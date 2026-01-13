Korea Selatan Bergerak Mencabut Larangan Kripto Institusional dengan Usulan Batas Investasi Korporat 5%

Korea Selatan mengizinkan perusahaan dan investor untuk mengalokasikan hingga 5% ekuitas ke cryptocurrency teratas.

Perdagangan terbagi dan batas harga bertujuan untuk mengelola volatilitas dan risiko likuiditas secara efektif.

Kebijakan ini berbeda dari Hong Kong dan Jepang, yang memperketat pengawasan kripto perusahaan.

Hampir US$110 miliar (AU$166,1 miliar) aset kripto meninggalkan Korea Selatan pada tahun 2025 di tengah pembatasan partisipasi institusional.

Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan sedang memajukan rencana untuk mengizinkan investasi perusahaan terbatas dalam cryptocurrency di bawah kerangka kerja yang dikontrol ketat. Pedoman yang diusulkan akan mengizinkan perusahaan terdaftar dan investor profesional untuk mengalokasikan hingga 5% dari modal ekuitas mereka ke aset digital setiap tahun.

Kelayakan akan dibatasi pada 20 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, mencerminkan fokus regulator pada likuiditas dan kedalaman pasar. Apakah stablecoin yang dipatok dolar AS akan termasuk dalam universe investasi yang disetujui masih dalam peninjauan.

Laporan media lokal menunjukkan bahwa FSC dapat menyelesaikan pedoman dalam beberapa bulan pertama tahun ini, dengan perdagangan perusahaan berpotensi dimulai sebelum akhir tahun. Langkah ini dibangun di atas perubahan regulasi yang diperkenalkan pada pertengahan 2025, ketika otoritas mulai melonggarkan pembatasan dengan mengizinkan entitas tertentu untuk menjual kepemilikan kripto.

Larangan institusional Korea Selatan telah berlaku selama hampir satu dekade, meninggalkan pedagang ritel sebagai peserta pasar yang dominan. Struktur tersebut berkontribusi pada modal signifikan yang meninggalkan negara tersebut, dengan sekitar US$110 miliar (AU$166,1 miliar) aset kripto mengalir ke luar negeri pada tahun 2025.

Peningkatan Likuiditas Diharapkan Meskipun Ada Batas

Regulator telah berupaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan partisipasi institusional yang diperbarui dengan memasangkan batas alokasi dengan kontrol eksekusi. Langkah-langkah yang direncanakan termasuk persyaratan perdagangan terbagi dan batas harga yang dimaksudkan untuk menahan volatilitas saat likuiditas berkembang.

Pengamat pasar mengharapkan permintaan institusional akan terkonsentrasi pada Bitcoin, dengan Ethereum juga kemungkinan akan mendapat manfaat di bawah aturan baru. Meskipun mencakup hingga 20 aset, analis tidak mengantisipasi aliran masuk yang berarti ke cryptocurrency yang lebih kecil.

Pergeseran kebijakan menempatkan Korea Selatan bertentangan dengan yurisdiksi tetangga yang baru-baru ini memperketat pengawasan eksposur kripto perusahaan. Tidak seperti Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang telah memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk membatasi kepemilikan perusahaan dan mengurangi risiko sistemik. Pendekatan yang kontras ini menyoroti perpecahan regional dalam bagaimana pemerintah menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan dalam aset digital.

