DOJ Selidiki Ketua Fed Soal Biaya Renovasi

Poin Penting: DOJ menyelidiki Ketua Fed Powell terkait pembengkakan biaya pembangunan gedung.

Penyelidikan menyusul reaksi politik, tidak terkait dengan aset kripto.

Implikasi potensial terhadap independensi Fed dan reaksi pasar.

DOJ Menyelidiki Ketua Fed Terkait Biaya Renovasi

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman terkait pembengkakan biaya renovasi gedung di Washington, memicu kontroversi politik dan kritik yang melibatkan tokoh-tokoh politik terkemuka.

Penyelidikan ini menyoroti ketegangan antara independensi Federal Reserve dan tekanan politik, yang berpotensi memengaruhi persepsi pasar tanpa secara langsung memengaruhi aset cryptocurrency.

Departemen Kehakiman A.S. telah meluncurkan penyelidikan terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait pembengkakan biaya renovasi gedung. Langkah ini memicu reaksi politik yang signifikan, meskipun tidak ada dampak langsung terhadap cryptocurrency yang terlihat dari sumber-sumber utama.

Jerome Powell sedang dalam penyelidikan menyusul dugaan masalah pembengkakan biaya yang terkait dengan gedung-gedung Federal Reserve. Penyelidikan ini melibatkan kritikus-kritikus terkemuka, termasuk Presiden A.S. Donald Trump. Powell telah menjabat sebagai Ketua Fed sejak 2018, mempertahankan peran penting dalam kebijakan keuangan.

Konten Utama

Efek langsung dari penyelidikan ini mencakup diskusi dalam jajaran politik dan kekhawatiran di antara para ajudan Gedung Putih. Senator Republik dan mantan pejabat telah mengkritik penyelidikan ini, yang berpotensi mengancam persepsi independensi Federal Reserve. Jaksa A.S. Jeanine Pirro mencatat bahwa "Fed 'mengabaikan' permintaan informasi tentang 'pembengkakan biaya' dan kesaksian Powell, 'sehingga memerlukan penggunaan proses hukum.'"

Meskipun dampak signifikan terhadap pasar diantisipasi, penyelidikan ini terutama menggambarkan ketegangan politik. Tidak ada perubahan dalam pasar cryptocurrency atau token governance yang muncul, menunjukkan masalah ini tetap berada dalam ranah keuangan dan politik tradisional.

Analis memprediksi implikasi potensial untuk lanskap keuangan, regulasi, dan pasar, dengan fokus pada independensi Fed. Paralel historis ditarik dengan pengaruh politik sebelumnya terhadap kebijakan moneter, meskipun tidak ada sumber daya kripto langsung yang terpengaruh oleh penyelidikan ini.

Penyelidikan ini dibandingkan dengan pasar berkembang dengan institusi yang lemah. Reaksi pasar bisa mencerminkan perseteruan masa lalu di mana perselisihan Powell-Gedung Putih diduga memengaruhi kondisi ekonomi, meskipun penyelidikan ini tidak melibatkan keterlibatan cryptocurrency atau perubahan kebijakan eksternal. Seperti yang diungkapkan Kevin Hassett, "Yah, pada waktunya, kita akan mengetahui apakah ini terlihat seperti dalih... Tapi saat ini, kami punya gedung yang mengalami, seperti, pembengkakan biaya yang dramatis dan, Anda tahu, rencana-rencana untuk gedung yang terlihat tidak konsisten dengan kesaksian."