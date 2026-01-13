Anggota Parlemen AS Memperkenalkan RUU Tersendiri untuk Melindungi Pengembang Blockchain Menjelang Legislasi Kripto yang Lebih Luas

Senator AS Cynthia Lummis memperkenalkan RUU tersendiri yang bertujuan melindungi pengembang blockchain non-kustodian agar tidak diklasifikasikan sebagai pengirim uang, saat Senat bersiap mengungkapkan rancangan legislasi struktur pasar kripto yang telah lama ditunggu menjelang markup penting minggu ini.

Proposal bipartisan yang disponsori bersama oleh Senator Ron Wyden, menghidupkan kembali Blockchain Regulatory Certainty Act, memperjelas bahwa pengembang perangkat lunak, penambang, validator, dan penyedia infrastruktur yang tidak mengontrol dana pengguna atau memegang kunci pribadi tidak boleh termasuk dalam aturan transmisi uang federal. RUU ini memperkuat prinsip bahwa "kode bukanlah kustodi," membatasi kewajiban regulasi pada entitas yang benar-benar mengontrol aset pelanggan.

RUU Tersendiri Menyoroti Perlindungan Pengembang

Langkah ini hadir di tengah negosiasi menit terakhir yang intens atas Digital Asset Market Clarity Act komprehensif Senat, yang diharapkan dapat diselesaikan dan dipublikasikan pada hari Selasa, dengan markup Komite Perbankan Senat dijadwalkan pada hari Kamis. Sementara rancangan awal RUU struktur pasar mencakup perlindungan pengembang yang serupa, bahasa tersebut tetap menjadi titik perdebatan selama negosiasi.

"Sudah saatnya berhenti memperlakukan pengembang perangkat lunak seperti bank hanya karena mereka menulis kode," kata Lummis, menekankan kekhawatiran yang berkembang bahwa tindakan penegakan hukum baru-baru ini berisiko mengkriminalisasi pengembangan perangkat lunak sumber terbuka.

Pendukung industri mencatat bahwa RUU tersendiri dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan bipartisan dalam melindungi pengembang non-kustodian, meskipun ketidakpastian tetap ada apakah ketentuan tersebut akan bertahan dalam paket struktur pasar yang lebih luas. Blockchain Regulatory Certainty Act awalnya berasal dari DPR sebelum dimasukkan ke dalam diskusi Senat, dan versi Senat yang baru mencerminkan bahasa DPR sebelumnya.

Pembatasan Hasil Stablecoin Mungkin Menguntungkan Bank

Rancangan Clarity Act yang bocor terbaru (halaman 189) mencakup ketentuan yang membatasi perusahaan untuk membayar bunga semata-mata pada saldo stablecoin. Pengguna masih dapat memperoleh imbalan, tetapi hanya dengan melakukan tindakan spesifik, seperti trading, staking, menyediakan likuiditas atau jaminan, atau berpartisipasi dalam tata kelola. Jurnalis kripto Eleanor Terrett mencatat bahwa bank mungkin telah memperoleh keunggulan dalam negosiasi tentang hasil stablecoin. Senator memiliki waktu 48 jam untuk mengajukan amandemen, sehingga tidak jelas apakah aturan tersebut akan tetap tidak berubah dalam markup hari Kamis.

Komite Perbankan Senat akan meninjau rancangan final pada hari Kamis, sementara Komite Pertanian Senat telah menunda markup-nya hingga akhir bulan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk kompromi bipartisan. Hasilnya dapat membentuk regulasi kripto AS dan ekosistem DeFi untuk tahun-tahun mendatang.

Bitcoin diperdagangkan datar mendekati $92.000 menyusul perkembangan tersebut, sementara pasar kripto yang lebih luas menunjukkan sedikit reaksi langsung. Analis mengatakan hasil markup hari Kamis dapat memiliki implikasi jangka panjang untuk inovasi DeFi dan partisipasi institusional di pasar kripto AS.