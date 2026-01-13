Bakkt Mengakuisisi Penyedia Infrastruktur Stablecoin DTR

Bakkt Holdings (NYSE: BKKT) telah menyetujui untuk mengakuisisi Distributed Technologies Research Ltd. (DTR), penyedia infrastruktur pembayaran stablecoin global, dalam transaksi yang akan memberikan pemegang saham DTR sekitar 9,1 juta saham biasa Kelas A Bakkt, demikian diumumkan perusahaan dalam pernyataan pada hari Senin.

Saham tersebut mewakili 31,5% dari "Bakkt Share Number" sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian kerja sama yang diajukan pada Maret 2025. CEO dan pemilik utama DTR, Akshay Naheta, yang saat ini menjabat sebagai CEO Bakkt, termasuk di antara pemegang saham yang menerima pertimbangan ekuitas.

Berita tersebut mendorong kenaikan 18% pada harga saham BKKT menjadi $19,21, memberikan perusahaan kapitalisasi pasar intraday sebesar $490,13 juta.

Akuisisi ini mengkonsolidasikan infrastruktur penyelesaian stablecoin dalam Bakkt dan dirancang untuk mempercepat waktu perusahaan ke pasar untuk produk pembayaran sambil mengurangi ketergantungan pihak ketiga, menurut pengumuman hari Senin.

"Transaksi ini mempercepat evolusi Bakkt menuju uang yang dapat diprogram dan infrastruktur keuangan global era baru," kata Colleen Brown, direktur Bakkt dan anggota komite khusus yang mengevaluasi kesepakatan tersebut. Dia menggambarkannya sebagai "pendekatan yang disiplin terhadap alokasi modal yang sejalan dengan penciptaan nilai platform jangka panjang."

Mike Alfred, yang juga direktur dan anggota komite khusus, mengatakan akuisisi ini memposisikan Bakkt untuk meluncurkan strategi neobanking-nya dengan beberapa mitra distribusi dalam beberapa bulan mendatang: "DTR menonjol tidak hanya karena teknologinya, tetapi karena seberapa erat itu sejalan dengan masa depan pembayaran digital dan perbankan."

Sebuah komite khusus independen yang terdiri dari Brown dan Alfred menegosiasikan dan menyetujui transaksi tersebut setelah apa yang digambarkan perusahaan sebagai proses peninjauan komprehensif.

Intercontinental Exchange (ICE), yang memiliki sekitar 31% saham biasa Kelas A Bakkt yang beredar, telah setuju untuk memilih sahamnya mendukung transaksi tersebut. Kesepakatan tersebut memerlukan persetujuan regulasi dan persetujuan pemegang saham Bakkt.

Naheta memposisikan akuisisi ini sebagai penyelesaian transformasi Bakkt menjadi platform infrastruktur keuangan global yang terpadu. "Membawa DTR sepenuhnya ke dalam Bakkt menyelesaikan transformasi perusahaan menjadi platform infrastruktur keuangan global yang terpadu, menggabungkan kehadiran pasar Bakkt dan kerangka regulasi dengan teknologi DTR," katanya.

Secara terpisah, Bakkt mengumumkan akan mengubah nama perusahaannya menjadi "Bakkt, Inc." efektif 22 Januari 2026, sambil terus diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode ticker "BKKT."

Perusahaan berencana untuk mengadakan hari investor pada 17 Maret 2026, di New York Stock Exchange, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan.

