Unit Adnoc untuk memperluas stasiun pengisian daya EV super cepat

Adnoc Distribution berencana meningkatkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik (EV) super cepat di sepanjang jalan raya UEA pada tahun 2027.

Sebagai bagian dari peta jalan 2027, anak perusahaan dari Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) milik negara berencana membuka 20 stasiun pengisian EV.

Lima belas stasiun diperkirakan akan dibuka pada akhir tahun 2026, menyediakan layanan di semua jalan raya nasional inti UEA, menurut pernyataan kepada Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

Sebagai bagian dari rencana tersebut, Adnoc Distribution mengumumkan pembukaan 'mega hub EV' di jalan raya E11 antara Abu Dhabi dan Dubai. Fasilitas dengan 60 titik pengisian ini akan mengisi daya sebagian besar EV dari 0 hingga 80 persen dalam waktu hampir 20 menit.

Sharif Al Olama, wakil sekretaris urusan energi dan perminyakan di Kementerian Energi dan Infrastruktur, mengatakan bahwa perluasan jaringan pengisian berkecepatan tinggi merupakan pusat strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi energi dalam transportasi dan menjadikan EV mewakili 50 persen dari semua mobil di jalan raya UEA pada tahun 2050.

Adnoc Distribution saat ini memiliki lebih dari 400 stasiun pengisian dan menargetkan hingga 750 stasiun pada tahun 2028, menurut pernyataan tersebut.

Adnoc memiliki 77 persen dari perusahaan distribusi bahan bakar ini, yang terdaftar di Abu Dhabi Securities Exchange pada Desember 2017. Saham ditutup pada AED3,87 pada hari Senin, naik hampir 14 persen dalam setahun terakhir.

Pada bulan Agustus, operator ruang parkir yang terdaftar di Dubai, Parkin, menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Charge&Go, anak perusahaan dari Etisalat Services Holding, untuk meluncurkan 200 stasiun pengisian arus langsung "ultra-cepat".

Anish Racherla, CEO Regeny, penyedia khusus infrastruktur pengisian EV, mengatakan kepada AGBI pada bulan Februari bahwa UEA memiliki sekitar 2.000 stasiun pengisian publik, yang perlu meningkat tiga kali lipat menjadi 6.000 pada akhir tahun untuk memenuhi permintaan.