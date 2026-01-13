Flow: Semua token FLOW palsu telah berhasil dipulihkan dan akan dimusnahkan pada 30 Januari.

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa Flow merilis pembaruan tentang insiden serangan di platform X: komite tata kelola komunitasnya telah menyelesaikan pemulihan akhir token FLOW palsu yang tidak dilikuidasi di bursa terpusat termasuk Binance dan HTX. Hingga saat ini, semua token palsu yang dilacak oleh perusahaan forensik telah berhasil dipulihkan dan dikunci on-chain untuk dihancurkan, menandai selesainya fase keempat dari Program Pemulihan Terpisah.

Yayasan berencana untuk mencabut izin sementara yang ditingkatkan yang digunakan oleh Komite Tata Kelola Komunitas selama operasi pemulihan pada 13 Januari 2026. Tindakan darurat ini adalah yang pertama dalam sejarah lima tahun Flow, dan semua operasinya transparan dan dapat diaudit on-chain. Penghancuran permanen token palsu dijadwalkan pada 30 Januari 2026. Selama periode ini, penasihat hukum eksternal dan mitra forensik berkoordinasi dengan bursa untuk menilai dampak terhadap pengguna. Yayasan berkomitmen untuk sepenuhnya bekerja sama dengan mitra bursa untuk memulihkan fungsionalitas penuh di semua platform perdagangan sesegera mungkin. Coinbase, Kraken, dan Gate telah memulai kembali layanan deposit dan penarikan.