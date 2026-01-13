BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Korea Selatan berencana mengizinkan perusahaan berinvestasi hingga 5% dari ekuitas di 20 cryptocurrency teratas, berfokus pada Bitcoin dan Ethereum sambil mengelola risiko pasar. The postKorea Selatan berencana mengizinkan perusahaan berinvestasi hingga 5% dari ekuitas di 20 cryptocurrency teratas, berfokus pada Bitcoin dan Ethereum sambil mengelola risiko pasar. The post

Korea Selatan Bergerak Mencabut Larangan Kripto Institusional dengan Usulan Batas Investasi Korporat 5%

Penulis: Cryptonews AUSumber: Cryptonews AU
2026/01/13 14:23
Comedian
BAN$0.08524+2.64%
Capverse
CAP$0.13198-0.58%
TOP Network
TOP$0.000096--%
  • Korea Selatan mengizinkan perusahaan dan investor untuk mengalokasikan hingga 5% ekuitas ke cryptocurrency teratas.
  • Perdagangan terbagi dan batas harga bertujuan untuk mengelola volatilitas dan risiko likuiditas secara efektif.
  • Kebijakan ini berbeda dari Hong Kong dan Jepang, yang memperketat pengawasan kripto perusahaan.
  • Hampir US$110 miliar (AU$166,1 miliar) aset kripto meninggalkan Korea Selatan pada tahun 2025 di tengah pembatasan partisipasi institusional.

Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan sedang memajukan rencana untuk mengizinkan investasi perusahaan terbatas dalam cryptocurrency di bawah kerangka kerja yang dikontrol ketat. Pedoman yang diusulkan akan mengizinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk mengalokasikan hingga 5% dari modal ekuitas mereka ke aset digital setiap tahun.

Kelayakan akan dibatasi pada 20 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, mencerminkan fokus regulator pada likuiditas dan kedalaman pasar. Apakah stablecoin yang dipatok dolar AS akan termasuk dalam universe investasi yang disetujui masih dalam peninjauan.

Laporan media lokal menunjukkan bahwa FSC dapat menyelesaikan pedoman dalam beberapa bulan pertama tahun ini, dengan perdagangan perusahaan berpotensi dimulai sebelum akhir tahun. Langkah ini dibangun di atas perubahan regulasi yang diperkenalkan pada pertengahan 2025, ketika otoritas mulai melonggarkan pembatasan dengan mengizinkan entitas tertentu untuk menjual kepemilikan kripto.

Larangan institusional Korea Selatan telah berlaku selama hampir satu dekade, meninggalkan pedagang ritel sebagai peserta pasar yang dominan. Struktur tersebut berkontribusi pada modal signifikan yang meninggalkan negara tersebut, dengan sekitar US$110 miliar (AU$166,1 miliar) aset kripto mengalir ke luar negeri pada tahun 2025.

Terkait: Florida Memajukan Proposal untuk Cadangan Bitcoin Mandiri Menjelang Sesi 2026

Peningkatan Likuiditas Diharapkan Meskipun Ada Batas

Regulator telah berupaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan partisipasi institusional yang diperbarui dengan memasangkan batas alokasi dengan kontrol eksekusi. Langkah-langkah yang direncanakan termasuk persyaratan perdagangan terbagi dan batas harga yang dimaksudkan untuk menahan volatilitas saat likuiditas berkembang.

Pengamat pasar mengharapkan permintaan institusional akan terkonsentrasi pada Bitcoin, dengan Ethereum juga kemungkinan akan mendapat manfaat di bawah aturan baru. Meskipun mencakup hingga 20 aset, analis tidak mengantisipasi aliran masuk yang berarti ke cryptocurrency yang lebih kecil.

Pergeseran kebijakan menempatkan Korea Selatan bertentangan dengan yurisdiksi tetangga yang baru-baru ini memperketat pengawasan eksposur kripto perusahaan. Tidak seperti Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang telah memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk membatasi kepemilikan perusahaan dan mengurangi risiko sistemik. Pendekatan yang kontras ini menyoroti perpecahan regional dalam bagaimana pemerintah menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan dalam aset digital.

Terkait: Jepang Bergerak untuk Meningkatkan Keamanan Kripto Dengan Aturan Cadangan-Liabilitas Baru untuk Bursa

Postingan Korea Selatan Bergerak untuk Mencabut Larangan Kripto Institusional Dengan Usulan Batas Investasi Perusahaan 5% muncul pertama kali di Crypto News Australia.

Peluang Pasar
Logo Comedian
Harga Comedian(BAN)
$0.08524
$0.08524$0.08524
+4.70%
USD
Grafik Harga Live Comedian (BAN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42