BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa Flow merilis pembaruan tentang insiden serangan di platform X: komite tata kelola komunitasnya telah menyelesaikan tahap akhirPANews melaporkan pada 13 Januari bahwa Flow merilis pembaruan tentang insiden serangan di platform X: komite tata kelola komunitasnya telah menyelesaikan tahap akhir

Flow: Semua token FLOW palsu telah berhasil dipulihkan dan akan dimusnahkan pada 30 Januari.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/13 11:54
FLOW
FLOW$0,09122+1,19%
Notcoin
NOT$0,0006586-6,72%
HTX DAO
HTX$0,000001716+0,35%
SOON
SOON$0,3704-2,14%

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa Flow merilis pembaruan tentang insiden serangan di platform X: komite tata kelola komunitasnya telah menyelesaikan pemulihan akhir token FLOW palsu yang tidak dilikuidasi di bursa terpusat termasuk Binance dan HTX. Hingga saat ini, semua token palsu yang dilacak oleh perusahaan forensik telah berhasil dipulihkan dan dikunci on-chain untuk dihancurkan, menandai selesainya fase keempat dari Program Pemulihan Terpisah.

Yayasan berencana untuk mencabut izin sementara yang ditingkatkan yang digunakan oleh Komite Tata Kelola Komunitas selama operasi pemulihan pada 13 Januari 2026. Tindakan darurat ini adalah yang pertama dalam sejarah lima tahun Flow, dan semua operasinya transparan dan dapat diaudit on-chain. Penghancuran permanen token palsu dijadwalkan pada 30 Januari 2026. Selama periode ini, penasihat hukum eksternal dan mitra forensik berkoordinasi dengan bursa untuk menilai dampak terhadap pengguna. Yayasan berkomitmen untuk sepenuhnya bekerja sama dengan mitra bursa untuk memulihkan fungsionalitas penuh di semua platform perdagangan sesegera mungkin. Coinbase, Kraken, dan Gate telah memulai kembali layanan deposit dan penarikan.

Peluang Pasar
Logo FLOW
Harga FLOW(FLOW)
$0,09122
$0,09122$0,09122
-1,85%
USD
Grafik Harga Live FLOW (FLOW)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42