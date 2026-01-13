Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Regulator Tennessee mencoba memblokir Kalshi dari menawarkan kontrak acara olahraga di negara bagian tersebut. Tennessee Sports Wagering Council mengirimkan surat penghentian dan penghentian yang memerintahkan platform tersebut menghentikan operasi, membatalkan semua kontrak terbuka, dan mengembalikan dana pengguna pada 31 Januari.

Namun, Kalshi merespons dengan menggugat negara bagian tersebut. Seorang hakim federal untuk sementara menghentikan penegakan perintah Tennessee sementara kasus berlangsung. Pengadilan memutuskan bahwa Kalshi akan mengalami kerugian serius jika dipaksa tutup dan mengatakan perusahaan kemungkinan akan menang dalam klaim hukum intinya. Perintah pengadilan tersebut memungkinkan Kalshi untuk terus beroperasi secara bebas di Tennessee hingga sidang pendahuluan yang dijadwalkan pada 26 Januari.

Kalshi vs. Tennessee

Tennessee Sports Wagering Council mengklaim bahwa Kalshi menawarkan taruhan olahraga tanpa lisensi negara bagian. Ini memperingatkan denda hingga $25.000 per pelanggaran dan kemungkinan rujukan ke penegak hukum jika perintah tersebut diabaikan.

Di sisi lain, Kalshi berpendapat bahwa mereka berada di bawah pengawasan federal sebagai bursa derivatif terdaftar. Perusahaan mengatakan bahwa Commodity Futures Trading Commission memiliki wewenang eksklusif atas kontrak acaranya.

Tennessee tidak setuju. Regulator percaya bahwa Sports Gaming Act negara bagian berlaku dan bahwa produk Kalshi memenuhi definisi hukum perjudian ketika terkait dengan hasil olahraga. Perselisihan ini meninggalkan platform beroperasi dalam zona abu-abu hukum.

Penindakan Menyebar ke Berbagai Pasar

Kalshi bukan satu-satunya target. Tennessee mengirimkan surat penghentian dan penghentian serupa kepada saingan Kalshi, Polymarket, dan bursa Crypto.com, mengklaim ketiganya menawarkan taruhan olahraga ilegal tanpa persetujuan negara bagian.

Selain itu, Anggota Kongres Ritchie Torres juga bergerak maju dengan sebuah rancangan undang-undang yang akan mencegah pejabat pemerintah dari bertaruh di pasar prediksi tentang tindakan pemerintah atau hasil politik.

Para pembuat undang-undang memiliki informasi sensitif, dan sebagai hasilnya, pejabat federal terpilih, pejabat politik yang ditunjuk, pegawai cabang eksekutif, dan staf kongres harus dilarang untuk berpartisipasi, menurut Torres.

Penting juga untuk dicatat bahwa Ukraina telah membatasi akses ke Polymarket. Pemblokiran diperintahkan oleh regulator komunikasi elektronik nasional (NCEC) berdasarkan Resolusi No. 695.

Pihak berwenang menuduh bahwa platform taruhan tersebut tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk beroperasi di wilayah tersebut.

