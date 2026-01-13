FAKTA CEK: Video menampilkan kedatangan pasukan AS di Turki dan Afghanistan, bukan Filipina

Klaim: Sebuah video menunjukkan pasukan Angkatan Darat AS tiba di Filipina.

Rating: SALAH

Mengapa kami memeriksa fakta ini: Postingan YouTube yang berisi klaim tersebut telah ditonton lebih dari 18.540 kali saat artikel ini ditulis.

Postingan tersebut, bertanggal 5 Januari, menampilkan video pasukan AS tiba di sebuah bandara. Judul video tersebut berbunyi, "China Terkejut! 5.000 Pasukan Elite AS Tiba di Teluk Subic, Filipina."

Video tersebut menampilkan beberapa klip, memperlihatkan pasukan turun dari pesawat militer, menunggu di landasan pacu, dan naik bus. Beberapa bendera Filipina dapat terlihat terpasang di bangunan dan bus yang ditampilkan dalam video.

Deskripsi video tersebut berbunyi, "Sebanyak 5.000 pasukan elite Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di Filipina dalam beberapa hari terakhir, menandai peningkatan signifikan dalam kerja sama militer antara kedua negara. Pengerahan pasukan ini merupakan bagian dari latihan gabungan skala besar dan upaya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik."

Fakta-faktanya: Video YouTube tersebut tidak menunjukkan kedatangan pasukan AS di Filipina yang diklaim "baru-baru ini", dan tidak ada laporan dari media kredibel dan instansi pemerintah yang mendukung klaim tersebut.

Rekaman tersebut menggabungkan klip yang disambung dari dua video. Satu video awalnya diposting di situs web Brigade Lintas Udara ke-173 AS pada 21 Juli 2025, menunjukkan kedatangan Skuadron ke-1, Resimen Kavaleri ke-91, Brigade Lintas Udara ke-173 di Pangkalan Udara Incirlik di Turki pada 20 Juli 2025, untuk latihan militer gabungan.

Video lainnya, yang awalnya diposting oleh saluran YouTube MIL3010, pertama kali diposting pada 20 Agustus 2021. Menurut keterangan video, video tersebut menunjukkan pasukan terjun payung Divisi ke-82 Angkatan Darat AS dikirim ke Komando Pusat Timur Tengah AS untuk membantu evakuasi staf kedutaan di Kabul, Afghanistan.

Latihan militer: Postingan Angkatan Darat AS tahun 2025 menyatakan bahwa pasukan menghadiri Agile Spirit 25, sebuah latihan pelatihan gabungan regional dari anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara dan mitra yang berpartisipasi.

Sebuah siaran pers dari Angkatan Darat AS Eropa dan Afrika tanggal 14 Juli 2025 menyatakan bahwa selain pasukan AS, iterasi Agile Spirit 2025 mencakup pasukan dari Bulgaria, Georgia, Jerman, Lituania, Moldova, Polandia, Rumania, Turki, dan Ukraina. Siaran pers tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang Filipina yang berpartisipasi dalam latihan tersebut.

Evakuasi kedutaan Afghanistan: Menurut artikel berita yang diterbitkan oleh The Diplomat pada 13 Agustus 2021, mantan Presiden AS Joe Biden mengerahkan 3.000 pasukan untuk membantu evakuasi sebagian dari kedutaan AS setelah Taliban mengambil alih sebagian besar kota di Afghanistan.

Evakuasi dilaksanakan beberapa minggu sebelum pemerintah AS menyelesaikan penarikan pasukan militer dari negara tersebut. Menurut artikel NBC News, Komandan Divisi Lintas Udara ke-82 saat itu, Mayor Jenderal Chris Donahue, tentara AS terakhir yang meninggalkan Afghanistan, meninggalkan negara itu pada 30 Agustus 2021. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Lorenz Pasion adalah kontributor Rappler. Pemeriksaan fakta ini telah ditinjau oleh anggota tim riset Rappler dan editor senior.

