SK Hynix, salah satu pemasok memori bandwidth tinggi terkemuka dari Korea Selatan, berencana menginvestasikan sekitar 19 triliun won, atau sekitar $12,9 miliar, untuk membangun pabrik pengemasan chip di Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara (Chungbuk).

Menurut perusahaan, pabrik baru ini akan membantu memenuhi lonjakan permintaan untuk memori AI dan mendukung rencana penyeimbangan ekonomi pemerintah. Perusahaan menjelaskan, "Dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan High Bandwidth Memory (HBM) antara 2025 dan 2030 diproyeksikan sebesar 33%, pentingnya merespons secara preemptif terhadap permintaan HBM yang meningkat telah meningkat secara signifikan. Kami memutuskan investasi baru ini untuk memastikan respons yang stabil terhadap permintaan memori AI."

Perusahaan juga menyebutkan bahwa diskusi yang sedang berlangsung tentang investasi regional telah menjadi faktor dalam keputusannya, memperjelas bahwa ada pertimbangan dalam memutuskan untuk menyebarkan pertumbuhan di luar kota-kota besar. Proyek ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan April dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2027.

Rencana investasi ini menyusul pengumuman SK Hynix tentang pembukaan booth pameran pelanggan di Venetian Expo, di mana mereka memamerkan solusi memori AI generasi berikutnya di CES 2026 di Las Vegas.

Perusahaan mengatakan, "Dengan tema 'Innovative AI, Sustainable tomorrow,' kami berencana memamerkan berbagai solusi memori generasi berikutnya yang dioptimalkan untuk AI dan akan bekerja sama erat dengan pelanggan untuk menciptakan nilai baru di era AI."

Perusahaan semikonduktor ini sebelumnya telah mengoperasikan pameran bersama SK Group dan booth pameran pelanggan di CES. Tahun ini, perusahaan akan fokus pada booth pameran pelanggan untuk memperluas titik sentuh dengan pelanggan kunci guna membahas potensi kolaborasi.

SK Hynix mengatakan pabrik baru akan bekerja sama dengan fasilitas lain di Cheongju

Fasilitas baru SK Hynix akan memainkan peran sentral dalam pengemasan HBM dan produk memori AI lainnya. Setelah proyek selesai, perusahaan akan memiliki tiga pusat pengemasan canggih utama di Icheon, Cheongju, dan West Lafayette.

Kampus Cheongju perusahaan sudah menjadi lokasi beberapa situs utama, termasuk fab M11 dan M12, pabrik fabrikasi semikonduktor M15, dan fasilitas pengemasan dan pengujian P&T3. Sejauh ini, perusahaan mengharapkan sinergi operasional yang kuat antara fab M15X, yang dijadwalkan akan memulai pemuatan wafer massal pada bulan Februari, dan fasilitas pengemasan P&T7 yang akan segera didirikan. Perusahaan menjelaskan bahwa Cheongju akan mendukung tahap produksi penuh untuk NAND flash, DRAM, dan HBM setelah fasilitas P&T7 beroperasi.

Berbicara tentang proyek ini, SK Hynix juga mencatat, "Melalui investasi di Cheongju P&T7, kami bertujuan untuk melampaui efisiensi atau keuntungan jangka pendek dan, dalam jangka menengah hingga panjang, memperkuat basis industri nasional dan membantu membangun struktur di mana wilayah ibukota dan daerah lokal tumbuh bersama."

Samsung juga memperluas kapasitas produksi HBM

Pesaing SK Hynix, Samsung, juga berencana meningkatkan kapasitas produksi HBM-nya. Perusahaan mengatakan sedang bersiap untuk meningkatkan output HBM-nya, dengan rencana meningkatkan kapasitas sekitar 50% pada tahun 2026 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari klien utamanya, Nvidia.

Selama panggilan earnings pada Oktober lalu, pembuat chip Suwon tersebut menguraikan rencananya untuk perluasan produksi, dengan tujuan membangun situs manufaktur baru. "Kami secara internal meninjau kemungkinan memperluas produksi HBM," kata Kim Jae-june, wakil presiden bisnis memori Samsung Electronics, saat itu.

Selain itu, setelah pertemuan tingkat tinggi pada bulan November, pembuat chip Korea Selatan tersebut mengumumkan rencana untuk menginvestasikan $41,5 miliar di fasilitas P5 di Pyeongtaek, dengan operasi yang akan dimulai pada tahun 2028. Pengeluaran yang direncanakan ini sekitar dua kali lebih besar dari apa yang Samsung habiskan untuk pabrik-pabrik sebelumnya di Pyeongtaek

Perlu dicatat, Samsung juga menyebutkan bahwa perusahaan menerima dukungan administratif aktif untuk mempercepat proses konstruksi P5. Saat itu, juga ada laporan bahwa perusahaan sedang melanjutkan dengan pengembangan klaster Pyeongtaek, P6.

Saat ini, KB Securities memproyeksikan bahwa perusahaan akan meningkatkan kapasitas DRAM di P4 sekitar 60.000 wafer per bulan hingga kuartal kedua 2026. Lebih banyak laporan menunjukkan bahwa perusahaan juga mengungguli tes internal Nvidia untuk HBM generasi keenam (HBM4), melampaui SK Hynix dan Micron untuk digunakan pada prosesor Rubin. HBM4 pembuat chip tersebut melampaui ekspektasi dengan 11 Gbps per pin, di atas standar 10 Gbps Nvidia.

