada saat ini, pejabat Fed menyadari bahwa indikator pasar tenaga kerja telah mencapai level yang tercatat sebelum pandemi, yang mengindikasikan bahwa situasi secara bertahap membaik. "Saya ingin menekankan bahwa ini terjadi secara bertahap, tanpa tanda-tanda peningkatan mendadak dalam PHK atau penurunan cepat lainnya," katanya.

Williams juga menyatakan bahwa wajar jika tarif impor Trump memiliki efek satu kali terhadap harga. Dengan pernyataan ini, dia memproyeksikan bahwa inflasi akan mencapai puncaknya antara 2,75% dan 3% dalam enam bulan pertama tetapi pada akhirnya akan menurun menjadi 2,5% untuk sisa tahun ini, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut pada tingkat di atas rata-rata.

Menanggapi prediksinya, beberapa pembuat kebijakan menyatakan kekhawatiran tentang tekanan keuangan yang persisten, karena tingkat inflasi telah tetap di atas target 2% Fed selama hampir lima tahun.

Pejabat Fed menunjukkan sikap terbagi mengenai pemotongan suku bunga

Selama keputusan suku bunga Fed yang diadakan pada bulan Desember, risalah rapat menunjukkan bahwa beberapa pejabat menggambarkan dukungan hati-hati untuk pengurangan seperempat poin. Temuan ini mengimplikasikan bahwa para pejabat ini dapat dengan mudah mendukung keputusan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah.

Perlu dicatat, risalah ini dipublikasikan secara publik pada hari Selasa, 30 Desember, di Washington, menyoroti tantangan yang dihadapi pembuat kebijakan dalam membuat keputusan terbaru mereka. "Beberapa anggota yang mendukung penurunan suku bunga kebijakan pada pertemuan ini menyebutkan bahwa keputusan mereka sangat dekat, atau mereka bisa saja menyetujui untuk mempertahankan kisaran target seperti semula," ungkap risalah tersebut.

Menariknya, peluang Fed menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya di bulan Januari berkurang menjadi sekitar 15% tepat setelah rilis risalah ini.

Stephen Stanley, ekonom utama AS di Santander US Capital Markets, mengomentari masalah tersebut. Stanley mengatakan bahwa suara yang mendukung pemotongan suku bunga dari komite yang hampir terbagi rata menyoroti pengaruh berkelanjutan dari Jerome Powell, Ketua Federal Reserve Amerika Serikat.

