TheCharlatan Ditunjuk sebagai Pengelola Kode Bitcoin Core Keenam

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/13 14:51
Bitcoin Core Menambahkan Pengelola Keenam
Poin Utama:
  • TheCharlatan menjadi pengelola keenam Bitcoin Core, menandakan perluasan kepemimpinan.
  • Nominasi disetujui dengan suara bulat oleh kontributor.
  • Fokus tetap pada build yang dapat direproduksi dan logika validasi.

Bitcoin Core telah menambahkan TheCharlatan sebagai pengelola Trusted Keys yang baru, menandai perubahan keenam sejak 2023. Penambahan ini merupakan hasil dari persetujuan bulat oleh kontributor, mengakui keahlian TheCharlatan dalam build yang dapat direproduksi dan logika validasi.

Penambahan TheCharlatan ke tim Bitcoin Core menggarisbawahi komitmen untuk memperkuat integritas dan keamanan kode, dengan implikasi potensial bagi masa depan teknologi Bitcoin.

TheCharlatan, seorang pengembang Afrika Selatan dan lulusan ilmu komputer Zurich, bergabung dengan para pengelola Bitcoin Core, meningkatkan logika validasi dengan fokus pada build yang dapat direproduksi. Kelompok ini mencakup Marco Falke, Gloria Zhao, Ryan Ofsky, Hennadii Stepanov, dan Ava Chow.

Sekitar 20 kontributor mendukung nominasi TheCharlatan, mencerminkan kepercayaan pada keahliannya. Gloria Zhao, seorang Kontributor Bitcoin Core, berkomentar, "Dia adalah peninjau yang dapat diandalkan yang telah bekerja secara ekstensif di area kritis dari basis kode, berpikir dengan hati-hati tentang apa yang kami kirimkan kepada pengguna dan pengembang, dan memahami proses konsensus teknis dengan baik."

Pengumuman ini memiliki efek pasar langsung yang terbatas. Dampak utama mempengaruhi tata kelola Bitcoin, tanpa perubahan yang tercatat dalam nilai pasar, harga, atau respons regulasi segera setelah berita tersebut.

Meskipun tidak ada dampak finansial langsung yang dilaporkan, Bitcoin Core terus menekankan ketahanan dan keamanan jangka panjang. Keahlian TheCharlatan dapat mengarah pada diskusi masa depan tentang paradigma pengembangan sumber terbuka dan algoritma konsensus yang ditingkatkan.

Diskusi masa depan dapat membahas kekhawatiran regulasi seputar tata kelola perangkat lunak dalam cryptocurrency. Konteks historis menunjukkan konsistensi dalam model tata kelola pengembang Bitcoin Core, yang berpotensi menginspirasi inisiatif sumber terbuka lainnya.

